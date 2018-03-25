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Русская школа ортопедии. Вводная лекция

10:42. 25 марта 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Киселёв Александр Владимирович освещает проблемы современной ортопедии, предлагает своё, принципиально новое определение стопы, которое позволяет понять принцип её работы, по-иному взглянуть на методики исправления дефектов стопы.

Автор рассказывает о новом системном подходе к безмедикаментозному исцелению опорно-двигательного аппарата, основанном на комплексном использовании: спортивно-оздоровительной программы “Координаторика”; принципиально иного типа физиологической обуви и спортивных комплексов, работающих по принципу “По-другому не сделаешь”.
Все вопросы и предложения пишите автору по адресу – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , тел. +7-961-575-34-90.

Русская школа ортопедии. Вводная лекция

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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