Как маори победили Британскую империю

В истории есть примеры удачных и неудачных сражений за сохранение своей свободы и самобытности. Вообще – за сохранение народа, как такового.

Отличительной чертой англосаксонского мышления является презрение к другим, наряду с убежденностью в собственном превосходстве. По сути, человеконенавистнические нацистские идеи были почерпнуты Гитлером из обычной практики Британской империи.

Индейцы в Америке были большей частью истреблены, потомки выживших «счастливчиков» сегодня живут в резервациях. Они проиграли.

Но были народы, которые смогли сохраниться путем отчаянной борьбы.

Например – маори в Новой Зеландии…

Источник: was.media ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ БРИТАНСКУЮ ИМПЕРИЮ? СПРОСИ У МАОРИ КАК Картошка, древние разболтанные мушкеты и копченые головы пленных для психологической войны. Благодаря военному мастерству и грамотному использованию европейских товаров, новозеландские маори избежали судьбы индейцев. Со времени прибытия европейцев на островах Новой Зеландии случилось более 3000 боев, стычек и набегов с участием коренных жителей. Важнейшие из них вошли в историю как Мушкетные и Земельные войны. Их результатом стал уникальный для колониальной истории договор — маори получили равные права с подданными британской короны. Вот 7 причин, почему им удалось выстоять. 1. ДИСЦИПЛИНА Маори — потомки отчаянных мореплавателей, около 1200 года нашей эры заселивших Новую Зеландию, острова Чатем и Кука. Мускулистые статные гребцы несколькими волнами прибывали из Восточной Полинезии . Чтобы управлять 30-метровыми каноэ вака с сотней человек на борту, бороться с непогодой и добывать пропитание в открытом океане, требуется мужество и еще больше — дисциплина. Рядовые члены племени беспрекословно подчинялись вождям, капитанам и рулевым. Вождь Маори с татуировкой на лице, Сидней Паркинсон, 1784 год. Источник: National Library of New Zealand 2. КУЛЬТ ВОЙНЫ Жизнь маори определяло понятие мана – это одновременно и слава бойца, и его положение в социуме, и духовная сила. Чтобы стать взрослым, мальчик должен был пройти болезненную инициацию — вытерпеть первую татуировку долотом на лице. Признанный мужчиной, он сильнее всего боялся проявить трусость. Потерять ману – для маори хуже смерти. Скрыть эпизод малодушия было невозможно. Лицевая татуировка та-моко рассказывала о владельце все: от навыков в ремеслах до поведения на поле боя. Племена Новой Зеландии постоянно воевали, и война диктовала им традиции. Среди них ритуальный каннибализм на поле боя, дуэль на тайаха, многолетняя кровная месть за гибель родственника — уту, муру — обязательный поход на противника в случае смерти вождя дружественного племени, хоть бы и естественной. Отрубленные головы врагов пропитывали жиром акульей печени, варили на пару или коптили, потом сушили. Эти трофеи, мокомокаи, выставлялись в священных местах, провоцировали войны и завершали их – перед заключением мира надо было обменяться головами. Коллекция мокомокаи, собранная британским офицером Робли, 1895 год. Источник: Wellcome Library, London / Wellcome Images 3. КАРТОФЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Обычный рацион аборигенов до начала торговли с европейцами: рыба, тюлени, моллюски, сладкий корнеплод кумара размером с палец ноги, водоросли, корневища папоротника, редкие добытые утки. Первый контакт случился в 1642 году, когда в Новую Зеландию приплыл капитан Голландской Ост-Индской компании Абель Тасман. Спустя сто лет береговую линию островов исследовал и нанес на карту Джеймс Кук. Так был проложен путь для китобоев, купцов, охотников на тюленей. После долгого плавания они нуждались в свежей воде, зелени, фруктах и древесине для ремонта. В обмен местные жители получали оружие и продовольствие из корабельных запасов. Батат и картошка, посадки которых возделывали женщины и рабы, совершили продовольственную революцию. Два-три урожая в год, появление продуктов длительного хранения, рост выживаемости младенцев, усиление конкуренции молодых мужчин внутри племени, увеличение числа бойцов в походных отрядах до 2000—3000, возможность прокормить больше рабов и вооружение мушкетами — все это не могло не вызвать большую войну. Первая встреча с маори. Рисунок из путевого журнала Абеля Тасмана, 1642 год. Источник: Nationaal Archief / gahetna.nl 4. ЛЕНД-ЛИЗ Племена разделились. Торговля с европейцами усилила одни и лишила шансов на выживание другие. Огнестрельное оружие