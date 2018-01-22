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Промышленные выставки. Какие тайны они унесли с собой?

10:03. 22 января 2018 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал:

Промышленные выставки прошлых веков – великая тайна, которая, несмотря на обилие сохранившихся материалов, очень мало освещается в современном медиа-пространстве. Сохранившиеся достаточно качественные фотокаталоги выставок не просто приятно смотреть, они заставляют задуматься о многом. Как вы поняли, речь пойдёт о промышленных выставках, которые проводились во многих странах как в 19 веке, так и в начале 20 века. Не исключением была и Российская Империя, в которой эти выставки проводились регулярно вплоть до 1917 года, после чего по понятным причинам прекратились. Но как ни странно, в других государствах и даже на других континентах с небольшой задержкой во времени они прекратились тоже. Может, здесь есть какая-то причинно-следственная связь? 

Давайте посмотрим. Как ни странно, при всём многообразии выставок в России и за рубежом материалов, содержащих их фотокаталоги, очень мало. На отечественных ресурсах их практически нет в свободном доступе, но при этом имеется невообразимое множество оцифрованных текстовых отчётов и каталогов по этим выставкам. В зарубежных ресурсах картина выглядит чуть лучше, и при этом попадаются интересные материалы из России того времени. Очень странный факт. Но давайте по порядку.

Самыми известными выставками считаются < ![CDATA[]]>Всемирные парижские выставки< ![CDATA[]]>. Там выставляли свою продукцию все желающие страны, и именно эта выставка задавала тон в общемировом развитии всего: от искусства до военной промышленности. Чтобы быть в тренде, как говорят сейчас, подобные выставки организовывались на государственном уровне помимо Европы даже в странах обеих Америк, Азии и Африки. В Сети есть много сохранившихся сведений о подобных мероприятиях. Но начнём мы с Парижа.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Вот в таком дворце она проходила. Имелись ещё другие места, но главное действо происходило здесь. Это дворец < ![CDATA[]]>Марсова поля< ![CDATA[]]> в Париже. Как ни странно, дворца до сегодняшнего времени не сохранилось. Или другой вид, после застройки Марсова поля:

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Что-то вид Эйфелевой башни слегка странный, какие-то шарики закреплены на её несущих деталях. Глянем-ка поближе, но с другой стороны (оба фото башни от 1900 года):

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Интересная получается ситуация. На башне того времени стоит какой-то арочный карниз с лампочками, а если приглядеться, между арками стоят какие-то столбики, которые похожи на столбики, находящиеся на крыше дворца Марсова поля. А что на башне сейчас?

Правильно, совсем не то, и даже за башней всё по-другому. Но оказывается, всё просто: сама < ![CDATA[]]>Эйфелева башня< ![CDATA[]]> изначально задумывалась как “временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года”. Получается, она изначально составляла с дворцом Марсова поля единый ансамбль, ну, и соответственно единую инженерную сеть. Значит, исчезновение дворца и карниза на Эйфелевой башне каким-то образом связано. Начинаются чудеса.

Но нам будет больше всего интересен Дворец машин, который тоже до настоящего времени не сохранился. Подобная несохранность для Европы – очень странное явление, но тем не менее факт есть факт.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Именно здесь сосредотачивались все мировые достижения машиностроения того времени. И сохранилось очень много фотоматериалов о тех выставках. Давайте углубимся именно в них (фото 1889 года):

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Как ни странно, среди машин почему-то сосредоточено много каких-то церквей в миниатюре, и на некоторых видно, что внутри их тоже есть какие-то механизмы. Для чего? Так бы и было непонятно, если бы в этом же сборнике не лежало вот это фото:

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Что за водокачка стоит на заднем плане? А водокачка ли это вообще? Для водокачки в таком климатическом районе слишком смелое решение, в мороз она бы перестала функционировать почти сразу. Скорее всего, это некое модернизированное купольное сооружение, которое неким образом воздействует на столбики, находящиеся на крыше здания на заднем плане. Не исключено, что это сооружение также воздействовало на столбики, стоящие на карнизе Эйфелевой башни. Когда это всё снесли, карниз на Эйфелевой башне стал не нужен, ну, и собственно, его заменили на упрощенный. А до этого он работал примерно так (фото 1905 года):

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

А наши церквушки, похоже, имели какое-то отношение к машинам, стоящим в павильоне. Имеется много фото с других выставок, где существует подобное соседство.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Это выставка 1905 года в Женеве. Не совсем заметно, поэтому специально увеличил два фрагмента с этого фото.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Оказывается, хорошо знакомый всем обелиск с лампочкой наверху тоже является частью вселенной машины. Только не понять, ведущим или ведомым звеном?

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

А тут количество церквушек вообще зашкаливает, особенно прикалывают две байды, обведенные внизу. Лично мне тут они попались в первый раз. Аналогичные вещи присутствовали и в Париже:

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

А как у нас? Как ни странно, это тоже картинки с выставки:

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Не по теме, но характеризует чётко. И тем не менее, на Амурско-Приморской выставке 1898 года в г.Благовещенске (достаточно захолустной для того времени) наблюдаем такое вот фото:

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Т.о, снова видим непонятную машину, обведённую ранее на зарубежных выставках. В любом случае машина подразумевает получение механической энергии за счёт преобразования любой другой, даже другой механической (велосипед например). А какая энергия преобразовывается здесь? Паровая точно не причём, иначе агрегат выглядел бы по-другому. И купол наверху лишний раз подтверждает, что в данном случае использовалась природная электрическая энергия, которую как-то умудрялись получать при помощи этой спиральной ёлочки. Но это присутствует не только на этой выставке.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Как видно, около ста лет назад мастера владели секретами получения и применения очень дешёвой энергии, из-за чего некие силы не только уничтожили это оборудование, но и сами выставочные павильоны, и запудрили всем интересующимся этими выставками мозги на пять поколений вперед.

Про Нижегородскую ярмарку стоит написать отдельно, её респектабельность как внутри, так и внешне не уступала Парижской.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

А как вы думаете, что сейчас находится на её месте? Правильно, пустырь в Канавинском районе г. Н.Новгорода, и даже по телевизору его регулярно показывают с мечтами о возрождении ярмарки. Но эти мечты, увы, так и останутся мечтами… Даже если решат её возродить (где-то очень глубоко допускаю такую мысль), то таких действующих церквушек и столбиков не построят уже никогда. Столбики, как вы поняли, это те, которые стоят на крышах павильонов.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

В этих столбиках имеется небольшой секрет, благодаря которому они могут поджигать газонаполненные лампы, примерно так:

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Чтобы понимали, о чём речь, приведу фото из тех же выставочных залов Парижа после 1920 года:

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Это фото 1922 года. Как видим, ни одной церквушки, да и выставка на этом месте продержится ещё несколько лет, и все павильоны будут снесены.

< ![CDATA[]]>тайны промышленных выставок< ![CDATA[]]>

Это 1923 год, и то же самое. Столбики в здании стоят скорее как декор, т.к. снизу к ним не крепится колба с неким веществом. И везде унылое электрическое освещение, исполненное в том виде, в каком оно сейчас.

Так что не видать нам Нижегородской ярмарки ещё очень долго.

Источник: www.kramola.info

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