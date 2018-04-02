Уничтожение прошлого и тиражирование лжи

Известный нам сегодня формат истории как науки начал складываться в конце 16 века (после смерти Ивана Грозного) и во многом завершился только к 19 веку.



Первыми знаковыми «историками» были французский филолог Жозеф Скалигер (ум. в 1609 году) и кардинал, французский католический богослов, он же учёный-иезуит и основоположник современной хронологии Диони́сий Петавиус.

О чём идёт речь? История, как предмет «незыблемых и точных» знаний, никогда писателями не подвергалась ревизии. Это пытались делать, и то изредка, другие люди: математики, астрономы, учёные различных направлений. Писатели-художники просто доверялись соратникам по перу – писателям-историкам.



Историческая дисциплина представлялась некой глыбой айсберга, приращиваемого всё новыми и новыми частицами событий без всякой критики и попыток ревизии прошлого или даже самой элементарной проверки, как, например, с теми же вычислениями Рождества Дионисием Младшим.



К чему ворошить старое? – вопрошает современник 19-го, потом 20-го, а теперь и 21-го века. Надо жить сегодняшним днём, идти вперёд… А если уже завтра, например, наступит конец света, какая будет человечеству разница – правдива или нет история?

Таким образом, искусство без всякой критики оказалось заложником и популяризатором искажённого прошлого, черпая из лона его всё, что правдами и неправдами там скопилось.



Романы, театральные постановки, живописные полотна, музыкальные феерии и мн. мн. др. многократно тиражировали историческое прошлое, закрепляясь тем самым в умах и сердцах людей незыблемой догмой.

Сегодня принято за аксиому, будто скалигеровская версия и реальная история – одно и то же. Но это не верно. Историки, думающие, что они изучают древнюю и средневековую историю, на самом деле анализируют не реальность, а искусственный мир, сказочный фантом-мираж, созданный историками и редакторами 17–18 веков 1 . Современные историки пользуются сегодня искажёнными и отредактированными в 17–18 веках текстами, ошибочно считая их подлинными древними первоисточниками. Историки с головой погружены в искусственный мир, проводят в нём всю свою профессиональную жизнь, не подозревая, что виртуальная реальность придумана их недавними предшественниками.

Но почему сегодня историки работают, в конечном счёте, лишь с теми текстами и их производными, которые отредактированы в 17–18 веках? Это – давление определённой школы, устоявшихся представлений. В своё время их внедрили силой, а сегодня они приобрели характер «общепринятой очевидности».

Конечно, невозможно было уничтожить все старые «до-скалигеровские» документы. Некоторые из них должны существовать и сегодня. Но представьте себе, что современному историку, специалисту по «скалигеровскому фантому», попал в руки подлинный древний документ, описывающий, скажем, эпоху 15–16 веков.



Разница между истинной историей 15–16 веков и её скалигеровским изображением настолько велика, что этот документ трудно будет даже сопоставить с привычной скалигеровской картиной.



Трудно будет понять, о чём в нём идёт речь. Не говоря уже о том, что если это – действительно оригинал 15–16 веков, то он, с большой вероятностью, будет написан просто непривычными буквами, «непонятными значками».



Ведь привычные специалисту по скалигеровской версии «древние почерка» – это на самом деле почерка фальсификаторов-редакторов 17 века. А с реальными почерками и шрифтами 15–16 веков, не говоря уже о более ранних эпохах, ему, как правило, встречаться не приходится.

Поэтому случайно попавшийся действительно старый подлинный текст историки, скорее всего, объявят просто «нечитаемым». Что, кстати, постоянно и происходит. Если же его удастся прочесть – то объявляют «странным», «баснословным», «плодом средневекового невежества». Историки, по сути дела, не занимаются и не хотят заниматься всерьёз дешифровкой многочисленных «нечитаемых» старых текстов.

Книги, на которых стоят годы издания 15–16 веков, часто оказываются подделками 17–18 веков с проставленным задним числом годом выпуска. Массовая публикация таких книг была важной частью работы по «обоснованию» скалигеровской версии истории. Подлинные же книги15–16 веков преследовались и уничтожались наряду с рукописными документами.



