«Все виновные в пожаре будут наказаны», — Путин встретился с инициативной группой жителей Кемерово

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего визита в Кемерово, жители которого скорбят по жертвам страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня», провёл незапланированную встречу с инициативной группой горожан, потерявших своих родных и близких.

Отметим, что некоторые жители Кемерово, поддаваясь слухам в соцсетях, пытаются высказывать недоверие к официальным данным, которые регулярно обнародует оперативный штаб и следователи.

Президент России пообещал инициативной группе, что расследование будет тщательным и объективным.

«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Её работу возглавляет руководитель Следственного комитета РФ. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — заявил местным жителям Владимир Путин.

Президент также призвал людей не доверять зачастую недостоверной информации, распространяемой в соцсетях, и заверил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных по количеству погибших при пожаре.

Добавим, что сегодня утром представители инициативной группы были допущены в морг, чтобы сомневающиеся смогли своими глазами увидеть, сколько тел было извлечено из сгоревшего ТЦ.

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