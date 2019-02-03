Как работают здоровые суставы?
В этом видео были даны ответы на часто задаваемые вопросы: Как работают здоровые суставы?
Содержание:
“Что такое сустав? – Это мышца, связки и суставная жидкость!
Что у нас в суставе? – Жидкость!
А двигаем мы этот сустав с помощью мышц. При этом мышцы работают в двух режимах: сжимаются и растягиваются. И в том и в другом случае мышца работает!
И что при этом они создаёт в суставе? – Давление!
В таком случае, чем больше я поднимаю вес, тем больше я создаю давление жидкости в суставе. Поэтому, с точки зрения теории, не может сустав истереться и раздавиться если я правильно работаю мышцами, если я не загадил свои сосуды (с помощью которых эта жидкость туда проходит) шлаками, то у меня нет проблем. У меня вечные суставы! т.к. питательные вещества пришли, а шлаки ушли. Всё работает! И какой бы я вес не поднял, суставом от этого только лучше.
Тоже самое при походке. Мы носим собственный вес.
Что такое тонус? – Это оптимальное давление межсуставной жидкости для данной ситуации.
Это и есть мышечный тонус. И в зависимости от того, что мы делаем он разный (лежим, сидим, ходим, поднимаем). Это нормально! Другими словами, тонус – это нужное давление для данной деятельности.
Когда мы ходим, в каждом суставе позвоночника создаётся нужное давление, позвонки при этом слегка расходятся + растягиваются мышцами!
В результате, мы не сдавливаем, а растягиваем свой позвоночник, восстанавливая его и всё тело (другие суставы). Вот в этом-то и заключается физиологичность движения. Правильные движения (правильная последовательность работы мышц) не сдавливают, а восстанавливают наши суставы. Такая работа мышц участвует в процессе очищения – в процессе оздоровления!”
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Источник: https://www.kramola.info/blogs/rusy/kak-rabotayut-zdorovye-sustavy