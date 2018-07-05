Сомнений в том, кто стоит за отравлениями «Новичком» больше быть не может

Вопрос заключается лишь в одном – какая британская спецслужба и прикрывающая ее элитная группа внутри Британии ведет свою войну с Мэй и ее правительством.

Повторяющиеся инциденты с химическим оружием серьезно бьют по самой Британии, поскольку уже не остается сомнений, кому выгоден и кто организовал «отравление» Скрипалей в Солсбери, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Ранее СМИ со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщили о еще двух пострадавших от нервно-паралитического яда «Новичок». Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что новые жертвы не были связаны со Скрипалями и, предположительно, отравление произошло в результате «загрязнения «Новичком».

Новое отравление «Новичком» в Британии вторично ставит под огромный вопрос версию британского правительства о том, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. И тогда, в марте этого года, было понятно, что скандал со Скрипалями выгоден только британскому правительству и лично Терезе Мэй, чтобы отвлечь внимание рядовых граждан от правительственного кризиса, вновь вбросив в информационное пространство жупел российской угрозы. Непонятен только был внутриэлитный расклад — кто таким образом пытается подставить Мэй. Теперь же, когда четыре месяца спустя в районе военной химической лаборатории в Солсбери произошел аналогичный случай, вообще, на мой взгляд, ни у кого не может быть никаких сомнений, кто стоит за этими отравлениями. Вопрос заключается лишь в одном — какая британская спецслужба и прикрывающая ее элитная группа внутри Британии ведет свою войну с Мэй и ее правительством. В любом случае, такие повторяющиеся инциденты с химическим оружием серьезно снижают не только туристический и инвестиционный потенциал Британии, но и серьезно бьют по ценам на рынке недвижимости, который, как известно и составляет около 90% национального богатства этой страны. Ведь, по сути, сегодня уже никто в Британии не может дать гарантии того, что в результате внутренних разборок британской элиты, не произойдет более массовой химической атаки в каком-либо другом городе острова, например, в том же Лондоне. И Тогда пострадать уже могут десятки, если не сотни тысяч человек. Соответственно, главный вывод состоит в том, что если Британия не может гарантировать безопасность своих химических лабораторий, производящих химоружие, то как она может осуществлять реформу ОЗХО?

Источник: http://www.iarex.ru/news/58679.html