Поэтому печатные книги не отличаются от рукописей по своей надёжности, когда мы хотим извлечь из них подлинную историю 15–16 веков. Так же и среди печатных книг много подделок 17–18 веков.

Многие подлинные официальные документы Западной Европы 16 века, исходящие от императорской ордынской канцелярии, были написаны по-славянски. Факт широкого печатания славянских книг в Западной Европе 16 века известен специалистам. Языком международного общения в Западной Европе в ту эпоху был славянский. Позже на его основе была создана «древняя» латынь.

Переход от славянского языка к латинскому, как языку международного общения в Западной Европе, произошёл лишь после распада Великой Империи, то есть в конце 16 – начале 17 века. Поэтому все «античные» латинские тексты – это, в лучшем случае, переводы, сделанные в эпоху 16–17 веков на назначенную в качестве «античного» языка латынь 2 . В подобные переводы сразу вносилась скалигеровская хронология.

То же самое можно сказать и о древнегреческом языке. Он также создан вместе со всей древнегреческой литературой в эпоху 16–17 веков. На нём тут же написали, перевели, отредактировали «античные» греческие первоисточники. Мозгом и центром подобных фальсификаций были в основном католические монастыри, а исполнителями – учёные монахи.



Настоящим древним языком является, вероятно, средне-греческий, византийский. Недаром он совершенно не похож на современный греческий язык, в отличие от древнегреческого, который близок к современному греческому. Вся «античная» греческая литература – это тоже сильно отредактированные в 16–17 веках переводы старых текстов на недавно изобретённый «античный» язык.

Создание скалигеровской версии истории было следствием крупнейшего политического переустройства мира в конце 16 – начале 17 веков.



После крушения «Монгольской» 3 Империи на её осколках возникли новые, независимые, небольшие государства. Прежние имперские наместники стали независимыми владыками. Поначалу они боялись возвращения старого «монгольского» порядка.



Поэтому они стремились создать в историческом прошлом давние прочные корни своей власти. Основной целью новой исторической версии Скалигера и Петавиуса было исказить в нужном направлении историю 14–16 веков.

Масштабы глобальной программы 17 века по созданию фиктивной истории прошлого мы начинаем понимать только теперь. Не следует удивляться согласованности действий по подделке истории в различных странах.



До конца 16 века почти все европейские и азиатские страны входили в единую Империю. Поэтому все наместники были из одного круга имперских чиновников. Связи между бывшими провинциями Империи были в первое время, после её раскола, еще сильны.

На конец 16 века приходится лишь самое начало «исторической реформы». Основную фальсификацию, включая создание корпуса «древних источников», выполнили в 17–18 веках, когда Империя уже раскололась.



То есть после Смутного времени на Руси и победы Романовых над Степаном Разиным. Много делалось в этом направлении и в конце 18 века, особенно после победы Романовых над Емельяном «Пугачёвым» в войне 1773–1775 годов. И только с 19 века скалигеровская версия истории приобрела окончательные современные формы.

Фальсификация сопровождалась поиском и уничтожением документов, правдиво рассказывавших о прошлом. В первую очередь, это касалось 15–16 веков, память о которых уничтожалась особенно тщательно.



Такая деятельность продолжалась с неослабевающей силой почти двести лет. Это – достаточный срок для уничтожения всех крупных текстов, которые могли бы рассказать правду. А потому сегодня нельзя надеяться, что в наши руки попадёт какая-либо подробная правдивая летопись, написанная очевидцем событий, скажем, 16 века.

Следовательно, особое значение приобретают те «мелочи», те невычищенные остатки истины, которые случайно сохранились. Их оказалось очень много. И в своей совокупности они позволяют восстановить правду.



Исследование скалигеровской истории можно сравнить с работой следователя, уличающего преступника, который придумал правдоподобную легенду, позаботился о своём алиби.



Поэтому подлинную картину приходится сначала выискивать в мелочах, ускользнувших от внимания преступника, заметавшего следы.



Ведь создавая лживую версию, очень трудно учесть все детали. И опытный следователь их «раскапывает». Зацепившись за улики, постепенно «разматывает» все обстоятельства преступления 4 .