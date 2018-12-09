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Русская школа ортопедии. Лекция 10

16:48. 9 декабря 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Обувь создаёт дефекты стопы

Основатель «Русской школы ортопедии», магистр дефектологии Александр Киселёв в очередной лекции даёт теоретические обоснования механизма создания дефектов опорно-двигательного аппарата с помощью обуви и обоснован принцип перегрузки нервной системы человека при хождении в неправильной обуви.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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