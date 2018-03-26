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Российские Ту-142 выследили в Арктике подлодки НАТО

09:57. 26 марта 2018 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал:
Российские Ту-142 выследили в Арктике подлодки НАТО | Русская весна

Российская противолодочная авиация обнаружила субмарины Североатлантического альянса, отрабатывавшие нанесение массированного ракетного удара.

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 (по классификации НАТО — Bear, т. е. «медведь») классифицировали и взяли на сопровождение атомные подводные лодки ВМС США и Великобритании. Эти АПЛ участвовали в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта. 

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве, с 20 по 22 марта нынешнего года два самолета Ту-142 противолодочной авиации Северного флота ВМФ РФ отработали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника в акватории Баренцева моря, у российского побережья Северного Ледовитого океана, а также вдоль границ территориальных вод Канады и США.

Попутно эти самолеты провели доразведку района проведения учений ВМС НАТО Ice Exercise 2018 в море Бофорта. Были обнаружены, классифицированы и взяты на сопровождение действовавшие в этом районе подводные лодки.

После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места постоянного базирования

Пятинедельные международные учения Ice Exercise 2018 начались 10 марта. Они стали одними из самых масштабных маневров вооруженных сил США в Арктическом регионе.

В море Бофорта (Северный Ледовитый океан, около берегов Аляски) были направлены две американские (Hartford и Connecticut) и одна британская (Trenchant) субмарины.

Они отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования.

Как заявил начальник Центра развития подводных боевых действий (Undersea Warfighting Development Center) адмирал Джеймс Питс, в ходе учений главными задачами для атомных подводных лодок стали проверки боевых систем, комплексов навигации, гидроакустических станций и другого оборудования в сложных условиях Арктики.

Помимо субмарин, в маневрах приняли участие военнослужащие сухопутных войск и морской пехоты, а также бойцы сил специального назначения — «зеленые береты». С воздуха наземную и морскую группировку поддерживали самолеты и вертолеты.

10 марта в ходе отработки всплытия во льдах застряла АПЛ Connecticut. Информацию об инциденте с фотографией на своей странице в Twitter опубликовал журнал U.S. Navy Currents Magazine. Позже телеканал CNN продемонстрировал сюжет со всплытием субмарины.

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Как хорошо видно на кадрах, американским морякам пришлось распиливать лед, чтобы освободить атомную подлодку. Также им на помощь прилетел вертолет. Позже Connecticut всё же разломал лед и занял позицию, позволяющую произвести залп крылатыми ракетами Tomahawk.

Российский дальний противолодочный самолет Ту-142 создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Первый полет он совершил в 1968 году. Спустя четыре года машина была принята на вооружение.

Боевой радиус Ту-142 — более 5 тыс. км. На борту этот самолет несет специальные гидроакустические буи, детектор магнитных аномалий, несколько десятков торпед и глубинных бомб. Экипаж машины — 10 человек.

— Уникальные противолодочные Ту-142 особенно востребованы в Арктике с ее большими расстояниями и неразвитой аэродромной инфраструктурой, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

По словам эксперта, эти машины способны надежно прикрыть побережье Севера России — от Камчатки до Баренцева моря.

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В составе морской авиации РФ действуют две эскадрильи Ту-142. Одна из них базируется на аэродроме Кипелово (Вологодская область). Именно ее самолеты и обнаружили американские субмарины. Другая эскадрилья дислоцируется на дальневосточном аэродроме Каменный Ручей. 

Hartford — субмарина типа Los Angeles, она была введена в строй в 1994 году. На ее борту размещается до двенадцати ракет типа Tomahawk. Connecticut — одна из трех американских подлодок типа Sea Wolf. Эти АПЛ считаются одними из самых современных в мире. Они отличаются малошумностью, на их борту размещены мощные гидроакустические станции. В арсенале Connecticut — несколько десятков крылатых ракет и торпед.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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