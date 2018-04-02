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Путевку в «Артек» можно получить за совокупность достижений и наград

17:00. 2 апреля 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Современный «Артек» является объектом мечтаний многих российских и зарубежных школьников. Правда, попасть в него не так легко: для этого нужно стать лучшим из лучших.

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У детей и родителей возникает закономерный вопрос: так что же конкретно нужно предпринять, чтобы увидеть Международный детский центр своими глазами?

Сразу стоит сказать, что на коммерческой основе попадают сюда всего 5% детей, да и то большинство из них иностранцы. Для остальных 95% «билетом» в знаменитый лагерь станут только совокупность индивидуальных заслуг и достижений в учебе, спорте, научной, творческой и общественной деятельности.

Рейтинг каждого ребенка подсчитывает электронная система под названием «Путевка». Ребята, получившие наибольшее количество баллов зачисляются на смены автоматически. Для того чтобы получить возможность посетить «Артек» школьники от 8 до 17 лет должны создать свой профиль на сервисе, где нужно указать подробные сведения о своих победах, наградах и заслугах, а дальше ребятам остается только ждать решения по отправленной заявке.

В лагерь можно попасть и другим способом. В 2018 году победа в конкурсе от «Почты России» гарантирует получение незабываемых впечатлений в лагере. Условия просты: ребенку нужно написать письмо, в котором он развернуто расскажет, почему хочет отдохнуть в «Артеке».

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А причин для желания отдохнуть в Международном детском центре предостаточно. Во-первых, за последние годы в инфраструктуру лагеря были вложены огромные средства. К услугам воспитанников были представлены новые жилые корпуса, стадион и спортивные площадки, тренажерные залы, бассейны, скалодром и веревочный парк, студии дополнительного образования и многое другое.

Во-вторых, разнообразное питание по принципу шведского стола придется по вкусу любому гурману. Кроме всего прочего, в рационе воспитанников увеличена доля свежих овощей и фруктов, потребление которых помогает восполнить энергетические потери во время различных активностей.

В-третьих, многих привлекает в «Артеке» экскурсионная и образовательная программа. Она дает не только новые знания, но и знакомства с интересными людьми, а также яркие впечатления.

Не стоит забывать и о прекрасном крымском климате и природных ландшафтах. Горы, море, солнце – что может быть лучше для отдыха и оздоровления ребенка?

 

 

 

 

Метки: Артек, дети, лагерь, лето
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