Промышленные выставки. Какие тайны они унесли с собой?





Может, здесь есть какая-то причинно-следственная связь? Давайте посмотрим. Как ни странно, при всём многообразии выставок в России и за рубежом материалов, содержащих их фотокаталоги, очень мало.



На отечественных ресурсах их практически нет в свободном доступе, но при этом имеется невообразимое множество оцифрованных текстовых отчётов и каталогов по этим выставкам. В зарубежных ресурсах картина выглядит чуть лучше, и при этом попадаются интересуемые материалы из России того времени.



Очень странный факт. Но давайте по порядку.

Самыми известными выставками считаются Всемирные парижские выставки. Там выставляли свою продукцию все желающие страны, и именно эта выставка задавала тон в общемировом развитии всего, от искусства до военной промышленности.



Чтобы быть в трэнде, как говорят сейчас, подобные выставки организовывались на государственном уровне помимо Европы даже в странах обоих Америк, Азии и Африки.



В сети есть много сохранившихся сведений о подобных мероприятиях. Но начнём мы с Парижа.







Вот в таком дворце она проходила. Имелись ещё другие места, но главное действо происходило здесь. Это дворец Марсова поля в Париже. Как ни странно, дворца до сегодняшнего времени не сохранилось. Или другой вид, после застройки Марсова поля:







Что-то вид Эйфелевой башни слегка странный, какие-то шарики закреплены на её несущих деталях. Глянем ка поближе, но с другой стороны (оба фото башни от 1900 года):







Интересная получается ситуация. На башне того времени стоит какой то арочный карниз с лампочками, а если приглядеться, между арками стоят какие-то столбики, которые похожи на столбики, находящиеся на крыше дворца Марсова поля. А что на башне сейчас?





Правильно, совсем не то, и даже за башней всё по другому. Но оказывается, всё просто, сама Эйфелева башня изначально задумывалась как "временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года".



Получается, она изначально составляла с дворцом Марсова поля единый ансамбль, ну и соответственно единую инженерную сеть. Значит, исчезновение дворца и карниза на Эйфелевой башне каким-то образом связано. Начинаются чудеса.



Но нам будет больше всего интересен Дворец машин, который тоже до настоящего времени не сохранился. Подобная несохранность для Европы – очень странное явление, но тем не менее факт есть факт.







Именно здесь сосредотачивались все мировые достижения машиностроения того времени. И сохранилось очень много фотоматериалов о тех выставках. Давайте углубимся именно в них (фото 1889 года).



















Как ни странно, среди машин почему-то сосредоточено много каких-то церквей в миниатюре, и на некоторых видно, что внутри их тоже есть какие-то механизмы. Для чего? Так бы и было не понятно, если бы в этом же сборнике не лежало вот это фото:







Что за водокачка стоит на заднем плане? А водокачка ли это вообще? Для водокачки в таком климатическом районе слишком смелое решение, в мороз она бы перестала функционировать почти сразу.



Скорее всего, это некое модернизированное купольное сооружение, которое неким образом воздействует на столбики, находящиеся на крыше здания на заднем плане. Не исключено, что это сооружение также воздействовало на столбики, стоящие на карнизе Эйфелевой башни.



Когда это всё снесли, карниз на Эйфелевой башне стал не нужен, ну и собственно его заменили на упрощенный. А до этого он работал примерно так (фото 1905 года):







А наши церквушки, похоже, имели какое-то отношение к машинам, стоящим в павильоне. Имеется много фото с других выставок, где существует подобное соседство.







Это выставка 1905 года в Женеве. Не совсем заметно, по этому специально увеличил два фрагмента с этого фото.







Оказывается, наш хорошо знакомый обелиск с лампочкой наверху тоже является частью вселенной машины. Только не понять, ведущим или ведомым звеном.







А тут количество церквушек вообще зашкаливает, особенно прикалывают две байды, обведенные внизу. Лично мне тут они попались в первый раз. Аналогичные вещи присутствовали и в Париже:







А как у нас?







Не по теме, но характеризует чётко. И тем не менее, на Амурско-Приморской выставке 1898 года в г.Благовещенск (достаточно захолустной для того времени) наблюдаем такое вот фото:







Т.о, снова видим непонятную машину, обведённую ранее на зарубежных выставках. В любом случае машина подразумевает получение механической энергии за счёт преобразования любой другой, даже другой механической (велосипед например). А какая энергия преобразовывается здесь?



Паровая точно не причём, иначе агрегат выглядел бы по другому. И купол наверху лишний раз подтверждает, что в данном случае использовалась природная электрическая энергия, которую как-то умудрялись получать при помощи этой спиральной ёлочки.



Но это присутствует не только на этой выставке.







Как видно, около ста лет назад мастера владели секретами получения и применения очень дешёвой энергии, из-за чего некие силы не только уничтожили это оборудование, но и сами выставочные павильоны, и запудрили всем интересующимся этими выставками мозги на пять поколений вперед.



Про Нижегородскую ярмарку стоит написать отдельно, её респектабельность как внутри, так и внешне не уступала Парижской.







А как вы думаете, что сейчас находится на её месте? Правильно, пустырь в Канавинском районе г. Н.Новгорода, и даже по телевизору его регулярно показывают с мечтами о возрождении ярмарки.



Но эти мечты в этой стране увы и ах так и останутся мечтами если не додумаются использовать её как объект для очередного выпиливания.



Даже если решат её возродить (где-то очень глубоко допускаю такую мысль), то таких действующих церквушек и столбиков не построят уже никогда, потому что низя (даже решают не у нас). Столбики, как вы поняли, это те, которые стоят на крышах павильонов.







В этих столбиках имеется небольшой секрет, благодаря которому они могут поджигать газонаполненные лампы, примерно так:







Чтобы понимали, о чём речь, приведу фото из тех же выставочных залов Парижа после 1920 года:







Это фото 1922 года. Как видим, ни одной церквушки, да и выставка на этом месте продержится ещё несколько лет, и все павильоны будут снесены.







Это 1923 год, и то же самое. Столбики в здании стоят скорее как декор, т.к. книзу к ним не крепится колба с неким веществом. И везде унылое электрическое освещение, исполненное в том виде, в каком оно сейчас.



Так что не видать нам Нижегородской ярмарки ещё очень долго.



До новых встреч.



П.С. Нашел ещё одно фото с выставки, и так и не додумался, что за агрегат на ней изображен. Кто знает, сообщите, буду очень признателен.













tech_dancer







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