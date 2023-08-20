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Как я стал «экстремистом». История редактора проекта «Научи хорошему»

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Суть дела можно изложить в нескольких абзацах В октябре 2018 года мною на сайте «Научи хорошему» была опубликована статья «Рэпер «Oxxxymiron» и трагедия в Керчи. Случайное совпадение?». В ней я проанализировал посыл песни рэпера «Последний звонок» и сделал вывод о том, что композиция поощряет насилие и героизирует тех, кто совершает расстрелы в школах. Также в статье я раскрыл технологию работы «воронок вовлечения в деструктивный контент», частью которых является подобное творчество, и рассказал о недопустимости рекламы подобных исполнителей в крупных СМИ, и в частности на Первом канале в передаче «Вечерний Ургант». Данная статья получила достаточно широкое распространение в интернете. Спустя несколько лет в октябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни «Последний звонок» экстремистским материалом, а в июне 2023 года на меня, как на редактора проекта «Научи хорошему» и автора публикации, было заведено административное дело по статье 20.29 КоАП РФ за распространение экстремистских материалов. Точнее за то, что в моей статье 2018 года, с которой в мае 2023 года познакомился...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rg.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://whatisgood.ru/smi/events/kak-ya-stal-ekstremistom/
Метки: знай о цензуре, события, технологии
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