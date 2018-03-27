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Трагедия в Кемерово: виновный – экономический либерализм

15:20. 27 марта 2018 Просмотров - 92 2 коммент. Опубликовал:
Александр Роджерс

Вчера ко мне в блог набежали совсем уже анонимные боты — свежесозданные за пару часов до написания комментариев, и с никами типа «gcfkeghvydn». И давай дружно писать «А вот что теперь напишет Роджерс про трагедию в Кемерово? Как будет своего Путина выгораживать»



Во-первых, почему это Путин «мой»? Он народный, его народ выбрал (в отличие от самозванного «кандидата от народа»).

Во-вторых, с какой стати я вообще должен писать про пожар в Кемерово? Вроде как я политолог и экономист, к пожарной охране и следственным органам отношения не имею. ТРЦ «Зимняя вишня» тоже я не строил, и владельцем его не являюсь.

Но ладно, если хомячки так настаивают, то напишу. Правда, им не понравится.


Начнём с того, что обвинять в произошедшем государство, Путина и Тулеева — это идиотизм в терминальной стадии. Потому что торговый центр не государственный, не Путина и не Тулеева, а частный.

Поэтому первая претензия — к хозяевам торгового центра. Кстати, следком действует именно в этом направлении — пока задержаны четыре человека, среди них арендатор помещения, в котором был эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей торговым центром компании. Абсолютно логично.

Между прочим, по текущей информации ответственным за пожарную безопасность в ТЦ «Зимняя вишня» числился человек, который никогда не учился по подобному профилю, а по образованию — повар. Это Путин его туда пристроил или Тулеев?

Либерде совершенно не важно поддержать семьи погибших, помочь в лечении выживших или наказать реальных виновников произошедшего. Единственная их задача — нагнетать против власти.

Строго по показанной в сериале «Спящие-2» методичке — в любой трагедии в стране виноват лично Путин (а всё хорошее происходит исключительно вопреки его воле, как и со Сталиным).



Давайте разберём этот вброс по пунктам:

  1. Вся Латвия существенно меньше одной Кемеровской области.

  2. Премьер Латвии «ушёл» на повышение в еврокомиссары.

  3. Губернатор Тулеев вчера ведь день провёл в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара (причём узнал я это из открытых источников, так что и «оппозиция» могла бы быть в курсе, если бы захотела). Там, где и должен был быть. Кстати, если бы прихал непосредственно на место, то либерда бы написала, что он пиарится.

  4. У Тулеева в этом пожаре погибла 11-летняя родственница. Тут бы сочувственно помолчать, но либерда устроила травлю человеку, у которого горе.

Кстати, что-то я в прошлом году не видел возмущения всех этих «гуманных общечеловеков» по поводу гигантского пожара в Лондоне (тогда погибло свыше 80 человек, и примерно столько же обгоревших).



Теперь по поводу техники безопасности. Напомните мне, кто судорожно орёт годами «Прекратите кошмарить бизнес проверками»? Кто добился «надзорных каникул» для малого и среднего бизнеса в 2018 году?

И ещё один маленький вопрос: кто в своей избирательной кампании заявлял, что нужно отменить все требования ОБЖ, пожарной и санитарной безопасности? У неё ещё мама Нарусова…



Доотменялись?!

Всё произошло потому, что частный бизнес всегда стремится сэкономить издержи, в том числе и на безопасности. Без строгого государственного надзора такие (и другие) катастрофы будут происходить снова и снова.

Это частная собственность виновата в произошедшей трагедии.

Это экономический либерализм виноват в произошедшей трагедии.

P.S.
Ну что, либерастики, о чём ещё мне посоветуете написать?

Александр Роджерс

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: бизнес, кемерово, либералы, Путин, Россия, трагедия, тулеев, экономика
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2 коммент.»

  • 11633 8695
    jackomb 27 марта 2018 в 15:35 Ссылка Пометить
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    Понимаю и скорблю… Опять жертвы и по чьей вине? По чему была отключена пожарная сигнализация ещё 19 марта? По чему были заблокированы запасные выхода? Пол чему были закрыты все двери в кинотеатре? ПО чему? Что такое могло произойти с обслуживающим персоналом, что бы так поступить? Пока это не известно, а во всём виновата безнаказанность. Вспомните остальные трагедии при которых погибли люди, кто за это ответил, стрелочники? А хозяева, а представители МВД, МЧС, и других контролирующих органов, сидит только руководитель МЧС Перми, после происшествия в “Хромой лошади”. Но здесь вот уже два года не проводились проверки, это при узких, заставленных игровыми автоматами и автоматами с поп корном проходах. Получается,что всё поставлено для извлечения прибыли, даже в ущерб безопасности. Деньги, деньги, бабло- все ради “золотого тельца” и вот итог- опять жертва, жертва “золотому тельцу, 64 человека среди них 26 детей. Уж лукавый то повеселится.

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  • 1481 101
    VaSya 27 марта 2018 в 15:39 Ссылка Пометить
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    Путин не виноват, виноват олигархический либерализм. Ещё что придумаете?

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