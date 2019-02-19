Сводки от ополчения Новороссии 19 февраля 2019

Донецк снова под огнём (ВИДЕО)

После длительного перерыва столица Донецкой Народной Республики снова оказалась под огнём карательных подразделений ВСУ. В Куйбышевском районе Донецка прямым попаданием в кровлю был повреждён дом № 68 по улице Энгельса. Ещё один боеприпас взорвался в кроне дерева, стоящего во дворе. Повреждены окна квартир и балконы жилых домов. К счастью, мирные жители не пострадали. На западе столицы ДНР в прифронтовом ​посёлке шахты «Трудовская» обстрелами повреждены кровли трёх зданий. Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. Читайте также: Подземные укрепления: Армия ДНР готовится к мощным ударам ВСУ (ВИДЕО)

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Открытие фестиваля “Время Победы”

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Донецк снова под огнём ВСУ со стороны Песок

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СРОЧНО: Спецгруппа ВСУ самоуничтожилась, пытаясь проникнуть в ЛНР

Диверсионное спецподразделение из состава Сил специальных операций Украины попыталось проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, но потеряло 5 боевиков убитыми. Об этом говорится в срочном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. «Сегодня противник предпринял попытку проникновения на территорию Республики. В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава 8-го отдельного полка специального назначения (8 ОП СпН ССО, в/ч А0553, — прим. РВ) в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями», — сообщил подполковник Марочко. Представитель луганского военного ведомства уточнил, что защитниками Республики «огонь на поражение не открывался». «При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены. Троих противник спешно эвакуировал при поддержке огневых средств, двоих оставил на поле боя», — добавил представитель Народной милиции ЛНР. «По состоянию на 20:30 тела двух украинских военнослужащих продолжают оставаться на месте подрыва», — подытожил офицер Народной Республики. Справка РВ: 8-й отдельный полк специального назначения (в/ч А0553) входит в Силы специальных операций Украины, разведывательные подразделения полка с 18 февраля 2004 г. участвовали в операции НАТО в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады в провинции Васит, также они находились в командировках в Сьерра-Леоне, Либерии и других африканских горячих точках. 23 июля 2004 г. 8-й опспн был передислоцирован из Изяслава в город Хмельницкий. На начало 2014 г. личный состав полка комплектовался только из военнослужащих контрактной службы. Читайте также: На Донбассе погиб украинский каратель

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Испытание границей, или Почему на КПП между Украиной и ДНР умирают люди

Переход границы между ЛДНР и Украиной — настоящее испытание, которое выдерживают далеко не все. Только за этот год (всего-то полтора месяца) в очереди на контрольно-пропускных пунктах въезда и выезда (КПВВ) умерли десять человек. Причем половина из них, по данным ООН, — это люди пожилого возраста. Что неудивительно, поскольку на «ту сторону» нередко едут для того, чтобы оформить украинские пенсии. В январе только за один день на КПВВ «Горловка — Майорск» умерли трое пенсионеров (59-го, 49-го и 39-го годов рождения) — все от сердечного приступа.

По данным медиков, в очередях на пронизывающем степном ветру зимой, на изнурительной южной жаре летом и в промозглые дни долгого донбасского межсезонья обостряются все хронические заболевания — к ним за помощью обращаются гипертоники, онкологические больные, люди с сердечными патологиями. Несколько часов ожидания — сказано мягко. Иногда люди, приехавшие с самого раннего утра, не успевают пересечь границу до закрытия блокпостов в тот же день, и им приходится или уезжать ни с чем, или оставаться ночевать рядом с КПП, чтобы утром первыми оказаться возле окошка проверки документов. Их здесь называют «ночниками».

Но не только физические тяготы и лишения представляют опасность для людей на КПП. Неподалеку находится линия соприкосновения, а это значит, что пункты пропуска в любой момент могут оказаться в зоне обстрела, как это произошло в минувшую пятницу, когда несколько украинских пуль от «калаша» залетели на КПП «Горловка — Майорск», ранив двоих находившихся в очереди людей. Стоит отметить, что это не самый громкий и далеко не единственный случай обстрела мирных жителей на КПП при пересечении границы. Примерно год назад, в январе, на КПП «Еленовка» погиб мужчина. Тогда стрельба также велась из стрелкового оружия. В апреле 2016 года в районе все той же Еленовки от минометного обстрела ВСУ при пересечении КПП погибли пять человек, в том числе беременная женщина.

