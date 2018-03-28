За что запрещали знаменитые советские мультфильмы

Казалось бы, мультипликация — искусство, очень далекое от политических ристалищ. Однако в Советском Союзе цензура ухитрялась найти серьезную крамолу даже в таких невинных лентах, как всеми любимые «Пластилиновая ворона», «Приключения кота Леопольда» и «Летучий корабль». Причины для того, чтобы вмешаться, сегодня выглядят смешно, но в те времена авторам было отнюдь не до смеха. И только их принципиальность и настойчивость смогла обеспечить долгую экранную жизнь мультфильмам тех лет.«Приключения кота Леопольда» (1975)Режиссер Анатолий Резников, вдохновленный невероятным зрительским успехом мультфильма «Ну, погоди!», решил снять нечто подобное. Он придумал доброго, интеллигентного и дружелюбного кота, которого «достают» вредные мелкие мыши. В то время все поголовно смотрели «Неуловимых мстителей», одного из героев там звали Леопольдом, и этим именем решили наградить симпатичного кота.Была снята первая часть мультфильма – «Месть кота Леопольда», ее озвучил Андрей Миронов. Но комиссия худсовета ее категорически «зарубила»: слишком «кровавое» оформление титров и названия могло, по мнению чиновников, нанести вред детской психике.Однако они сами себе противоречили: содержание мультфильма им показалось чрезмерно миролюбивым, «пацифистским»: мол, разъяренный кот, чтобы довести дело до логического конца, должен был съесть противных мышей, а он зачем-то их уговаривает. Как-то не по-советски… Режиссера обвинили даже в дискредитации компартии!И мы бы никогда не увидели обаятельного Леопольда, если бы Резников «сломался». Но режиссер не собирался сдаваться так просто: он немедленно представил комиссии вторую серию «Леопольда» – про Золотую рыбку, которую озвучил Геннадий Хазанов. Эту часть, к его удивлению, разрешили к показу, за ней последовали другие, а первую серию — злосчастную «Месть…» – зрители смогли увидеть только в 1981 году.«Ограбление по…» (1978)Этот мультфильм был создан в 1978 году и состоял из четырех частей. Принимая ленту к показу, худсовет наложил запрет на последнюю часть. Причина была названа серьезная: один из героев выглядел в точности как Савелий Крамаров, к тому времени уже эмигрировавший в Америку. Тогда были запрещены вообще все фильмы, в которых снимался «предатель» Крамаров, лишенный советского гражданства.«Летучий корабль» (1979)Режиссера Гарри Бардина, создавшего любимый многими мультфильм «Летучий корабль», обвинили в диссидентстве. Комиссию худсовета больше всего возмутили слова песенки Водяного: «Живу я, как поганка». Он ведь положительный герой — как же он может жить, как поганка?«Пластилиновая ворона» (1981)Режиссер Александр Татарский придумал гениальный новаторский ход — персонажи мультфильма вылеплены из пластилина, они видоизменяются с головокружительной скоростью. Однако это новшество не пришлось по душе худсовету — на фильм быстро налепили ярлык «безыдейной белиберды». Добили авторов приговором: «Мюллер не может озвучивать детский мультфильм, гестапо и дети несовместимы», – это потому что один из голосов, озвучивающих «Пластилиновую ворону», принадлежал Леониду Броневому, сыгравшему шефа гестапо Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны».В то время на центральном телевидении шла популярная передача «Кинопанорама», и ее автор и режиссер Ксения Маринина отважилась практически полностью показать «Ворону» в этой программе. Мультик мгновенно сделался популярным. Чиновникам некуда было деваться — пришлось разрешить, и детище Татарского быстро завоевало на разных конкурсах и фестивалях аж 25 наград. Режиссеру дали поручение снять в таком же стиле заставку для передачи «Спокойной ночи, малыши!» Заставка используется в программе и сегодня.«Падал прошлогодний снег» (1983)И снова — Татарский, и снова проблемы с худсоветом. «В мультфильме всего один герой — русский мужик, да и тот настоящий идиот!» — сказали ему с возмущением. Режиссера обвинили в том, что он без уважения отнесся к русскому человеку. Фамилию Садальского вообще велели вычеркнуть из титров — его незадолго до этой истории видели в гостинице «Космос» с иностранкой и решили наказать, хотя иностранкой оказалась его родственница, гражданка Германии.Словом, с мультфильмом пришлось повозиться — его долго переозвучивали, переделывали, перемонтировали… Но дело того стоило — мы и сегодня с удовольствием смеемся над приключениями незадачливого мужичка в смешной ушанке, которого жена послала в лес за елкой. Уж послала так послала…

Источник: nashaplaneta.su