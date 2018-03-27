Новости Украины и Новороссии 27 марта 2018

Киеву была выгодна Савченко как узник российской тюрьмы для устойчивого образа врага в лице РФ и снятия внутреннего напряжения на Украине. Сейчас, когда в очередной раз ситуация в украинском обществе накаляется, Савченко снова сидит.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Андрей Пинчук, экс-глава МГБ ДНР, ныне один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса».

«Так как я занимал должность министра госбезопасности, то схемы и методы и источники я обозначать не буду. Могу аккуратно намекнуть, что кое-кто из тех, кто голосовал за арест Савченко, в своё время выдвигали такие же инициативы, как и сама Савченко. Я говорю о совершенно конкретных людях, и они тоже знают, о чём я говорю», — заявил Пинчук.

«Что касается того, что Савченко сидела при всех, вспоминается „Золотой телёнок“, когда зицпредседатель и при Николае сидел, и при Советах сидел. Вот, Савченко стремительно движется по его пути», — считает экс-глава МГБ.

По его словам, для Киева Савченко — это «рабоче-крестьянский вариант решения всех проблем».

«Украине (читай — Западу) нужно было найти повод, чтобы придавить Россию — вспомните „Save Savchenko“. Сейчас снова нужен повод, чтобы, с одной стороны, накатить на Россию, а, с другой, — немного снять внутреннюю напряжённость украинскую, то есть, предреволюционную ситуацию, и опять сидит Савченко. Осталось понять, за что ещё не сидела Савченко?» — смеется экс-руководитель спецслужбы ДНР.

«Если Украину накроет голод, тоже, скорее всего, задержат Савченко. Поэтому Савченко сидит за всё. «Пионер, ты в ответе за всё!» — иронизирует Андрей Пинчук.

Александр Чаленко

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