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Новости Украины и Новороссии 27 марта 2018

11:39. 27 марта 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

В Раде назвали число российских дипломатов на Украине

В Раде назвали число российских дипломатов на Украине | Русская весна

В данный момент на территории Украины находится около пятидесяти российских дипломатов.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Иван Винник в эфире украинского телевидения.

«Количество российских дипломатов в Украине не менялось с тех пор, как в 2014 году мы отозвали своего посла для проведения консультаций, и Россия сделала то же самое», — заявил он, отвечая на вопросы ведущего о ситуации вокруг «дела Скрипаля» и высылкой российских дипломатов рядом стран Европы.

Киев принял участие в западной дипломатической вакханалии, выслав из страны 13 российских дипломатов. Об этом решении вчера, 26 марта, объявил Пётр Порошенко.

«Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем будет решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий», — заявил Порошенко.

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У спецслужб ДНР есть интересные данные по нынешним «судьям» Савченко (ВИДЕО)

У спецслужб ДНР есть интересные данные по нынешним «судьям» Савченко (ВИДЕО) | Русская весна

Киеву была выгодна Савченко как узник российской тюрьмы для устойчивого образа врага в лице РФ и снятия внутреннего напряжения на Украине. Сейчас, когда в очередной раз ситуация в украинском обществе накаляется, Савченко снова сидит.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал Андрей Пинчук, экс-глава МГБ ДНР, ныне один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса».

«Так как я занимал должность министра госбезопасности, то схемы и методы и источники я обозначать не буду. Могу аккуратно намекнуть, что кое-кто из тех, кто голосовал за арест Савченко, в своё время выдвигали такие же инициативы, как и сама Савченко. Я говорю о совершенно конкретных людях, и они тоже знают, о чём я говорю», — заявил Пинчук.

«Что касается того, что Савченко сидела при всех, вспоминается „Золотой телёнок“, когда зицпредседатель и при Николае сидел, и при Советах сидел. Вот, Савченко стремительно движется по его пути», — считает экс-глава МГБ.

По его словам, для Киева Савченко — это «рабоче-крестьянский вариант решения всех проблем».

«Украине (читай — Западу) нужно было найти повод, чтобы придавить Россию — вспомните „Save Savchenko“. Сейчас снова нужен повод, чтобы, с одной стороны, накатить на Россию, а, с другой, — немного снять внутреннюю напряжённость украинскую, то есть, предреволюционную ситуацию, и опять сидит Савченко. Осталось понять, за что ещё не сидела Савченко?» — смеется экс-руководитель спецслужбы ДНР.

«Если Украину накроет голод, тоже, скорее всего, задержат Савченко. Поэтому Савченко сидит за всё. «Пионер, ты в ответе за всё!» — иронизирует Андрей Пинчук.

Александр Чаленко

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МИД Украины выразил соболезнования родным жертв пожара в Кемерово

МИД Украины выразил соболезнования родным жертв пожара в Кемерово | Русская весна

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в Кемерово», — написал он в Twitter.

По последним данным, пожар унес жизни 64 человек. Среди погибших большое количество детей.

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13 российских дипломатов

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Глава МИД Украины предлагает обсудить введение латинского алфавита

Глава МИД Украины предлагает обсудить введение латинского алфавита | Русская весна

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предлагает подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы параллельно с кириллицей.

«Сегодня разговаривали вместе с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников — журналисты, писатели, бывшие политики. Дискуссия была глубокой и нужной. (…) В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу», — написал глава МИД на странице в Facebook в понедельник.

При этом Климкин отметил, что нужно работать на то, что «нас объединяет, а не разъединяет».

«С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии», — предложил министр.

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Метки: важное, компиляция
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