В день очередного обстрела, к счастью, обошедшегося без жертв, на горловском КПП было, как всегда, многолюдно — машины и автобусы длинной вереницей растянулись вдоль узкой дороги, по обочинам которой брели люди с сумками.

Фото: Кристина Мельникова

«Около 10 утра территория пункта пропуска была подвергнута обстрелу со стороны Жованки, занятой ВСУ на линии соприкосновения в трех километрах от данного пункта пропуска. Начался стрелковый бой, и сюда попало несколько пуль калибра 5.45 от автомата Калашникова. Рикошетило по металлическим конструкциям сооружений и зданий. Один из водителей, выезжающих на территорию Украины и стоящий в автомобильной очереди перед пунктом пропуска, получил легкое непроникающее ранение в голень. Наши медики МЧС ему оказали помощь — перевязали рану, дали обезболивающее, и он смог дальше продолжить путь. Еще несколько пуль на излете попали в автомобильную очередь, а одна из них — по другому случайно проходящему пешеходу. Но ему каких-либо существенных ранений не нанесла. Пункт пропуска работает в привычном режиме», — рассказал сотрудник погранслужбы горловского КПП, уже заметно уставший от общения с журналистами.

Часто ли обстреливают КПП, поинтересовалась я. «В последнее время обстрелов не было. Но в прошлом году такие факты имели место», — ответил пограничник.

В палатке республиканского МЧС рядом с КПВВ можно согреться, попить воды и обратиться за медицинской помощью при необходимости. В этот день ее оказывала дежурная медсестра Вера Петровна, которая как раз и перевязывала раненого в тот день. Здесь тепло и чисто, сотрудники МЧС приветливы и доброжелательны.

Фото: Кристина Мельникова

«Они очень хорошо к нам относятся. Я могу подтвердить, что медицинская помощь здесь на уровне», — вступил в разговор мужчина, Михаил Николаевич, который только что обратился в медпункт с каким-то недугом и теперь отдыхал тут же, на скамейке.

«Я из Первомайска, у нас, в ЛНР, вообще всего один пункт пропуска. Вы посмотрите, кто в основном переходит границу — мне 65, ему (кивнул на своего пожилого соседа с тросточкой. — ред) — 84 года, нам очень тяжело выстаивать все эти очереди. Открыли бы еще пункты пропуска, чтобы разгрузить действующие. Куда обращаться, что делать? Не знаю!» — сказал Михаил Николаевич. Мужчина разговорился, рассказал о своей жизни, об обстрелах и «подарках», которые неоднократно прилетали к нему во время войны. «Я уж теперь ничего не боюсь, боялся в последний раз, когда впервые спустился в шахту», — говорит мужчина, но все же начинает плакать, вспоминая пережитое на этой войне.

В это время в пункт МЧС зашел весьма заметный представитель ОБСЕ с переводчицей, чтобы выяснить подробности обстрела у медсестры. «Дайте, пожалуйста, комментарий представителям СМИ о происшествии и в целом о ситуации на линии соприкосновения», — обратились к нему мы с коллегами.

Наблюдатель ответил, что он хотел бы пообщаться с нами, но будет лучше, если мы обратимся в пресс-службу. И вежливо написал на листочке бумаги номера оператора, который, правда, уже несколько лет не работает в ДНР. После этого представитель ОБСЕ расплылся в белозубой широкой улыбке и эффектно показал поднятый вверх палец — все о’кей. Перед выходом из пункта МЧС их остановил Михаил Николаевич. «У нас очень много дел. Мы закончим их и обязательно к вам вернемся», — все так же вежливо и белозубо ответил обсешник. Правда, мы так и не дождались его возвращения, хотя провели в пункте МЧС немало времени. Оказалось, что мужчина хотел задать наблюдателю совершенно безобидный вопрос: могут ли они посодействовать созданию еще одного пункта пропуска в ЛНР или увеличению проходимости уже существующего? Но миссия ОБСЕ, что подтверждалось неоднократно, не стремится прислушиваться к людям, а их представители только раздражают донбассовцев своими штампованными, будто заученными по методичкам фразами и поведением этаких снисходительно-высокомерных колониалистов, общающихся с наивными аборигенами.

