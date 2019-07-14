Тайна промышленной выставки в 19 веке.

В конце 19 века в Кристальном Дворце в Гайд-парке прошла всемирная промышленная выставка, где были представлены все передовые технологии. Особенностью выставки было беспроводное получения электричества...

Выставка, где впервые "объединились машины"

Автор – .Взор

Поначалу Гайд-парк был охотничьим заповедником королевской семьи, и лишь в 17 веке его открыли для публики. Когда в 1840 году в Палату общин поступили 2 предложения ежегодно устраивать в Гайд парке ярмарки, их "забраковали" по соображениям общественной безопасности – ибо они были бы источником бесконечных бунтов и беспорядков среди низших классов, заканчивающихся большим количеством травм. Было бы действительно нелепо, когда все трезвые люди стремятся упразднить Ярмарку Бартоломью в городе, чтобы создать аналогичное в самой прекрасной части метрополии, рядом с дворцом. Вот так в те времена объясняли отказ.

Однако, в 1851 году там была устроена выставка, которую с самого начала планировали именно как временную. Поэтому и Хрустальный дворец – Кристалл Палас планировался, как временно сооружаемая конструкция. Идею, собрать сооружение из модульных элементов подал королевский архитектор, садовник и ботаник – Джозеф Пакстон (Joseph Paxton), по роду своей деятельности занимавшийся возведением оранжерейных стеклянных павильонов.

Главным достоинством теплиц Пакстона была их портативность. Ему было 47 лет, когда в 1850 году был объявлен конкурс проектов дворца для Всемирной выставки. За плечами Пакстона к тому времени была Великая оранжерея, построенная в 1837 году (снесённая из-за дороговизны обслуживания в 1923 году), бывшая на тот момент самым большим стеклянным зданием в мире. Отапливалась гигантская стеклянная теплица 8 котлами и 11 километрами труб. Проект выставочного здания Джозефа был одобрен обществом и был принят комиссией. Конструкция из чугуна и листового стекла (получаемого недавно изобретённым способом) как бы воплощала свежие достижения британской науки и промышленности, стоила относительно недорого и могла быть разобрана после окончания выставки. Работа архитектора была оценена – его посвятили в рыцари.

Обратите внимание на слово "временная". С временными сооружениями человечество познакомилось не в середине XIX века: о) Не всегда временность была вынуждена крайней необходимостью. Часто (особенно там, где дела касались власть имеющих и просто богатых людей) временность была непременной чертой развлекательных мероприятий. Потому странно читать предположение

Не потому, что "рухнет", а только лишь потому, что планировались как временные. Кстати, Построенный с применением модулей Кристальный Дворец простоял в Гайд парке долее положенных по договору 6 месяцев, после чего был разобран, продан на металлолом, выкуплен и смонтирован на новом месте, где к нему подвели линию жд, и где он функционировал до пожара 1936 года.

За шесть месяцев первой эксплуатации Хрустальный дворец полностью окупил своё строительство и принёс прибыль – в 160 000 фунтов при стоимости постройки в 150 000. Напоминаю, что это была первая международная выставка-ярмарка культуры и промышленности. Участники привозили сюда самое передовое. А устроительница – Англия собиралась продемонстрировать всему миру мощь своей империи и продвинуть свои товары за рубежом. Но не на это обращают внимание хисторики:

Продемонстрировав фотки 1915 года со "странным" светом, бьющим в небо тогда, когда, по его словам, об электричестве только могли слышать, Mig не лукавил. Он действительно не знал, что это снимки 1915 года: о)

Конечно, то, что фотография сумела донести до нас видение выставок, произошедших до нашего рождения, – благо. Но фотографии были не всегда. Их заменяли рисунки и живопись. Виды выставки 1851 года были запечатлены Диккинсоном и имеются в книге, которая была опубликована в 1852 году (почти сразу после завершения выставки).

На картинах Дикксонса имеются и такие детали, как светильники, коими освещались сами залы и экспонаты. Кроме того, по картинам можно судить, чем освещались обычно помещения в то время.

Свечи!

Фонари и фонарики (со всеми культурными чертами)

Думаю, что сами картины будет вам интересно рассмотреть. Приведу некоторые.

Желающие могут полистать книгу или обратиться к поисковику: о)

Переходим к технике.

