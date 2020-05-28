Про «отдельную цивилизацию» Путина

Или вот характерное высказывание про «в рай попадём». Про национальную идею в виде патриотизма. Много чего можно вспомнить, и мне категорически нравятся такие «провокационные» высказывания – после них особенно ярко проявляется водораздел между нормальными людьми и идиотами с интеллектом хлебушка, которым даже не хватает сил понять, о чём же таком говорит Путин, поэтому они заводят своё «гы-гы-гы».

И ведь какая хорошая, какая точная оказалась отсылка: граждане и вправду оказались неспособны спокойно посидеть дома полтора месяца, отказаться от прогулок, шашлыков и отпуска, развалились бы они от этого, как развалилась бы Россия от украденного чайника ценой в тридцать копеек.

Чего стоила та фраза про печенегов и половцев, над которой сразу началось глумление – глумление необразованных и невежественных идиотов, которых оказалось столь бесконечно много. А ведь когда-то эту речь Фёдора Плевако знали все.

Нравится мне это качество Путина: иногда он говорит вещи, знаете, такие вот непопулярные в оппозиционной тусовке вещи, которые мгновенно выявляют идиотов . По отношению к его высказываниям можно безошибочно определять своих и чужих. И в последнее время Путин проделывает такое особенно часто.



Но сейчас бы хотелось поговорить про один из последних «проявителей» – высказывание Путина о России, как об отдельной цивилизации. Как оказалось, интервью с ним уже старое, прошлогоднее, но вышло только сейчас. Касалось оно темы современных технологий, разработки и внедрения их в российскую реальность.



Надо отметить, очень давно в России не было столь быстрых и успешных разработок новых технологий, как при Путине, которому приходится бороться с закоснелой, замкнувшейся в самой себе бюрократической системой.

«…без этого обеспечить будущее нашей цивилизации – Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация – если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие».

Простая, казалось бы, фраза. И отдельная цивилизация, что характерно, упоминается в ней мимолётно, как само собой разумеющееся – потому что это и без того известно всем, кто причастен, кто включён в русскую ментальность.

Но не идиотам. И понеслось такое бурление, словно бы в унитаз закинули пачку дрожжей. Идиоты сразу же понеслись визжать про пенсии и казнокрадство, путинизм и нищету. Мне бы хотелось пожалеть этих ребят, потому что они воистину живут в ужасной стране, в нищей, ободранной, голодной и никчёмной стране, которая существует в их головах.



Они могут уехать хоть куда, но эта страна навсегда останется с ними, и это им никогда не удастся из себя вытряхнуть. И они не могут простить нас за то, что живёт в их голове, и не смогут за всю жизнь, потому что оно не состыкуется с реальной жизнью. Им бы безумно хотелось видеть подобное в реальной России, но – никак. И поэтому каждый раз, когда им бросают это в лицо, напоминают об их несбывшихся мечтах, они начинают кричать. Возможно, это даже крики боли – диссонанс с реальностью вообще болезнен.

И сейчас, когда им мимолётно указали на чуждость России всему остальному «цивилизованному миру», причём указали в положительном ключе, их вскрыло. Вскрыло, как консервные баночки, старые и давно протухшие консервные баночки, в которых не оказалось ничего, кроме плесени и червей. Это почти забавно.

Отдельность России, как цивилизации – это не утверждение даже, это давно свершившийся исторический факт, который ясен каждому, кто знаком с ментальностью объединённого Запада, которая поглотила ныне почти весь мир. Мы никогда не были такими, как они. Никогда. Европейцы по сей день не смогли простить нам права на нашу жизнь, культуру, историю и ментальность, потому что всякую культуру, отличную от их, они инстинктивно старались уничтожить. А нашу не получилось. Обидно, понимаете ли. Бьёт по самолюбию.

Россия – не дикий Запад. В России никогда не было рабства. А всякого, кто вякнет про крепостничество, отсылаю знакомиться с тем, каковым вообще было крепостничество в России. Ну хоть что-то же люди, чёрт побери, должны знать! Да и то было явление, принесённое в Россию де-факто извне, когда русские в очередной раз устыдились своей сущности и попытались прорубить форточку в Европу, в которую вместе с новшествами немедленно рванули потоки дерьма – это две вещи западного менталитета, которые всегда были неотделимы друг от друга. Одно всегда сопровождало другое.



Крепостное право пришло к нам из Европы, где царствовало уже очень давно. Так что это ещё одна вещь наподобие либерализма, которой русские, как сороки, восхитились и попытались стащить, и огребли по полной. Возможно, когда-нибудь в русской ментальности полностью исчезнет желание походить на «цивилизованный мир», и это будет полной победой русского духа. Ведь это будет означать, что новых девяностых, обмена культуры на жвачку, не случится больше никогда. И девяностые сейчас фигурируют всего лишь как символ внутреннего предательства, которым только и могут победить Россию.

