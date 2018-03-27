Трагедия в Кемерово: виновный – экономический либерализм



Вся Латвия существенно меньше одной Кемеровской области.

Премьер Латвии «ушёл» на повышение в еврокомиссары.

Губернатор Тулеев вчера ведь день провёл в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара (причём узнал я это из открытых источников, так что и «оппозиция» могла бы быть в курсе, если бы захотела). Там, где и должен был быть. Кстати, если бы прихал непосредственно на место, то либерда бы написала, что он пиарится.

У Тулеева в этом пожаре погибла 11-летняя родственница. Тут бы сочувственно помолчать, но либерда устроила травлю человеку, у которого горе.



Во-первых, почему это Путин «мой»? Он народный, его народ выбрал (в отличие от самозванного «кандидата от народа»).Во-вторых, с какой стати я вообще должен писать про пожар в Кемерово? Вроде как я политолог и экономист, к пожарной охране и следственным органам отношения не имею. ТРЦ «Зимняя вишня» тоже я не строил, и владельцем его не являюсь.Но ладно, если хомячки так настаивают, то напишу. Правда, им не понравится.Начнём с того, что обвинять в произошедшем государство, Путина и Тулеева — это идиотизм в терминальной стадии. Потому что торговый центр не государственный, не Путина и не Тулеева, а частный.Поэтому первая претензия — к хозяевам торгового центра. Кстати, следком действует именно в этом направлении — пока задержаны четыре человека, среди них арендатор помещения, в котором был эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей торговым центром компании. Абсолютно логично.Между прочим, по текущей информации ответственным за пожарную безопасность в ТЦ «Зимняя вишня» числился человек, который никогда не учился по подобному профилю, а по образованию — повар. Это Путин его туда пристроил или Тулеев?Либерде совершенно не важно поддержать семьи погибших, помочь в лечении выживших или наказать реальных виновников произошедшего. Единственная их задача — нагнетать против власти.Строго по показанной в сериале «Спящие-2» методичке — в любой трагедии в стране виноват лично Путин (а всё хорошее происходит исключительно вопреки его воле, как и со Сталиным).Давайте разберём этот вброс по пунктам:Кстати, что-то я в прошлом году не видел возмущения всех этих «гуманных общечеловеков» по поводу гигантского пожара в Лондоне (тогда погибло свыше 80 человек, и примерно столько же обгоревших).Теперь по поводу техники безопасности. Напомните мне, кто судорожно орёт годами «Прекратите кошмарить бизнес проверками»? Кто добился «надзорных каникул» для малого и среднего бизнеса в 2018 году?И ещё один маленький вопрос: кто в своей избирательной кампании заявлял, что нужно отменить все требования ОБЖ, пожарной и санитарной безопасности? У неё ещё мама Нарусова…Доотменялись?!Всё произошло потому, что частный бизнес всегда стремится сэкономить издержи, в том числе и на безопасности. Без строгого государственного надзора такие (и другие) катастрофы будут происходить снова и снова.Это частная собственность виновата в произошедшей трагедии.Это экономический либерализм виноват в произошедшей трагедии.Ну что, либерастики, о чём ещё мне посоветуете написать?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com