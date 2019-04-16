Как исцелить себя? Русская школа ортопедии. Александр Владимирович Киселёв. Часть 2

Как исцелить себя? Ходим правильно-уходит боль.



Автор-сказитель – Александр Владимирович Киселёв

Часть 1 – https://youtu.be/5gRkXxVTX0o



Предлагается живой разговор с создателем “Русской школы ортопедии” о целях и задачах данной школы, о её особенностях и отличии от ортодоксальной – Западной школы ортопедии.

Впервые, на открытое обсуждение выносится теоретический курс (11 видео-лекций “Русской школы ортопедии” – https://www.youtube.com/c/АлександрВл… ) о принципиально новом (для современной ортопедии), природном механизме работы стопы и всего опорно-двигательного аппарата.

Это тот механизм, поняв принцип которого, можно научиться самостоятельно освобождаться от дефектов стопы, ноги, позвоночника и который позволяет научиться делать себя цельным.



Конструктивная критика специалистов по данному вопросу (с аргументами и фактами) – приветствуется!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IBjguwB3vZQ