Михаил Николаевич общается с представителями ОБСЕ. Фото: Кристина Мельникова

Конечно, решить вопрос периодических обстрелов КПП, как и повлиять на позицию ОБСЕ по тем или иным вопросам руководство народных республик не может. Однако есть направления, где исправить ситуацию даже в условиях войны и экономических трудностей силами руководства ЛДНР было бы вполне реально. Стоит отметить, что на украинской стороне КПВВ в настоящее время к пересекающим границу людям относятся в целом неплохо, что отмечали все мои собеседники. По их словам, пройти украинские проверки оказывается зачастую проще и быстрее, нежели в ЛДНР. Этим обстоятельством активно пользуются украинские СМИ, не отказываясь от возможности написать заметку об очередях на «сепаратистской» стороне. Блокпосты становятся по факту мягкой силой в борьбе за человеческое расположение.

«Со стороны ДНР все очень примитивно в плане технического оснащения. Работают медленно, паспортный контроль — это одно окошко, для проверки документов на машину — тоже одно. Везде — огромные очереди, запускают на контроль 20 машин. Из этих 20 машин вываливаются пассажиры и ждут на улице в любую погоду, пока человек в этом окошке набирает одним пальцем нужную информацию. Никаких баз данных нет, и каждый раз повторяется одна и та же процедура», — сообщила дончанка Анна.

«Я думаю, что если бы увеличили количество компьютеров, обучили бы персонал, сделали бы базу (многие люди ездят регулярно), то ситуация была бы значительно лучше. Украинская сторона сейчас все довела до автоматизма. Они (украинские пограничники. — ред), может, нас не сильно любят, могут сидеть с раздраженными лицами, но работают они оперативно — забрал паспорта, осмотрел машину, вбил данные, отдал паспорта и все — счастливого пути. Поэтому многие и возмущаются — вроде бы это наша граница, наши ребята, но почему же к нам такое отношение? В ответ на критику нам отвечают: „Зачем вы туда выезжаете, пока мы воюем?“ Но как нам не ехать? Война идет уже много лет, а у нас там друзья, родственники, нам нужно оформлять документы. Пока что никто никакого иного гражданства нам не дал, тот же загранпаспорт можно оформить только по украинским документам», — рассказала Анна об общей ситуации на КПП, уточнив, что переходит границу, как правило, не через Майорск).

Фото: Кристина Мельникова

Конечно же, критика работы КПП не имеет ничего общего с принципиальными вопросами независимого выбора Донбасса и она не означает симпатий к Украине и ее руководству. Даже в очереди на границе с Украиной, пока я общалась с людьми, один мужчина (по понятным причинам на фото в репортаже он не попал) спел мне, как он выразился, «альтернативный гимн Украины»:

Ще не вмерла Україна, ні Верховна рада,

Ні міністри-аферисти з президентом-гадом.

Ще не вмерла Україна, її депутати

Помагають президенту її грабувати.

Ще не вмерла Україна, її мільйони

На той світ пішли через їх закони.

Фото: Кристина Мельникова

Конечно, у людей не прибавится любви к Украине лишь из-за неотлаженной работы блокпостов, но для чего создавать напряжение и провоцировать недовольство там, где его можно было бы избежать? Объективно ЛДНР не получают такой экономической помощи, как Украина, и, соответственно, им сложно соперничать с украинской стороной в вопросах технического оборудования пунктов пропуска. Но наверняка улучшить работу таможни все-таки можно и без особых финансовых вливаний. Решать эту проблему нужно, потому что человеческие потоки на Украину и обратно не прекратятся — не так-то просто разорвать многолетние связи между жившими некогда в одном государстве людьми. Сейчас в ДНР заговорили о ситуации на КПП на уровне руководства. В конце прошлого года во время прямой линии с жителями республики Денис Пушилин обещал разобраться в проблеме очередей. Уже после Нового года местные депутаты занялись анализом ситуации на блокпостах, обратив внимание, в частности, на негативную роль коммерческих перевозчиков и на проблему искусственного создания очередей на КПП. Остается надеяться, что за словами последуют и действия. А риски при переходе границы с Украиной, с которыми сегодня сталкиваются жители Донбасса, хотя бы немного будут снижены. Исключить обстрелы, конечно, пока идет война, не удастся. Но, учитывая, что большая часть летальных исходов на КПП в последнее время связана не с войной, а с обострениями заболеваний в ситуации стресса и усталости, положительные сдвиги в работе таможни окажутся серьезным шагом в сторону безопасности.

Кристина Мельникова





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