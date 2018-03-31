ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ «ВРЕМЕНИ ЭКСПЕРТА»

Комментарий слушателя:

Еще раз сидела и слушала внимательно, останавливая запись и прослушивая некоторые места заново и вот что я услышала:

В начале речь идет о безопасности, при этом рассматривается не внутренняя угроза, а внешняя. Поясняется что война гибридная и стреляют в ней не пушки, но нас четко ведут в русле внешней угрозы и объясняется что все, что оппозиционное в стране это исключительно итог внешнего враждебного воздействия, что мы уже в свое время проходили на примере разрушения СССР, это не предательство и продажность российских элит, это всегда только воздействие внешнее.

И нам сейчас вдруг стало не хватать идеологии, которую когда нужно было продажным элитам отменили, это мешало грабить страну

под лозунгами эффективности частной собственности, но сейчас они поняли, что без идеи, которая бы сплотила народ, они сами остаются беззащитными, они четко поняли что народ их защищать не будет и срочно понадобилась идея чего-то справедливого.

Надо срочно придумывать идеологию, но только не коммунистическую и я так понимаю Соловьев здесь претендует на роль одного из главных составителей этой идеологии.

Нам четко заявлено и объяснено, что будут готовить теперь патриотов, специалисты как не готовятся так и не будут готовится вузами, потому что грамотный специалист с фундаментальным образованием и системным мышлением способен разобраться и в остальных вещах, теперь будут готовить солдат, готовых умирать за них, вкладывая в неокрепшие умы и деградированные души четкие разъяснения кто есть друг, а кто есть враг и как правильно родину любить, даже если она не благоустроена.

Все правильно, главное поле сражения – это души людей, вот сейчас Соловьев с его профессиональными навыками за них и возьмется с

применением различных технологий. Ему это раз плюнуть, и начнет формулировать «правду». Ложь несется,а правда медленно плетется и заметьте, в качестве примера опять ложь исходит от врага, врага внешнего и ни слова о том, что она тоннами льется на нас десятилетиями в том числе и от самого Владимира Рудольфовича.

И замечает, смотрите мы опаздываем, нас внешние силы опережают, там где должны были быть мы, они первые, это не о том, чтобы правду говорить, а о том, кто быстрее займет внимание масс и вот тут федеральная власть умеет говорить с людьми, а местная –

нет.

И когда он говорит об ответственности, он ни слова не говорит об ответственности власти за то, что случилось, он переводит наше внимание на ответственность тех, кто распространяет ложь и наносит удар по власти. По сути он сказал тоже, что сказал Тулеев Путину, это оппозиция подогревает страсти и собирает митинги, а у нас нет инструментов чтобы с этим должным образом справляться. Главное оружие – это вражеские вбросы и теперь давайте придумаем способ защиты от них, не начнем переустраивать нашу жизнь так, чтобы прекратить

все эти пожары в ТРЦ, аварии и прочее, что собственно и дает повод нашим врагам действовать против нас, давайте перекроем им каналы связи с населением, давайте перекроем каналы оппозиционному мнению, т.к. оно исключительно враждебное и в

отсутствии привития правильной идеологии то и дело рождается в умах народа.

Новый тип войны – информационная война и тут они пока еще беззащитны и в очередной раз под лозунгом внешней угрозы предлагается перекрыть все существующие каналы связи у населения, где они пока еще получают альтернативный взгляд на мир, в том числе и на роль Сталина, они реально почувствовали угрозу левого поворота и увидели брешь , мы оказывается идеализируем тот период и переносим

образ на современность, да, именно этого они больше всего и не хотят, не хотят чтобы власть была народной и для народа, авторитет Сталина так вырос, что не обращать на это внимания они уже больше не могут, пятки жжет.

Вот когда он говорит о юридической и физической защите наших граждан, он кого конкретно имеет в виду? В связке с репрессиями у меня такое ощущение, что речь идет о власть имущих, которых на случай народного гнева нужно обезопасить. Пересмотреть отношение к собраниям и митингам, по сути еще больше закрутить и без того закрученные гайки и все под соусом заботы о нашей безопасности, а может опять поговорить о причинах митингов? Почему люди выходят на улицы, может власти начать делать так, чтобы у людей не было повода митинговать? Может задаться вопросом нашей безопасности в домах, где мы живем, в больницах, в школах? Нет, тут мы все тихонечко обходим стороной, нас не эта безопасность волнует.

Пример с армией тоже не однозначен, я что-то не заметила что современные генералы стали стройными, просто как раз информационное освещение данной темы стало иным, ну и худо бедно действительно порядок навели опять же в целях защиты в том числе и в первую очередь себя любимых, но армия их от народа не защитит.

И тут мы опять возвращаемся к важности вопроса идеологии, надо всем подумать и изобрести законы, которые бы четко укладывались в систему мироздания и новому молодому поколению Соловьев не хочет доверить это дело, конечно кто бы сомневался.

И опять внешняя угроза и это мы с вами граждане должны осознать весь уровень опасности и ответственности за свою страну, попросту сплотиться и защитить власть от внешних нападок.

Дискредитация власти идет через ее ветви, вот идет массовый удар по судебной системе. Проклятые америкосы и оппозиционеры

в нашем обществе создают мрачный образ - все плохо, народ волнуется. Мы что по Вашему живем отдельно от системы и не бываем в тех самых судах?

