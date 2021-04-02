На территории пожарной части работники МЧС России и ГИБДД провели занятие для юных артековцев. Ребятам рассказали о правилах безопасности на дорогах и объяснили, как оказывать первую помощь.

Международный детский центр «Артек» – место, где все мечты о профессии становятся реальностью. МЧС-отряды – один из самых интересных и популярных профилей в МДЦ. Здесь артековцы могут попробовать свои силы в качестве спасателей: специалисты учат детей основам выживания в различных экстремальных ситуациях, правилам оказания первой помощи и работы на высотах с применением снаряжения промышленного альпинизма, а также постигают важные основы пожарного дела.

В этот раз для профильного отряда четвертой смены тематические занятия в рамках программы «Школа безопасности «Звезда надежды» провели узкопрофильные специалисты: инспектор отделения профилактики пожаров по обеспечению пожарной безопасности МДЦ «Артек» Евгений Терновецкий, начальник отдела профилактики пожаров по обеспечению пожарной безопасности «Артека» Максим Мороз. Кроме того, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Ялта, капитан полиции Анастасия Чернобай и старший лейтенант полиции Кристина Рудковская рассказали школьникам о правилах пользования электротранспортом. Также специалисты МЧС на деле показали, как работают аварийно-спасательные службы при устранении последствий ДТП.

«Если ребенок сам научился безопасности поведения в техногенной или природной среди, то он передаст свой опыт и знания друзьям, одноклассникам, родственникам. В «Артек» приезжают дети из разных регионов России. Важно научить их индивидуальной и коллективной безопасности», – отметил начальник отдела профилактики пожаров по обеспечению пожарной безопасности «Артека» Максим Мороз.

МДЦ «Артек» старается взрастить в детских умах мысль: будущее мира зависит от каждого в отдельности и одновременно от всех вместе. Именно поэтому на различных сменах ребят вовлекают в экологические акции, в разрешение споров и конфликтов в формате игр, в разработку технологических и управленческих моделей по улучшению уровня жизни, а также на специализированных занятиях объясняют технику безопасности на специально оборудованных пространствах.

«Благодаря сегодняшнему занятию я узнала, как оказывать помочь человеку, который попал в аварию. Эти знания необходимы абсолютно каждому человеку. А так как я планирую работать в медицине либо в МЧС, мне эти знания необходимы», – поделилась Анастасия Данчук из города Коврова Владимирской области.

Самый известный на весь мир лагерь «Артек» год за годом набирает популярность. По отзывам самих школьников, МДЦ – это мечта, путевку в которую можно получить за достижения в учебе, спорте или творчестве.

Стоит заметить, что сотрудники «Артека» всегда разрабатывают для своих гостей увлекательную программу. В рамках каждой смены проводится несколько образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, ребята посещают познавательные лекции, мастер-классы, выступают на концертах, учувствуют в спектаклях и соревнованиях.

Помимо всего разнообразия мероприятий, сотрудники заботятся и об условиях пребывания учеников в лагере. На сегодняшний день юные артековцы проживают в современных корпусах со всеми удобствами, на территории лагерей работает Wi-Fi, открыты стадионы, бассейны и игровые площадки. Также ребятам предоставляется медицинское обслуживание и пятиразовое горячее питание. Примечательно, что меню в столовых разнообразное, а благодаря системе «шведский стол» ребята могут выбрать блюда на свой вкус. За качеством блюд следят профессиональные повара профильных комбинатов. Рацион артековцев строго сбалансирован, в нем есть свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, кисломолочные продукты, молочные каши, свежая выпечка.

Кроме того, артековцы осваивают онлайн-формат. Например, в лагере существует несколько традиционных рубрик – #БодроеУтро или #АртекTikTok. В эфире звучат поздравления с праздниками, сотрудники лагеря рассказывают о самых интересных и популярных локациях «Артека». Кстати, в онлайне также активно участвуют и повара МДЦ: в рубрике #РецептыАртека они рассказывают, как приготовить любимые блюда из полезного меню «Артека» в домашних условиях.

На сегодня МДЦ «Артек» имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, оздоровления и отдыха. За 5 лет участниками смен стали 180 тысяч ребят из 87 стран со всего мира.