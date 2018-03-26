Нужна свежая оценка обстановки, а не просроченные анализы
20:43. 26 марта 2018 Просмотров - 178 2 коммент. Опубликовал: Oblichitel
«Мы сами», «наши враги» и «наши союзники» в войне смыслов
Боевой устав Красной Армии для принятия решения «что делать» предписывал командиру оценить обстановку в целостности и полноте: за себя, за противника, за взаимодействующие войска (силы) справа, слева, в тылу и воздухе, включая волю к победе и боевой дух. Неповторимость условий обстановки, складывающихся на поле боя, всякий раз делают войну искусством уникального.
Вот и небополитика как военно-политическая доктрина времени решающая вопрос: возможности, уместности и своевременности действий, выступает искусством, применяя образы и подобия лишь в методе. Кормчие небополитики всем сердцем (интуиция) и всеми помыслами (разум) в своих решениях стремятся творить шедевры, а не научные схемы повторяющегося и подтверждающегося знания.
Поэтому каждую «контрольную работу» по глобализму мы решаем сами, ни у кого ничего не списывая. А технологии (знания о способах одоления противника) не открываем потому, что это оружие «мягкой силы», которое всегда и везде дорогого стоит.
Небополитическая оценка содержания Третьей мировой войны, которая в формах приняла гибридный вид «скрещивания» разных способов натиска, сводится к тому, что сущностью происходящего выступает война смыслов. Смыслы – это то, что отвечает на вопрос: зачем? Война смыслов проявляется как столкновение пяти цивилизаций. Цивилизации отличаются друг от друга культурным кодом, записанным в числе, цвете, тоне, фигуре и привязанным к сторонам Света. Культурные коды различаются (свой \ чужой) «фибрами души» бессознательно. Цивилизации распадаются на правую (нечет) и левую (чет) концептуальные ветви. Таких ветвей в вероучительном аспекте (записанное слово), включая центр, – 9.
Небополитиками создана модель концептуального управления глобальными процессами бытия, на уровне культурных кодов, позволяющая получат подсказки «разгона бегущей волны» страсти или постановки «стоячей волны» апатии в политической практике.
Концептуальная независимость в мировоззрении (картина мира) и духовном аспекте тайных знаний: герметизм, каббала, мистика, суфизм, закон перемен, пифагорейство (музыка сфер), а также финансовая самостоятельность обосновывают глобальный проект.
Битва глобальных проектов называется «Большая игра».
Моделью динамики Большой Игры выступает карточная игра в бридж (мост в будущее) в раскладах сил на шесть игроков.
Независимость мировоззрения (картины мира) разрабатывают, хранят и отстаивают кавалерские ордена: духовно-рыцарские, масонские, тайные-мистические. Они – ордена – а не государства и их союзы выступают субъектами Большой Игры за «карточным столом истории». Они – ордена – ведут разведку устоев сознания, возможностей и намерений участников игры (расклада сил) и изощренно, с картами в руке и в рукаве, бросают ресурсы на кон с целью подчинения игры своим ценностям (здесь дух), интересам (здесь рефлексы души) и удовольствиям (инстинктам тела).
В соответствии с выявленным «архитектурным замыслом» игры, небополитики присвоили проектам следующие имена:
- Новый Вавилон (орден иельских иллюминатов «Череп и кости»).
Концептуальная основа – герметизм Древнего Египта. Образ победы – Трансгуманизм. Оружие победы – NBIC конвергенция и цифровая экономика. Главные носители – семито-хамитский финансовый интернационал. Ставка на тело.
- Новый Иерусалим (орден Подвязки, Сыны Завета «Бнай-Брит»).
Концептуальная основа – каббала. Образ победы – Царство священников и народа святого: «1000- летие субботы» во главе с Мошиахом (духовный лидер – спаситель мира). Символ – Британская монархия (линия от царя иудейского Давида). Цель – просветление души. Центральная роль в реализации проекта предопределена России. Исполнители: «красные» наследники ессеев (верные).
- Великая (Единая) Европа (проект сведен под наполеоновский орден Почетного Легиона для простолюдинов). Концептуальный наставник – Ватикан. Скрытное ядро: «Имперская канцелярия Черного интернационала» (тевтоны). Открыто: иезуиты (черное солнце), Опос Дэи. Наследники Священной Римской империи германской нации. Образ победы: Иудео-христианская (папская) всемирная теократия «вечного Рима» для разночинцев.
- Новый халифат (ядро проекта: духовные братства – тарикаты).
Наставники – суфии. Носители – муссульманская умма. Исполнители – политический ислам. Форма объединения – Халифат во главе с Турцией. Способ обретения – предписанный пророком «Великий Джихад» – Священная война духа с Даджалем (обманщиком – лжемессией, соответсвует Антихристу) и всеми лицемерами.
