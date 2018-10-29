Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2018

Уже общеизвестно, что в Сирию до 1 октября было доставлено три дивизиона ЗРК С-300. Это 24 пусковых установки, по 8 ПУ в каждом. Доставлены также и зенитные ракеты, более чем по сто штук на каждый дивизион. Судя по количеству пусковых установок, для надежного противовоздушного прикрытия ряда ключевых объектов на территории Сирийской Арабской Республики пока достаточно.

Есть все основания полагать, что могут быть еще поставки ЗРК С-300 в случае необходимости, а также при наличии таких возможностей. Ранее компетентные источники сообщали, что первая партия комплексов будет в количестве 2−4 полковых комплектов.

Как видим, пока поставлен только один полковой комплект. Затем количество полковых комплектов может быть увеличено до шести-восьми. Шесть полковых комплектов — это 144 пусковых установки, а восемь полковых комплектов — 192 пусковых установки. На каждой ПУ по четыре ракеты.

После поставки зенитных ракетных комплексов в Сирию в информационной сфере сразу же разгорелась дискуссия, как в данном случае будет действовать Израиль и как сберечь С-300.

Ранее Тель-Авив достаточно прозрачно намекал, что может уничтожить комплексы сразу после их поставки, но до развертывания. Кроме этого, израильскими военными высказывалось мнение, что для повышения безопасности пилотов в условиях работы С-300 для нанесения ударов по территории Сирии следует применять истребители пятого поколения F-35A «Адир».

Вопрос развертывания ЗРК С-300 отслеживается очень плотно. 24 октября израильская фирма ImageSat опубликовала в «Твиттере» спутниковые снимки позиционного района российского комплекса ПВО С-300 в Сирии, на базе сирийских ПВО у города Масьяф провинции Хама.

Кампания также обращает внимание на один важный момент: «новая сирийская система С-300 развернута на расстоянии 1,3 км от российской системы С-400, и в настоящее время неясно, кто контролирует С-300: Сирия или Россия».

На сегодняшний день, с момента поставки ЗРК С-300, Израиль пока не наносил удары с воздуха по сирийской территории. Но, скорее всего, это связано с другими причинами, так как сирийские ЗРК С-300 еще не заступили на боевое дежурство.

Совсем недавно трагически погиб наш самолет-разведчик Ил-20 с пятнадцатью военнослужащими на борту. Российским военно-политическим руководством вина за этот инцидент была возложена на Израиль. И в данной ситуации не стоит дергать тигра за усы.



Ил-20



Кроме того, Россия поставила вопрос пересмотра соглашения о предотвращении инцидентов между российскими и израильскими вооруженными силами в Сирии. Наши военные, в частности, хотели бы получать предупреждение о действиях ВС Израиля заблаговременно за больший период времени.

Проводить Израилю какие-либо удары с воздуха по территории Сирии в условиях корректировки соглашения не разумно, можно просто попасть под действие российской ПВО или российских ВКС.

В отношении выживаемости ЗРК С-300 надо понимать общий подход, что война — это противоборство двух сторон, борьба интеллектов, воли и техники. Наличие современных зенитных ракетных комплексов не гарантирует победу. Следует серьезно учитывать человеческий фактор, насколько хорошо и уверенно боевые расчеты владеют сложными боевыми системами.

Российские военные сообщили, что для обучения сирийских специалистов для С-300 необходимо три месяца. Однако мы понимаем, что есть разница между человеком, который, образно говоря, только что сдал на водительские права, и тем, кто водит автомобиль уже не первый год. Хотя здесь, наверное, уместно сравнивать со сдачей на другую, более высокую категорию.

С учетом того, что Сирия располагает российскими комплексами ПВО С-200ВЭ, С-125 «Печера», «Бук-М2Э», С-75 «Волга», «Квадрат», «Ока-АК», речь будет идти об обучении не с нуля.

Противник тоже может противопоставить свои аргументы. А они есть у Израиля. ВВС Израиля входят в десятку сильнейших ВВС мира вместе с ВВС США, России, Китая и Великобритании. В составе ВВС Израиля около 400 самолетов, в том числе, ударные модификации F-16, F-15, F-35.

Истребителей F-35A «Адир» в строю пока немного. По последним открытым данным, 8 боевых машин. Каждая стоит около 125 миллионов долларов. Всего заказано 50 таких самолетов. По мнению экспертов, авиация Израиля до 2030 года сохранит статус сильнейшей на Ближнем Востоке. Израильские военные также считают, что сирийские расчеты ПВО не обладают высокой квалификацией.



F-35

Тель-Авив готов идти на конфликт. Об этом свидетельствует свежее заявление министра обороны Израиля Авигдора Либермана, которое он сделал 25 октября. Либерман, в частности, сказал, что Израиль не приемлет никаких ограничений на свою свободу действий, когда дело касается его национальной безопасности.

Данную фразу отнесли к нежеланию израильской стороны что-либо менять в соглашении о предотвращении инцидентов между российскими и израильскими вооруженными силами в Сирии и брать на себя дополнительные ограничения.

В этой ситуации Тель-Авив рассчитывает на поддержку Вашингтона. Участие ВВС США в совместных авиаударах по территории Сирии в настоящее время маловероятно, но координация действий, снабжение разведывательной информацией идет постоянно. А это много значит. Добавим сюда и поддержку на внешнеполитическом уровне.

Кстати, США могут серьезно пострадать от атаки Израиля на С-300. Истребитель пятого поколения F-35A производит американская компания Lockheed Martin. Если хотя бы один такой самолет стоимостью 125 миллионов долларов будет сбит, то это будет огромнейшим ущербом для репутации американского ВПК.

