Русская школа ортопедии. Вводная лекция

Киселёв Александр Владимирович освещает проблемы современной ортопедии, предлагает своё, принципиально новое определение стопы, которое позволяет понять принцип её работы, по-иному взглянуть на методики исправления дефектов стопы.

Автор рассказывает о новом системном подходе к безмедикаментозному исцелению опорно-двигательного аппарата, основанном на комплексном использовании: спортивно-оздоровительной программы “Координаторика”; принципиально иного типа физиологической обуви и спортивных комплексов, работающих по принципу “По-другому не сделаешь”.

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Источник: zakonvremeni.ru