- Великое Единение - Датун (Коммунистическая партия Китая).
Концептуальные наставники – даосы. Носители – военные кланы «драконы». Форма осуществления – «социализм с китайской спецификой». Образ победы – возрождение величия великоханьцев (Китайская Мечта), как центра сообщества народов единой судьбы. Символ – «красный дракон», в силе и блеске торжествующий на земле. Доктрина – Новый Шелковый Путь из драконов в тевтоны.
- Великая Евразия-А (суверенный военный Странноприимный орден рыцарей Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты).
Магистр ордена имеет статус папского вице-короля. В России – носитель идеи «Москва – Третий Рим» как охранника «вечного Рима» от азиатской орды. Скрытно ведомый хасидами хабада и жидовстующими в РПЦ МП. Ратует за восстановление в России монархии Дома Романовых. Образ победы – папская Европа от Лиссабона до Владивостока.
- Великая Евразия-Б (дублер, готовый вступить в Большую Игру: товарищество «Вещий Олег» разумных от народа – небополитики).
Сформировался в «последние дни гнева» как носитель скифской линии (исконная идентичность) Святой Руси. Наследник Единого государства Чингисхана «от моря до моря», как семьи народов не западных цивилизаций. Доктрина – преображение России в «Царство Правды – державу Белого царя».
Недавняя история, текущий момент и ближайшие перспективы:
Характеристика нашего времени: мир находится во всеобщем кризисе индустриального общества расширенного воспроизводства капитала, упершегося в «пределы роста» по нагрузке на ресурсы земли, загрязнению окружающей среды и долгам на кредит.
Первая волна кризиса прошла в 2008-2009 гг. в форме разлада мировой финансовой системы на основе нефтедоллара США.
Возьмем этот рубеж за начало оценок хода Большой Игры.
Оценки наложим на линию дат европейского григорианского календаря, а проведем инструментом китайского Кода Перемен.
Дешифровка Кода Перемен (не путать с Книгой Перемен «И-цзин») в порядке следования 12-летних «кодовых слов» (ситуаций развития) показала, что розыгрыш каждого кона: стратегического взаимодействия проектов Большой Игры, – занимает 4 года.
Так вот, в кон 2008-2012 гг. игру на торгах заказали США. И могли бы выиграть на козырях военной мощи. Однако не белый президент Барак Хусейн абу Обама II, получив от «партнеров» нобелевскую премию мира (09.10.2009), объявил козырями ценности американской демократии и на них игру не вытянул.
Кон 2013-2016 гг. перешел к Миру Ислама. Игру на козырях священной войны духа (Джихад) заказало Исламское государство, которое «партнеры» поставили под запрет, как террористическое. Победой было бы взятие ИГ древней столицы Арабского Халифата – Дамаска. Однако игра была сорвана вступлением 30.09.15 в войну наследницы Третьего Рима – России. ИГ кон не вытянуло.
Кон 2017-2020 гг. после долгих торгов с иллюминатами США и Китаем заказал Новый Иерусалим (союз британского королевского дома Виндзоров с банкирским домом Ротшильдов, вместе «МЫ»).
Игра идет на козырях экономики и финансов. Выигрышем будет выход проекта на командные высоты в «Новом валютном мире».
Кон 2021 – 2024 гг. скорее всего, закажет Китай вынужденный перейти в активную позицию в связи с чаяниями Китайской Мечты.
Что касается России, то она по Закону Перемен на приливной волне энергии востока в 2008 году вступила в ситуацию No14 «К обладанию великим» (12 лет), которая на развилке 2020г. может: либо перейти в ситуацию No34 «Великая мощь» (2021-2032 гг.) характеризующуюся преображением духовной жизни народа, технологическим рывком и крепким Евразийским Союзом, либо пойти ещё по трем вариантам кодовых слов (все негативные).
В концепции каббалистов центральная роль в исполнении их проекта принадлежит России (русская душа ещё открыта для духовного исправления – уподобления Творцу – тогда как Запад заморожен и впал в цифровые обольщения). Реализации проекта мешают российские либералы. Планировщику – каббалистам – либералы с их гедонизмом, эгоизмом и сугубым материализмом для исполнения Плана Соломона больше не нужны.
Либералы сделали то, что должны были, но не смогли сделать пролетарии всех стран – они мирно загубили капитализм: убили дух капитализма – протестантскую этику (нужно много, честно и умело работать). Мир зашел в кризис. Вот их и надо заменить.
В 2018 году подошел срок передать власть в РФ от «синих» (либералов) – «красным» (большевикам-ленинцам наших дней).