Если говорить о стандартных мероприятиях по защите сирийских ЗРК С-300, то серьезное внимание уделяется возможности быстро сменить позицию и созданию ложных целей.

Для каждого зенитного ракетного дивизиона, как правило, создается как минимум три запасные позиции. Возводятся и ложные позиции, которые внешне ничем не должны отличаться от настоящих.

Но самое главное не в этом, самое главное в том, что идет создание эшелонированной системы ПВО Сирии по образцу российской. Такая система включает в себя всевысотное радиолокационное поле, системы зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиуса действия, а также комплексы, непосредственно прикрывающие позиции ЗРК. В наших ВС применяется и авиаприкрытие — самолеты-перехватчики.

Огромная роль в данной системе ПВО принадлежит системе разведки и радиоэлектронной борьбы. Их интеграция в систему ПВО многократно увеличивает ее общий боевой потенциал.

Система РЭБ сможет увидеть момент, когда самолет только готовится к взлету со своего аэродрома в Израиле, Саудовской Аравии или в Европе. В данный момент эта потенциальная цель уже попадает на контроль интегрированной системы ПВО.



РЛС КО 9С15 М «Обзор-3» для ЗРК С-300В

Комплексы РЭБ потенциально способны отключать работу радиолокационных станций, систем связи и навигации, систем передачи данных неприятеля. Можно фактически сделать самолет противника слепым или внедрить ему в систему управления другие данные. В зависимости от опасности цели и ее действий выбирается вариант воздействия на нее, крайний вариант — это огневое поражение зенитной ракетой.

Поэтому сейчас Израиль проводит оценку обстановки: собирает информацию о модернизированной системе ПВО Сирии и сопоставляет со своими возможностями и возможностями своих союзников. И здесь очень и очень много вопросов.

Вот Израилю и США Украина предоставила возможность изучить практически потенциал комплекса С-300 во время учений НАТО Clear Sky 2018. Украинские специалисты убеждали и американских, и израильских пилотов, что боевые характеристики украинских комплексов сопоставимы с возможностями С-300, поставленных в Сирию.

Однако это оказалось неправдой. В САР были поставлены модернизированные комплексы С-300ПМ2. Они стоят на вооружении только ВС РФ и обладают повышенными характеристиками. Дальность стрельбы по воздушным целям — до 250 километров, дальность обнаружения воздушных целей — до 300 километров.

У комплексов повышенная помехоустойчивость к воздействию РЭБ противника. Данные комплексы способны поражать и тактические баллистические ракеты. Отметим небольшой нюанс: расстояние от Дамаска до Иерусалима составляет около 260 километров.

Еще один момент. Комплекс С-400 первоначально имел название С-300ПМ3. Он даже делался таким образом, чтобы внешне его нельзя было отличить от С-300ПМ2. Возникает вопрос: это в СМИ сообщили о том, что поставлены ЗРК С-300ПМ2. А может это С-400 «Триумф» поставлен в Сирию или будет поставлен?

На очень важную деталь обращает внимание израильская компания ImageSat: «новая сирийская система С-300 развернута на расстоянии 1,3 км от российской системы С-400, и в настоящее время неясно, кто контролирует С-300: Сирия или Россия». Серьезные российские эксперты так и говорят: необходимо завязать в единый информационный узел сирийскую и российскую системы ПВО. Данные системы должны иметь единый координационный центр.



С-400

В пользу такого подхода говорят и появившиеся недавно в интернете спутниковые снимки, свидетельствующие о масштабной модернизации российской авиабазы Хмеймим. Завершается строительство второй взлётно-посадочной полосы, оборудуются укрытия для боевой авиации. Российский подход к созданию системы ПВО предполагает и авиаприкрытие — самолеты-перехватчики.

Конечно же, массированно применив авиацию, Израиль потенциально сможет уничтожить сирийские ЗРК С-300. Его ВВС насчитывают около 400 истребителей. Еще раз обращаю внимание на слово «потенциально». Но данный результат можно достичь только очень дорогой ценой.

В этом случае речь идет о десятках сбитых израильских самолетах и погибших летчиках. И это при условии наличия одного полкового комплекта ЗРК С-300. Следует отметить, что коэффициент поражения С-300 составляет 0,9, т. е. на десять ракет приходится девять пораженных целей. При наличии 6−8 полковых комплектов С-300 можно говорить о гарантированном полном уничтожении израильских ВВС.

Построение модернизированной системы ПВО Сирийской Арабской Республики лишает Израиль и коалицию во главе с США их главного преимущества — господства в воздухе, возможности проецировать силу через небо.

Но не всегда вопросы военного противостояния решаются в открытом бою. Страны Запада очень хорошо владеют технологией самых отъявленных и мерзких провокаций. В связи с этим стоит обратить внимание на публикацию в израильской прессе, которая появилась в тот же день, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о поставке С-300 в Сирию.

На израильском новостном сайте Nashe.orbita.co.il 24 сентября 2018 года было опубликовано мнение местных военных экспертов по поводу поставки С-300 Сирии в статье под названием «Эксперты: С-300 может сбить гражданский самолет в Израиле».

По мнению этих неназванных экспертов, сирийский С-300 может осуществить запуск ракеты, которая войдет в воздушное пространство Израиля и может поразить гражданский авиалайнер на подлете к аэропорту Бен-Гурион. Это даст старт полномасштабным военным действиям, «по сравнению с которыми гражданская война в Сирии, где погибло около полумиллиона человек, покажется детской забавой».

Таким образом, с поставкой в Сирию ЗРК С-300 и модернизацией ПВО САР ситуация в регионе выходит на совершенно другой уровень противостояния, и вероятный противник в виде коллективного Запада может пойти на любые шаги, чтобы сохранить свое доминирование.

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Владимир Васильев