Инцидент в Солсбери. Версия британского МИДа
23:53. 27 марта 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В сети появились слайды с британского брифинга для дипломатов, где обосновывалась "причастность к России" к отравлению Скрипаля. Во всех отношениях это прекрасные слайды, хорошо показывающие уровень доказательной базы и аргументации.
Стоит отметить, что именно на основе этих слайдов производилась высылка российских дипломатов из США и зависимых от США стран.
На втором слайде излагается хронология инцидента в период с 4 марта (поступление в больницу бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, его дочери и местного офицера полиции) по 20 марта, когда «23 незарегистрированных офицера российской разведки были высланы из Великобритании». Сбоку прикреплена карта с местами действия происшествия в британском городке Солсбери: домом Сергея Скрипаля, рестораном Zizzi, торговым центром и пабом Bishop`s Mill.
Третий слайд, озаглавленный «Новая фаза российской агрессии», содержит описание отравляющего вещества «Новичок», который был распознан находящейся неподалеку от Солсбери военной химической лабораторией Портон-Даун. В презентации утверждается, что применение «Новичка» — «первый случай использования химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны» и «нарушение запрета, введенного Конвенцией по запрещению химического оружия». «Безо всяких сомнений, Россия ответственна,— гласит документ.— Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует». До конца прошлой недели, напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично ограничивалась заявлениями о том, что Россия «с высокой долей вероятности» причастная к атаке.
В презентации также указано, что Россия не предоставила Великобритании убедительных доказательств своей непричастности к инциденту. Вместо этого «к 18 марта мы насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации», сообщается в документе.
Четвертый слайд описывает воздействие «Новичка» на организм человека и приводит статистику пострадавших и задействованных в расследовании инцидента. «51 человек прошел осмотр в госпитале, 131 человек потенциально могли находиться в контакте с отравляющим веществом,— пишут авторы презентации.— В расследование вовлечены 250 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных». Сбоку перечислены эффекты «Новичка»: конвульсии, потеря сознания, кома, замедление сердцебиения, тошнота, диарея, избыточное потоотделение и т. п. «Смерть может возникнуть от удушья или остановки сердца»,— резюмировало британское посольство.
Пятый слайд озаглавлен «Длинный список враждебных действий России» и включает 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Лондон причисляет к таковым. Первый из них — «убийство в ноябре 2006 года Александра Литвиненко», еще одного российского перебежчика, который умер от отравления полонием. Далее идут «DDoS-атаки на интернет Эстонии» в 2007 году, «вторжение в Грузию», «оккупация Крыма», «дестабилизация Украины», сбитый над Донбассом «Боинг» MH-17, «взлом Бундестага», «вмешательство в выборы в США», «попытка организации переворота в Черногории», «кибератака на датское Министерство обороны» и «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Венчает этот ряд «отравление Сергея и Юлии Скрипаль» в марте 2018 года.
Наконец, последний слайд говорит о мерах, которые британское правительство приняло по результатам вышеизложенного. Среди них — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».
https://www.kommersant.ru/doc/3586195 – цинк
Как не трудно заметить, в слайдах просто нет ни одного фактического свидетельства указывающего на какую-либо причастность РФ к отравлению Скрипаля. Но как уже вполне понятно, факты никого не интересуют.
Особенно порадовали утверждения о возможностях, намерении и мотивах, которые были как у США, так и у Британии. Но вполне понятно, что даже рассмотрение такой версии "в приличных домах Европы" это харам.
Источник: colonelcassad.livejournal.com