Кроме иллюстраций в книге имеются краткие описания экспозиций основных участников. Вот, что привлекло внимание автора книги в германской экспозиции:

"Однако самым интересным из всех представленных материалов был электромагнитный телеграф с дополнениями и улучшениями экспонента для системы американского профессора Морзе. Это была разновидность «Регистрирующего телеграфа», его своеобразное расположение можно описать таким образом: под кончиком карандаша, который был связан с электромагнитом, медленно выходила длинная полоска бумаги из бумажного валика, на который она была намотана; таким образом, на бумаге, когда она разворачивалась, чертилась прямая линия, пока электрический ток через провод не приводил в действие магнит и не изменял положение карандаша. Таким образом, на бумаге делался знак, и должно быть очевидно, как легко этот принцип, когда он будет достигнут, может быть применен на практике для передачи интеллекта."

Уважаемые читатели. Предлагаю вникнуть в уровень развития техники и технологий времён первой всемирной выставки. Для этого привожу описание представленной машинерии (механизации), сделанную с помощью машинного переводчика (то есть, электронного):

МАШИНОСТРОЕНИЕ.

Огромная экспозиция машин всех видов на Великой выставке привела Англию к гордому положению среди конкурирующих наций, поскольку все ее вклады были выдающимися по новизне, полезности и совершенству изготовления. Здесь были морские паровые двигатели с четырьмя цилиндрами, мощностью в семьсот лошадиных сил, которые, как говорили, были самыми большими, но изготовленные для судов с винтовыми винтами: там были новые и гигантские локомотивы с восемью колесами, после конструкций Крэмптона, которые могли бегать с абсолютной легкостью со скоростью семьдесят миль в час, из-за особенности положения ведущих колес, ось которых была расположена за топкой, механизм, который давал большую сравнительную устойчивость движения, особенно на высоких скоростях.

Впереди был воздвигнут Великий Гидравлический Пресс, который отличался не только своими размерами, но и различными приспособлениями для удержания цепей, с помощью которых над проливом Менай были подняты трубы Британского моста, этой триумфальной арки современной инженерии, под которой может пройти линия боевого корабля с распростертыми на ветру всеми парусами; в то время как со всех сторон, вокруг этого громадного аппарата, тысячи маленьких машин, которые вполне заслужили эпитет прекрасных, усердно трудились и изобретательно занимались изготовлением всевозможных полезных изделий, от ручек ножей до конвертов. В этом отделе, который вполне можно назвать большим парком машин, вдумчивый наблюдатель мог легко обнаружить отличительный характер английской нации в отношении поэтической экономики; англичане нанимают свой капитал, но постоянно ищут механические средства для его работы.

В соответствии с классификацией доктора Лайона Плейфайра, принятой Королевскими Комиссарами, Машиностроение образовало одно из четырех великих подразделений, в которое были распределены образцы всех предметов, которые могли быть выставлены.

Это подразделение было разделено на шесть классов: Машины для прямого использования; 2. Производство машин и инструментов; 3. Механические, инженерные и архитектурно-строительные устройства; 4. Морская архитектура и военное машиностроение; 5. Сельскохозяйственные и садово-огородные машины и инвентарь; 6. Философские, музыкальные, часовые, акустические и разные инструменты.

Эта классификация придавала слову «механизм» гораздо более широкое понимание, чем когда-либо прежде; но был ли д-р Плейфэр прав или нет, заключив в одну главу статьи, которые до того времени всегда классифицировались отдельно, вышеуказанная схема, безусловно, была чрезвычайно удобна для непосредственного объекта, который он имел в виду, и поэтому он заслуживает бесконечной похвалы за то, что был достаточно смелым, чтобы сделать термин «машина» настолько всеобъемлющим, чтобы включать в себя каждый двигатель или орудие, которые передают в измененной форме силу, будь то животного или искусственного производства, примененную к нему.

Художник был таким же смелым, как доктор Плейфайр, и собрал в сопроводительную тарелку такое множество разнородных аппаратов, что нам труднее всего определить, какой из них выбрать для замечания. Прежде всего стоит паровой молот Насмита, который слишком известен как заменяющий старый наклонный молот, чтобы требовать, чтобы в его похвале было сказано что-то еще, поскольку теперь им делают самые тяжелые поковки. Единственный любопытный факт в связи с этим, который, возможно, не является общеизвестным, заключается в том, что еще в 1784 году Джеймс Уатт упомянул в своей спецификации, прилагаемой к заявке на патент, что мысль об использовании паровой энергии в связи с молотком у него возникла; но он никогда не разрабатывал действительно полезный способ применения молота – прикрепление его к самому поршневому штоку; и именно благодаря гению нашего времени мы осуществляем этот важный шаг.

