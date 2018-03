Истории и трагедии людей, выступавших в фрик-шоу

«Цирки уродов» появились в далеком XVI веке. Публика развлекалась, ужасаясь и разглядывая актеров, а те демонстрировали свои физические недостатки, чтобы найти средства себе на жизнь. Доходы некоторых из них исчислялись довольно солидными суммами. Фрик-шоу существовали до середины XX века, и были популярны у публики. Визит на такое представление не воспринимался как что-то предосудительное, а организаторы богатели, удовлетворяя праздный интерес клиентов.





Стефан Бибровски, человек-лев

Стефан Бибровски родился в 1891 году в Польше. Когда младенец появился на свет, все ахнули – с ног до головы он был покрыт волосами, длина которых достигала двух сантиметров. О таком явлении как гипертрихоз в то время знали немногие. Мать мальчика в этой трагедии обвинила отца ребенка, заявив, что такой внешний вид малыш получил из-за плотного общения ее мужа со львами.

К сожалению, данное заболевание не лечится. Волосы продолжали расти, а внешность Стефана пугала окружающих. Мать не могла смириться с этим, и когда сыну было 4 года, передала его немецкому импресарио Мейеру. Так началась цирковая жизнь маленького Стефана, который стал вместе с Мейером путешествовать по Европе.

Импресарио сделал ребенка участникам шоу фриков, когда волосяной покров Стефана стал очень густым, а волосы достигли длины десять сантиметров на теле и двадцать на лице. Безволосыми остались лишь ладошки и подошвы. В 1901 году Человек-лев, а именно так теперь называли Бибровски, поступил на работу в американский цирк Barnum & Bailey и проработал там почти двадцать лет, после чего переехал в Германию. Когда ему исполнится 41 год, он скончался. Причиной смерти был сердечный приступ.

Феликс Верле, человек – резинка

Родившийся в 1858 году Феликс Верле страдал от синдрома Элерса-Данло, одним из проявлений которого является ненормальная подвижность суставов (они гнутся в любую сторону) и очень эластичная кожа. Это наследственное заболевание соединительной ткани, вызванное генетической мутацией, оказывающей влияние на синтез коллагена. Кожа Феликса растягивалась до немыслимых размеров. Решив извлечь пользу из своего заболевания, мужчина поступил в цирк Barnum & Bailey, где и выступал в различных шоу, демонстрируя зрителям особенности своего тела. Так Феликс стал человеком-резинкой.

Исаак Спрэг, Живой Скелет

Исаак Спрэг родился в 1841 году в штате Массачусетс. Он рос и нормально развивался, был обыкновенным мальчишкой. Но в двенадцать лет с ним стали происходить странные вещи – Исаак начал терять вес, стремительно худеть. Когда Спрэгу исполнилось 44 года, его рост был 168 сантиметров, а вес при этом составлял всего-навсего 43 кг.

Исаак много ходил по врачам, обращался к известным специалистам, однако выяснить причину такого сильного похудения не смог никто. Исаак терял силы несмотря на то, что ел очень много. Поскольку он жил с матерью вдвоём, пришлось пойти в цирк, чтобы добыть денег и каким-то образом содержать семью. Он никогда не расставался с фляжкой, в которой было налито сладкое молоко. Это помогало ему не потерять сознание от бессилия – периодически он делал пару глотков.

При этом аппетит у него был отменный. Спрэг ел за двоих, а люди с восторгом наблюдали, как Живой скелет пожирает стейки в огромном количестве. Несмотря ни на что, Исаак впоследствии женился и у него даже были дети – три сына. За годы работы в цирке он сколотил немалое состояние, однако всё спустил на выпивку и азартные игры.

Умер Исаак в 46 лет, нищим. В его завещание было написано, что свое тело он отдаёт ученым для опытов, заботясь о том, чтобы в будущем другим людям с таким же заболеванием могли помочь.

Милли и Кристина Маккой, Двуглавый соловей

Сестры Милли и Кристина МакКой родились в 1851 году. Их мать была рабыней, и хозяин продал ее вместе с детьми шоумену Джозефу Смиту. Сиамские близнецы были очень сообразительными и умными девочками. Смит вместе с женой приложил немалые усилия, чтобы сделать из них образованных и всесторонне развитых людей. Сестры легко говорили на пяти языках, неплохо пели и, несмотря на свой физический недостаток, танцевали, играли на многих музыкальных инструментах. Таланты девочек не остались незамеченными. Они выступали в различных шоу и заслужили почетное звание Двуглавый соловей.

После долгих лет работы близнецы приобрели маленькую ферму, где и поселились, чтобы спокойно прожить остаток дней. Когда они достигли возраста 61 год, Милли заболела туберкулезом и умерла. Кристина последовала за ней буквально через несколько часов. Двуглавый соловей Маккой – это яркий пример сиамских близнецов, которые прожили такую долгую жизнь.

Сюзи, девушка со слоновьей кожей

В феврале 1908 года в Берлине родилась девочка Шарлотта Линда Фогель. Малышка страдала ихтиозом. Это заболевание выражается появлением на коже чешуек, которые напоминают рыбью («ихтис» — «рыба», в переводе с греческого). Однако у Шарлотты был очень серьезный случай, и ее кожа напоминала кожу слона, грязно-серого цвета, невероятной толщины, вся в глубоких складках. Сегодня склоняются к мнению, что Шарлотта страдала эпидермолитическим гиперкератозом.

Девушка решила извлечь выгоду из своего состояния. Она начала гастролировать по Европе, а с 1927 года переехала в Соединенные Штаты Америки и стала актрисой цирка Dreamland Circus Sideshow. Там же ей был присвоен псевдоним «Девушка с кожей слона».

Она выходила на арену в бикини, или замотанная в легкую ткань, поражая зрителей своим необычным видом. С 1933 года Сюзи стала работать на выставке-ярмарке в Чикаго Ripley’s Believe it or Not?!, где пользовалась необыкновенной популярностью. Толпа зрителей приходила посмотреть на девушку-слона. Сюзи уставала, и наступил момент, когда она больше не могла выносить повышенного внимания к своей персоне.

Девушка поехала в Нью-Йорк, где нашла менее утомительное занятие. В паре со слоном, которого звали Лу, она выступала в цирке, отдавая работе не более часа в день.

Эта женщина прожила длинную интересную жизнь. Шарлотта мечтала о собственном щоу, и она открыла его в шестидесятых годах. Умерла Девушка с кожей слона в Нью-Йорке, в возрасте 67 лет.