Все четко сказано, он дает понять чиновникам, что они будут первыми на чьи головы обрушится удар, если они не напишут нужных законов, т.к. организационно мы не эффективно боремся с внешними и внутренними угрозами, которые исходят исключительно от оппозиции. Другого не было сказано, еще ни разу не было сказано о том, что вся проводимая политика сводящая народ в нищету ответственна

за митинги и недовольство, все только вокруг внешнего влияния и опять мы действуем реактивно, опаздываем, давайте действовать на опережение, которое должно выразиться опять таки в создании четкой идеологии, и в улучшении механизмов работы с народом, не в создании системы для народа, а нужны механизмы работы с народом, как правильно его переформатировать. Потому что то, что в нашем представлении коррупция – в Америке бизнес, лоббирование и тут не нужно бороться с коррупцией, нужно правильно базу подвести объяснить людям что это такое. Когда народ критикует свою власть, нам предлагают посмотреть на Саркози, мол посмотрите и

сравните, мы то еще белые и пушистые.

Мысль о том, что должен быть приоритет нашего права над международным. Классно сказано и обосновано, но

Соловьев сам все время кивает на запад, эта привычка у него так же есть, хоть он и упрекает в этом других и как раз приоритет международного права его долгие годы устраивал, пока не пошел наезд на олигархат, сейчас им нужен щит, укрытие и встал вопрос приоритета национального права, тут опять временно совпали народные интересы и олигархические. И опять возврат к трагедии в Кемерово и речь не о том, почему эта трагедия случилась, а о том как неправильно повели себя чиновники с людьми, речь о психологической помощи, а не о сломе прогнившей системы, которая строит такие опасные трц, не ремонтирует дома, отравляет воздух. Все слова о человеке как о главном, все слова о душе, защите – ловкая манипуляция сознанием . Короче, ждем

назначения Соловьева на должность министра Пропаганды.

Комментарий слушателя: Ну вот нам и первое публичное выступление, продвигающее правый поворот, не левый как многие думают, а крайне правый.

Витеевато говоря об ответственности, ни разу не упомянуто об ответственности чиновников и представителей правящего, ну или управляющего слоя. Тотальная ответственность граждан, раскачивающих яхту. Скромное предложение морально осудить "святые девяностые", не упоминая о преступной приватизации и об ответственности за преступления 90-х конкретных, вполне живых и здоровых лиц.

Ну и конечно, невозможно не лягнуть Сталина, абсолютно не пытаясь сказать, а почему образ Сталина так востребован сегодня в народе.

Грустно, очень грустно от такого выступления, уже не попахивает, а вовсю воняет Пиночетом и право-либеральной диктатурой.

Комментарий слушателя: Вставлю свои пять копеек.

В Москве есть новые многоэтажные офисы класса А, где нарушены все противопожарные нормы. Закрыты на замок лестничные выходы, спускаться только лифтом, отделка дешевым пластиком, окна не открываются, вентиляция будет мгновенно разносить дым в случае пожара. В одном таком здании разговорилась с сотрудниками (строительная компания). Их экспертное мнение - в случае пожара, все сгорим. Один в стену возле окна вбил крюк (выдержит 200 кг) и держит канат (на случай пожара, собирается разбить стекло и спуститься по канату). Т.е. изначально в таких зданиях ситуация "как на пороховой бочке". На вопрос, почему закрыты эвакуационные выходы (лестница), ответили, что это решение хозяина здания, а не арендаторов . Арендаторы хотели открыть, но хозяин (или лицо его представляющее) не разрешил. И таких критических объектов у нас много. Так что организовать еще такое жертвоприношение очень легко - чиркнуть зажигалкой и дверь закрыть. Да и без умышленного поджога такие пожары могут повториться.

Что касается речи Соловьева, то это речь каббалиста (в хорошем мыле слова). Вопросы о правде, идеологии подняты абсолютно верно. Он словно звонит в колокола - либо меняйте курс (идеологию), стройте справедливость, либо будет гражданская война. Понятно, что правда у каждого своя. Он предлагает правду исходя из каббалистического учения.

Комментарий слушателя:

Краткое содержание потока кем-то написанных бредней, озвученных Соловьевым:

- кругом враги;

- закрутим гайки для вашей же безопасности;

- прекрасный министр обороны;

- плохие региональные чиновники;

- прекрасная судебная система (!);

- у нас свой путь;

- нужна идеология (это новенькое);

- во всём виновато татаро-монгольское иго(!);

Комментарий слушателя:

Не очень понял позитив в коментах.



Послушал, помимо общепонятных вменяемых слов прошло обоснование что нужно а) сажать за неугодную информацию, б) ужесточать борьбу с акциями протеста.



Логично, хотя на мой взгляд бесполезно, не поможет.



ПС

Да и в принципе не думаю что слушавшие эту речь черти хоть к чему-то способны. Хотя бы к полному осмыслению, не говоря уже о позитивных действиях.

- кругом враги.

Комментарий слушателя:

Слуга и господин - а вот СОЗИДАТЬ никто не хочет!

Вы дайте людям возможность созидать и не нужны будут забастовки, не зачем.

А раз постоянно идут разговоры про "майдан", значит не чисто... вот вот прорвёт...

Лучше подумайте чем раны "зализывать" будете..

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