позволяло захватывать и удерживать больше рабов. Они выращивали большие урожаи, рубили больше корабельного леса. В обмен сильные приморские племена стали получать больше мушкетов, пороха, металлических топоров. К 1800-м годам Северный остров Новой Зеландии был заставлен загонами со свиньями и засажен картофелем. Как только на горизонте появлялись парусные корабли, к ним устремлялись каноэ с провиантом, древесиной, головами мокомокаи, церемониальными дубинками из нефрита или обсидиана. Ружье в разные годы стоило от 6 до 20 свиней. Некоторые племена использовали авантюристов из Европы в качестве военных советников и специалистов по ремонту оружия. Несмотря на трудности с поставками пороха, маори освоили заградительный и залповый огонь. Удерживая заряды между пальцами, они могли быстро делать первые три выстрела. Гремучая смесь военных традиций и нового оружия рождала жесточайшие конфликты из-за груды камней на границе участков, девичьей ссоры за внимание белого капитана, кражи фруктов. Вождь Хонги Хике (в центре) встречается с миссионером Томасом Кендаллом, 1820 год. Источник: National Library of New Zealand 5. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ АРМИИ В 1820 году британский миссионер отвез вождя племени нгапухи Хонги Хике в Лондон, где тот побывал на аудиенции у короля Георга IV. Домой он вернулся с 500 ружьями, порохом, саблями, кинжалами и комплектом доспехов. Началась бойня. За короткое время нгапухи уничтожили шесть племенных групп. Хонги Хике дрался в первых рядах. Великан в металлической броне, выдерживавшей удары дубин и мушкетных пуль на излете, наводил ужас и считался неуязвивым. После штурма поселения Мокоя нгапухи вырезали более 1000 жителей. В походах под руководством Те Раупараха на Южном острове было убито и угнано в плен 4000 человек. За армией вторжения шли рабы с корзинами картофеля и человеческого мяса для победного пиршества. В Мушкетных и Земельных конфликтах погибло более 21 тысячи маори при том, что численность всего народа маори редко превышала 100 тысяч. Неотвратимо менялись традиционный уклад и экономика. Пленных заставляли валить лес и до изнеможения работать на полях, чтобы создавать товары для обмена. Убитым резали головы, набивали фальшивые татуировки вождей и продавали европейцам за ружья. Большее количество ружей приносило больше рабов. Война питала саму себя, создавая новую элиту и профессиональных солдат. Военная хака, рисунок сделан около 1845 года. Источник: Australian National Library / nla.gov.au 6. ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ МУШКЕТНЫХ ВОЙН Вопреки каннибализму и ожесточению локальных войн, на острова продолжали проникать европейцы: торговцы, христианские проповедники, чиновники Британской империи. В 1840 году в селении Вайтанги был подписан уникальный договор. В обмен на признание власти королевы маори получали документы на землю и права британских подданных в судах. Договор был вынужденным для Британии. Колонизаторы опасались воевать вдали от своих баз с вооруженными огнестрелом дикарями, засевшими в укрепленных поселениях pa. Англичане обманывали. До 1870-х годов шли Земельные войны между поселенцами, солдатами и коренными жителями за землю, сады, леса, водные ресурсы. Посчитав, что договор был нарушен, маори восстали. Знаменитый вождь Хонге Хике в знак неповиновения три раза срубал флагшток с британским флагом в своем селении. По всему острову шли ожесточенные стычки. Маори умело оборонялись в ра, держали строй в полевых битвах, а выстреляв заряды, кидались вперед с топорами и дубинами. «Война в Новой Зеландии», 21 июня 1864 года. Источник: Melbourne post / nla.gov.au 7. СУДЕБНЫЕ ПОБЕДЫ Самые тяжелые потери маори наносили не британские стволы, а туберкулез, тиф и сожжение посевов. Повстанцы бежали в джунгли, возделывали склоны гор, покупали порох на черном рынке и снова нападали на британские посты и поселенцев. Потеряв к 1870 году более 800 человек и убив около 2500 маори, британцы согласились на мир. Они вывели войска из Новой Зеландии, но конфисковали у племен около 16 тысяч квадратных километров лучших плодородных земель. Впрочем, на основании договора Вайтанги 1840 года суды в течение следующих десятилетий вернули значительные территории законным владельцам, маори, или принудили британскую администрацию к выплате компенсации. Мушкеты, торговля и суды — три уловки колонизаторов, которые против них успешно применили маори. Кирилл Данильченко

Источник: nstarikov.ru