За что запрещали знаменитые советские мультфильмы
15:52. 28 марта 2018 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Казалось бы, мультипликация — искусство, очень далекое от политических ристалищ. Однако в Советском Союзе цензура ухитрялась найти серьезную крамолу даже в таких невинных лентах, как всеми любимые «Пластилиновая ворона», «Приключения кота Леопольда» и «Летучий корабль». Причины для того, чтобы вмешаться, сегодня выглядят смешно, но в те времена авторам было отнюдь не до смеха. И только их принципиальность и настойчивость смогла обеспечить долгую экранную жизнь мультфильмам тех лет.
«Приключения кота Леопольда» (1975)
Режиссер Анатолий Резников, вдохновленный невероятным зрительским успехом мультфильма «Ну, погоди!», решил снять нечто подобное. Он придумал доброго, интеллигентного и дружелюбного кота, которого «достают» вредные мелкие мыши. В то время все поголовно смотрели «Неуловимых мстителей», одного из героев там звали Леопольдом, и этим именем решили наградить симпатичного кота.
Была снята первая часть мультфильма – «Месть кота Леопольда», ее озвучил Андрей Миронов. Но комиссия худсовета ее категорически «зарубила»: слишком «кровавое» оформление титров и названия могло, по мнению чиновников, нанести вред детской психике.
Однако они сами себе противоречили: содержание мультфильма им показалось чрезмерно миролюбивым, «пацифистским»: мол, разъяренный кот, чтобы довести дело до логического конца, должен был съесть противных мышей, а он зачем-то их уговаривает. Как-то не по-советски… Режиссера обвинили даже в дискредитации компартии!
И мы бы никогда не увидели обаятельного Леопольда, если бы Резников «сломался». Но режиссер не собирался сдаваться так просто: он немедленно представил комиссии вторую серию «Леопольда» – про Золотую рыбку, которую озвучил Геннадий Хазанов. Эту часть, к его удивлению, разрешили к показу, за ней последовали другие, а первую серию — злосчастную «Месть…» – зрители смогли увидеть только в 1981 году.
«Ограбление по…» (1978)
Этот мультфильм был создан в 1978 году и состоял из четырех частей. Принимая ленту к показу, худсовет наложил запрет на последнюю часть. Причина была названа серьезная: один из героев выглядел в точности как Савелий Крамаров, к тому времени уже эмигрировавший в Америку. Тогда были запрещены вообще все фильмы, в которых снимался «предатель» Крамаров, лишенный советского гражданства.
«Летучий корабль» (1979)
Режиссера Гарри Бардина, создавшего любимый многими мультфильм «Летучий корабль», обвинили в диссидентстве. Комиссию худсовета больше всего возмутили слова песенки Водяного: «Живу я, как поганка». Он ведь положительный герой — как же он может жить, как поганка?
«Пластилиновая ворона» (1981)
Режиссер Александр Татарский придумал гениальный новаторский ход — персонажи мультфильма вылеплены из пластилина, они видоизменяются с головокружительной скоростью. Однако это новшество не пришлось по душе худсовету — на фильм быстро налепили ярлык «безыдейной белиберды». Добили авторов приговором: «Мюллер не может озвучивать детский мультфильм, гестапо и дети несовместимы», – это потому что один из голосов, озвучивающих «Пластилиновую ворону», принадлежал Леониду Броневому, сыгравшему шефа гестапо Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны».
В то время на центральном телевидении шла популярная передача «Кинопанорама», и ее автор и режиссер Ксения Маринина отважилась практически полностью показать «Ворону» в этой программе. Мультик мгновенно сделался популярным. Чиновникам некуда было деваться — пришлось разрешить, и детище Татарского быстро завоевало на разных конкурсах и фестивалях аж 25 наград. Режиссеру дали поручение снять в таком же стиле заставку для передачи «Спокойной ночи, малыши!» Заставка используется в программе и сегодня.
«Падал прошлогодний снег» (1983)
И снова — Татарский, и снова проблемы с худсоветом. «В мультфильме всего один герой — русский мужик, да и тот настоящий идиот!» — сказали ему с возмущением. Режиссера обвинили в том, что он без уважения отнесся к русскому человеку. Фамилию Садальского вообще велели вычеркнуть из титров — его незадолго до этой истории видели в гостинице «Космос» с иностранкой и решили наказать, хотя иностранкой оказалась его родственница, гражданка Германии.
Словом, с мультфильмом пришлось повозиться — его долго переозвучивали, переделывали, перемонтировали… Но дело того стоило — мы и сегодня с удовольствием смеемся над приключениями незадачливого мужичка в смешной ушанке, которого жена послала в лес за елкой. Уж послала так послала…
Источник: nashaplaneta.su