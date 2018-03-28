Трагедия в Кемерово

Прямой эфир программы «Место встречи» на канале НТВ 27 марта был посвящен трагедии в Кемерово. Гибель такого количества людей вызвало в нашем обществе огромную боль.

Получив слово я хотел сказать следующее.

Необходимо тщательно разобраться в произошедшем. Определить круг виновных и наказать их согласно Уголовному Кодексу, виновные должны быть осуждены. Но есть и другие виновные чья вина не измеряется статьями УК, чье участие в состоявшейся трагедии, тем не менее, весомо. Речь идет о чиновниках различных ведомств в мэрии Кемерово и губернаторе Кемеровской области. Они должны уйти в отставку, а если у самих не хватает мужества или совести, их самих надо в эту отставку отправить. В чем секрет популярности Сталина? В том, что никакая должность не спасала виновного от наказания. И эти Сталинские принципы должны войти в нашу жизнь.

Другие мои реплики в программе «Место встречи» от 27 марта:

Полная версия программы:

Источник: nstarikov.ru