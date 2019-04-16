Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Как исцелить себя? Русская школа ортопедии. Александр Владимирович Киселёв. Часть 2

18:10. 16 апреля 2019 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Как исцелить себя? Ходим правильно-уходит боль.

Автор-сказитель – Александр Владимирович Киселёв
Часть 1 – https://youtu.be/5gRkXxVTX0o

Предлагается живой разговор с создателем “Русской школы ортопедии” о целях и задачах данной школы, о её особенностях и отличии от ортодоксальной – Западной школы ортопедии.
Впервые, на открытое обсуждение выносится теоретический курс (11 видео-лекций “Русской школы ортопедии” – https://www.youtube.com/c/АлександрВл… ) о принципиально новом (для современной ортопедии), природном механизме работы стопы и всего опорно-двигательного аппарата.
Это тот механизм, поняв принцип которого, можно научиться самостоятельно освобождаться от дефектов стопы, ноги, позвоночника и который позволяет научиться делать себя цельным.

Конструктивная критика специалистов по данному вопросу (с аргументами и фактами) – приветствуется!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IBjguwB3vZQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как исцелить себя? Русская школа ортопедии. Александр Владимирович Киселёв. Часть 1
Как исцелить себя? Ходим правильно-уходит боль... живой разговор с создателем "Русской школы ортопедии" о целях и ...отличии от ортодоксальной - Западной школы ортопедии.Впервые, на открытое ... курс (11 видео-лекций "Русской школы ортопедии" - https://www.youtube...
Русский Самиздат: Веды выше веры
...Он воскрешает мёртвых и исцеляет от всякой болезни и...жить, и здесь ведут себя как бездомные. Зная, что ...принципиально называвший себя русским поэтом даже тогда, когда русские люди предпочитали... школа Вед, существующая с незапамятных времён, оправдавшая себя в...
Почему мы теряем русский язык?
...русского языка и литературы многое сделано. Благодаря реализации системных мер в школах... зря говорят: слово может исцелить, слово может и убить.... гармония языка.Внутри русской народности – как социальной группы со ...времён СССР заявила о себе как об одном из ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...Девиз Тевтонцев – помогать, исцелять, защищать. Точно Тевтонцы...школа. Интересно опять шКОЛа. Кулишки и были храмами – школами..... Смотрите как красиво РусКолАнь – русское кольцо солнца, русское сияние. ...сочинителя, так как хочется себя, видимо, причислить...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... пользы людей. Девиз Тевтонцев – помогать, исцелять, защищать. Точно Тевтонцы варвары. Первоначальный... – нужно было учить астрономию в школе. Коловрат, как солярный знак, изображался на... и больно… Ок? Смотрите вокруг себя русскими глазами. Очко казящее а не...
Михаил Задорнов. Корень Ра
...ָאֵל, rfal), которое переводится как «Бог исцелил», т.е. Ра и..., которые представители национальных лингвистических школ объяснить, как всеохватное явление, пока не могут... слов-перевёртышей, счастливо себе прижившихся до сего времени как в русском, так и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)