Среди многочисленных пожарных машин и насосов гидроцилиндр, созданный г-ном Истоном (Easton) и Амосом (Amos), может быть упомянут как чрезвычайно простой и эффективный аппарат, с помощью которого многие загородные особняки теперь снабжаются водой; единственным обязательным требованием является наличие небольшого ручья в окрестностях. Рядом стояла модель маяка Мэйплина (Maplin), основанная на винтовых сваях Митчелла (Mitchell), план которых восхитителен для песчаных грунтов, куда с большим трудом вбивают пади. Наконец, мы хотели бы добавить одно слово похвалы г-же Рэнсом (Ransom) и водопроводному крану Мэй (May), предназначенному для использования на железных дорогах, который был очень изобретательно снабжен поднимающимся шарниром, так что он сдвинулся с пути поездов, когда не требуется для заполнения тендера. Но никакое описание Машинного парка не может дать адекватного представления о важности его содержания тем, кто его не посещал: недельного осмотра было недостаточно, чтобы исчерпать все его сокровища; как же тогда мы можем надеяться сделать больше, чем просто помочь памяти вспомнить более живую сцену, которую когда-то видели, никогда не забудут?" (страница с текстом)

Итак,

1) Первая всемирная выставка не демонстрировала супер-пупер техники по сравнению с нашим временем, но для середины XIX века она была передовой. Промышленности и техническим достижениям на ней было уделено слишком мало места.

2) Освещение на выставке было. Керосинок не обнаружено, электрических ламп – тоже. Но! Ещё в 18 веке были изобретены газовые лампы (об этом можно узнать в технических библиотеках интернета).

3) Электричество уже изучалось, были сконструированы первые устройства, в которых оно применялось.

Электричество из воздуха, или историки за каждым шпанцом не бегают!

Автор -.Взор

За проведение этой выставки среди ведущих городов Соединенных Штатов было оживленное соревнование.

Чикаго был выбран отчасти потому, что это был железнодорожный центр, а отчасти потому, что он предоставил гарантию в 10 миллионов долларов.

Величие «Белого города» (так называли комплекс выставочных залов, выполненных из известняка), освещенного ночью электричеством, временно привело к возрождению интереса к классической архитектуре.

За спокойными колонными фасадами и классическими портиками великого «Белого города» посетитель неожиданно обнаруживал новизну и ажиотаж. Колесо обозрения (изобретенное Дж. Г. Феррисом, инженером из Питтсбурга) и ослепительное новое чудо – электричество – были впервые представлены в Америке.

Электричество было "выведено в свет" и эксплуатировалось на парижской выставке 1889 года, но в 1893 году оно было всё ещё незнакомо большинству американцев. Экспозиция была открыта торжественно, драматическим актом, когда президент США Гровер Кливленд нажал кнопку на парадной платформе перед зданием Администрации и запустил великий двигатель Аллис (Allis), включив электричество для экспозиции.

Двигатель, динамо и генератор переменного тока, впервые показанные Джорджем Вестингаузом, впоследствии стали основными инструментами электроэнергетики. Из проспекта выставки:

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Экспозиция предоставляет ​​семнадцать тысяч лошадиных сил для электрического освещения. Это в десять раз больше, чем во время Парижской выставки 1889 года, и будет поставлено 9 000 ламп накаливания и 5000 дуговых ламп. Одна только электростанция стоила 1 000 000 долларов...

Грандиозный фонтан стоимостью 50 000 долларов, диаметром 150 футов, стоит у административного здания. Его воды освещены электричеством...

Зал Электричества

Электрический раздел – пожалуй, самая новая и яркая выставка во всей экспозиции. Здание имеет ширину 345 футов и длину 700 футов, главная ось проходит с севера на юг...

Общая схема плана основана на продольном нефе шириной 115 футов и высотой 114 футов, пересекаемом в середине трансептом той же ширины и высоты. Неф и трансепт имеют скатную крышу, с множеством световых люков и прозрачными окнами. Остальная часть здания покрыта плоской крышей, в среднем 62 фута высотой, и снабжена мансардными окнами. Вторая зона состоит из серии галерей, соединенных поперек нефа двумя мостами, с четырьмя парадными лестницами. Площадь галерей во втором этаже составляет 118 546 квадратных футов, или 2,7 акра. «Стоимость около 375 000 долларов....

