Нужна свежая оценка обстановки, а не просроченные анализы

- Великая Евразия-Б (дублер, готовый вступить в Большую Игру: товарищество «Вещий Олег» разумных от народа – небополитики).

Сформировался в «последние дни гнева» как носитель скифской линии (исконная идентичность) Святой Руси. Наследник Единого государства Чингисхана «от моря до моря», как семьи народов не западных цивилизаций. Доктрина – преображение России в «Царство Правды – державу Белого царя».

Недавняя история, текущий момент и ближайшие перспективы:

Характеристика нашего времени: мир находится во всеобщем кризисе индустриального общества расширенного воспроизводства капитала, упершегося в «пределы роста» по нагрузке на ресурсы земли, загрязнению окружающей среды и долгам на кредит.

Первая волна кризиса прошла в 2008-2009 гг. в форме разлада мировой финансовой системы на основе нефтедоллара США.

Возьмем этот рубеж за начало оценок хода Большой Игры.

Оценки наложим на линию дат европейского григорианского календаря, а проведем инструментом китайского Кода Перемен.

Дешифровка Кода Перемен (не путать с Книгой Перемен «И-цзин») в порядке следования 12-летних «кодовых слов» (ситуаций развития) показала, что розыгрыш каждого кона: стратегического взаимодействия проектов Большой Игры, – занимает 4 года.

Так вот, в кон 2008-2012 гг. игру на торгах заказали США. И могли бы выиграть на козырях военной мощи. Однако не белый президент Барак Хусейн абу Обама II, получив от «партнеров» нобелевскую премию мира (09.10.2009), объявил козырями ценности американской демократии и на них игру не вытянул.

Кон 2013-2016 гг. перешел к Миру Ислама. Игру на козырях священной войны духа (Джихад) заказало Исламское государство, которое «партнеры» поставили под запрет, как террористическое. Победой было бы взятие ИГ древней столицы Арабского Халифата – Дамаска. Однако игра была сорвана вступлением 30.09.15 в войну наследницы Третьего Рима – России. ИГ кон не вытянуло.

Кон 2017-2020 гг. после долгих торгов с иллюминатами США и Китаем заказал Новый Иерусалим (союз британского королевского дома Виндзоров с банкирским домом Ротшильдов, вместе «МЫ»).

Игра идет на козырях экономики и финансов. Выигрышем будет выход проекта на командные высоты в «Новом валютном мире».

Кон 2021 – 2024 гг. скорее всего, закажет Китай вынужденный перейти в активную позицию в связи с чаяниями Китайской Мечты.

Что касается России, то она по Закону Перемен на приливной волне энергии востока в 2008 году вступила в ситуацию No14 «К обладанию великим» (12 лет), которая на развилке 2020г. может: либо перейти в ситуацию No34 «Великая мощь» (2021-2032 гг.) характеризующуюся преображением духовной жизни народа, технологическим рывком и крепким Евразийским Союзом, либо пойти ещё по трем вариантам кодовых слов (все негативные).

В концепции каббалистов центральная роль в исполнении их проекта принадлежит России (русская душа ещё открыта для духовного исправления – уподобления Творцу – тогда как Запад заморожен и впал в цифровые обольщения). Реализации проекта мешают российские либералы. Планировщику – каббалистам – либералы с их гедонизмом, эгоизмом и сугубым материализмом для исполнения Плана Соломона больше не нужны.

Либералы сделали то, что должны были, но не смогли сделать пролетарии всех стран – они мирно загубили капитализм: убили дух капитализма – протестантскую этику (нужно много, честно и умело работать). Мир зашел в кризис. Вот их и надо заменить.

В 2018 году подошел срок передать власть в РФ от «синих» (либералов) – «красным» (большевикам-ленинцам наших дней).

Россия – страна первого лица: судьбоносные решения всегда принимает «отец народа», а Федеральное Собрание, Верховный Совет или боярская дума лишь оформляли волю царя процедурой согласия. Поэтому политический курс всегда можно было оценить по расположению «царя» к приближенным чинам (окольничим).

Вот и перспективу политики России после перевыборов Путина президентом можно оценить по рассадке лиц, участвовавших в выборной кампании - 2018. Примечательно, что Администрация Президента на встрече кандидатов с Путиным 18.03.18 сделала рассадку не по %% набранных голосов, а строго по дворцовому протоколу: главный гость справа, второй – слева, третий по достоинству – опять справа. А те, кто за круглым столом оказались напротив «царя» – это просто статисты с малозначительной ролью.

То есть, через дворцовый протокол рассадки, Путин дал сигнал посвященным о приоритетах политики России после выборов.

Так вот, на первой линии оказались православные патриоты (первый справа – Бабурин), поборники оранжевой Европы (первый слева – Явлинский) и новые большевики-ленинцы (второй справа – Грудинин). А все «синие» оказались напротив в линии статистов.