Россия – страна первого лица: судьбоносные решения всегда принимает «отец народа», а Федеральное Собрание, Верховный Совет или боярская дума лишь оформляли волю царя процедурой согласия. Поэтому политический курс всегда можно было оценить по расположению «царя» к приближенным чинам (окольничим).
Вот и перспективу политики России после перевыборов Путина президентом можно оценить по рассадке лиц, участвовавших в выборной кампании - 2018. Примечательно, что Администрация Президента на встрече кандидатов с Путиным 18.03.18 сделала рассадку не по %% набранных голосов, а строго по дворцовому протоколу: главный гость справа, второй – слева, третий по достоинству – опять справа. А те, кто за круглым столом оказались напротив «царя» – это просто статисты с малозначительной ролью.
То есть, через дворцовый протокол рассадки, Путин дал сигнал посвященным о приоритетах политики России после выборов.
Так вот, на первой линии оказались православные патриоты (первый справа – Бабурин), поборники оранжевой Европы (первый слева – Явлинский) и новые большевики-ленинцы (второй справа – Грудинин). А все «синие» оказались напротив в линии статистов.
Цвет – это признак сущности, характеризующий культурный код той или иной политической силы; различается вне логики ума.
Сочетание черного с желтым – это цвета Священной Римской империи германской нации (черный двуглавый орел на желтом фоне). Это и флаг Автономного монашеского государства Святой горы Афон: наследника Второго Рима – Византии. Под этот флаг на место православного императора на Афоне 28.05.16 встал Путин.
Что касается оранжевого цвета российских право-либералов, то это цвета англо-голландского масонства Вильгельма III Оранского.
А малиновый цвет символики новых большевиков-ленинцев РФ (включая силовой компонент – Росгвардию) говорит об их родстве с масонами «духовного воинства» северного шведского устава.
Что же касается «синих» российских либералов, то вполне очевидно, что они не хотят добровольно уходить от рычагов власти и бизнеса. А Путин, связанный обязательствами перед «семьей» Ельцина и той «коалицией», которая пришла с ним на вершину системы управления государством и обществом, не может убрать их росчерком пера на Указе. На лицо тупик политической линии на предреченное православными старцами преображение России на короткое время (12 лет) в «Царство Правды - державу Белого царя».
Примечательно, что указанный провидцами срок совпадает с расчетным кодовым словом «Великая мощь» (2021-2032). Нужно лишь успешно пройти развилку неопределенности 2020 года.
В то же время, обстановка мирового кризиса и организованное планировщиком проекта Новый Иерусалим (каббалистами) сжатие либеральной России демократического выбора чужими руками: допинговый скандал в большом спорте; прямое военное давление на Большом Ближнем Востоке, в Украине и Центральной Азии; химическое «дело Скрипаля» с дипломатической обструкцией; и прочее, – подталкивают всенародно избранного Путина к выходу из тупика политической линии либералов «подъемом с переворотом».
Здесь следует подчеркнуть, что 3 000-летний «План Соломона» каббалистов и 3 000-летний план «Великого Единения – Датун» китайских даосов – это две стороны одной медали в эсхатологии.
Для «подъема с переворотом» Путину нужно: Сначала сломать игру на великой «шахматной доске». В шахматах это, как правило, делается жертвой фигуры и пешек для того, чтобы перехватить инициативу и перестать делать лишь ответные ходы за черных.
Затем подменить игру и выиграть не в шахматы, а в карты.
Для этого следует вместо проекта Великая Евразия – А (мальтийцев) исподволь запустить проект Великая Евразия – Б (товарищества «Вещего Олега» разумных от народа).
Скрытной подмене игрока (концептуальности в войне смыслов) будут способствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) Третьей мировой войны – она же: «Битва Конца» – нового гибридного типа.
По поручению Московской концептуальной группы небополитиков
Доклад Московскому Клубу и по инстанции сделал
Андрей Девятов
No604 от 25.03.18
Приложение: видеоролик на полторы минуты «Каббалисты о Трампе»
Источник https://devyatov.su/articles/251-nebopolitika/57848-nuzhna-svezhaja-otsenka-obstanovki-a-ne-prosrochennye-analizy
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Здравствуйте, соратники. Решил обобщить всю информацию про наш великий и могучий русский язык. Всем приятного чтения!
На сайте “Проза.ру” шестая глава “Русский – язык мироздания” книги «Падение занавеса». http://www.proza.ru/2018/03/25/1632
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Интересно! Хорошая гипотеза, так и хочется в неё поверить. Но , как мне кажется в мире всё гораздо проще и жизнь человечества в ряд ли можно назвать игрой. Коллега, а можете назвать, на каком основании автор делает столь смелые выводы? Интересно узнать источник и самого автора.