В каждом из четырех углов здания есть павильон, над которым возвышается легкий открытый шпиль или башня высотой 169 футов. Между этими угловыми павильонами и центральными павильонами на восточной и западной сторонах находится подчиненный павильон с низким квадратным куполом на открытом фонаре. В нише в центре южного павильона на высоком постаменте стоит колоссальная статуя Бенджамина Франклина, справедливо отдавая должное важным открытиям, сделанным им в области электричества....

Здесь можно найти аппараты, иллюстрирующие явления и законы электричества и магнетизма, а также устройства для электрических измерений; электрические батареи; приборы для производства электроэнергии, для передачи электроэнергии; электродвигатели; электрическое освещение и отопление; устройства электрометаллургии и химии; телеграфные и электрические сигнальные механизмы; представлены телефон и бытовая техника; фонографы; электричество в хирургии и стоматологии; история электрического изобретения; фактически все инструменты и изобретения, относящиеся к современному прогрессу и развитию в области электротехники. Отсюда

Смотрите, сколько совершенно секретной литературы осталось по этой самой выставке! (это только в одном месте я слегка копнула)

Там и фотографии, и доклады, и всякие интересные другие вещи! Но такие немоглики только за другими хисториками дурь повторяют, мол, нет ничего, скрывает Ватикан

На "мудрёный вопрос: уже давно и не в одном месте дан ответ. Например, на той же выставке был читан доклад про электричество:

"REPORT ON DIRECT CONSTANT-CURRENT DYNAMOS.

By Henry S. Carhart, LL. I).,

Professor of Physics, University of Michigan.

I. Classification."

Генри С. Кархарт, LL. Я).,

Профессор физики Мичиганского университета.

I. Классификация.

Настоящий доклад будет ограничен динамо-машинами постоянного тока , в отличие от тех, которые обеспечивают переменные токи; и, кроме того, для тех, которые предназначены для работы с постоянным током в отличие от машин, работающих при постоянном давлении или постоянном потенциале. Динамо постоянного тока используются почти исключительно для освещения дуговыми лампами. В то время как электрические двигатели в ограниченной степени работали в цепях постоянного тока, эта услуга составляет очень незначительную часть работы, выполняемой машинами постоянного тока.

Передача. Электричество осуществляется почти исключительно с помощью машин с постоянным потенциалом, переменного или постоянного тока. Поэтому в этом отчете будут рассмотрены машины постоянного тока типа постоянного тока, применяемые исключительно для дугового освещения .

Динамо-машина представляет собой устройство для преобразования энергии механического движения в энергию электрического тока. Так называемая генерация электричества всегда заключается в выработке электродвижущей силы или электрического давления. Количество электричества в нашем распоряжении, по-видимому, такое же определенное и неизменное, как количество энергии. Никакая батарея, динамо или другое устройство не создают электричество. Они создают электродвижущую силу, с помощью которой электричество может протекать по проводящим цепям. В проводящей цепи, внешней по отношению к области, где прикладывается электрическое давление, электричество течет с более высокого электрического уровня или потенциала на более низкий уровень, а вода течет с более высокого уровня на более низкий. В той части цепи, где возникает электродвижущая сила (ЭДС), электричество перемещается с более низкого электрического уровня на более высокий, так как вода перекачивается с более низкого уровня на более высокий. В динамо-машине эта последняя область является той частью машины, которая называется арматурой, которая обычно вращается между полюсами мощного электромагнита. (далее переводить не буду. Приведу только картинку)

Ничего в памяти не проснулось? : о))) Если в английском ни бум-бум, есть на русском практически то же самое в курсе электричества и магнетизма.

Есть ещё множество других книг на эту же тему, на самых разных языках. Но английский перевести желательнее, ибо профессор рассказывает конкретно по представленным на выставке моделям. Там и картинки экспонатов имеются: о)))

Смотрите на фотки с выставки, рисуете себе рамочки и выглядите полными идиотами: о))))))) Верите обманувшим вас и пытаетесь обмануть других. Буратинки!

Источник: http://ru-an.info/

Всемирная выставка 1900 года / Exposition 1900