У России никогда не было колоний. Русские никогда не устраивали геноцидов. Русские просто вбирали очередную культуру в свой огромный мир, в котором всегда хватало места для непохожих. И вот здесь я остановлюсь поподробнее.

Упоминая геноцид, люди в основном вспоминают Америку и индейцев. Но это лишь одна часть мира. Европейцы устраивали геноцид везде, куда приходили. Нет на планете такого места, где бы они не отметились своей цивилизованностью. Африканские колонии и рабство слишком очевидный пример. Индия, попытка колонизировать Китай и опиумные войны. Об этом говорят чаще.

Но чёрт побери, европейцы превратили целый материк в тюрьму. Сравнимых с этим прецедентов просто нет. До нашествия европейцев в Австралию местное население насчитывало – по различным измерениям – от 300 тысяч до 3 миллионов человек. Такой разброс вполне очевиден, европейцам попросту некогда было считать тех, кого они уничтожали. К 1921 году коренных австралийцев осталось 60 тысяч человек.

Зато европейцы очень гордятся своими попытками спасти коренное население – созданием резерваций, материальной и медицинской помощью, благодаря которым австралийцев всё-таки удалось спасти от полного исчезновения. Что ж, молодцы. Сначала уничтожить, а потом спасать под своим установившимся правлением. Очень по-европейски.



Если кто-то думает, что оранжевые революции и майданы – это современное явление, смею ответить, что это ничерта не так. Европейцы всегда сначала разваливали культуру изнутри, подкупали предателей, сметали государственность – а потом приходили помогать. Со своей уже, разумеется, государственностью. Это старо, как европейский мир. Просто сейчас методы стали тоньше, они уже не столь кровопролитные и грубые.

Геноцид всей Полинезии – об этом вообще не принято упоминать, этого словно бы не было. Кому-то ещё известно, как Новая Зеландия становилась колонией Великобритании, и то лишь потому, что об этом изредка упоминают сами европейцы. Было мало откровенных попыток геноцида, европейцы любили действовать более изощрённо. Найти кучку маргинальных племён, к тому же, маори никогда не отличались доброжелательностью и миролюбием из-за страшных, полуголодных и нищих условий существования.



Вкинуть оружия с обещаниями британской поддержки и правления. Стравить племена друг с другом. И начались мушкетные войны длиной в несколько десятилетий, когда те, кто не успел выменять свои блага на оружие, были истреблены, а выжившие были вынуждены сражаться – все против всех.



После нескольких десятилетий, когда Новая Зеландия была опустошена, разграблена, местами обезлюдила – британцы благосклонно взяли её, как колонию. Чтобы спасти. И лишь воинственность новозеландцев вкупе с британским оружием вынудило пойти англосаксов на беспрецедентный шаг милосердия, дав новозеландцам равноправие.

Европейцы всегда находили отщепенцев и маргиналов среди местного населения, пользуясь ими для создания внутреннего хаоса и войны. Поэтому тем, кому интересно, что устроили бы прозападные оппозиционеры в России, придя к власти, советую почитать о том, как пробританские маори уничтожили мирных мориори. Тех, кого они не уничтожили в войне, они убили в назидание остальным. Тех, кого они не убили, они съели. А тех, кого не съели, захватили в рабство, равному которому, наверное, не знала история. Это очень яркий, характерный пример.

Американцы не менее ярко отметились на тех же Гавайях. Будучи, де-факто, европейцами, они применили всё те же технологии – дали оружие воинствующим племенам, и пока по всем Гавайям нёсся опустошительный геноцид, под шумок вывезли оттуда всё, что только возможно.



К концу девятнадцатого века от 300 тысяч гавайцев – до американского пришествия – осталось 30 тысяч. Тогда американцы спокойно их колонизировали, установив своё правление. И есть в тех событиях пример невероятной иронии жизни: американцам пришлось попотеть, чтобы установить свой диктат, так как был один человек, который воспротивился их государственности и боролся за права гавайских племён до последнего.



И он был русским. Николай Константинович Судзиловский. Местные называли его Каука Лукини – «русский доктор». Судзиловский был неоднозначной личностью, и можно по-разному к нему относиться, но в одном он был невозможно русским – он боролся за свободу угнетённых.



Полное американское правление оттянулось на несколько лет благодаря ему, когда Судзиловский создал свою партию, которая клином вошла между двух американских, а потом он и вовсе стал первым президентом гавайского сената, и проводил радикальные реформы, борясь за права местного населения.



Потом его предали свои же, подкупленные американцами, и Николай сбежал. Повторюсь, он был неоднозначной личностью, но это просто безумный пример чисто русского человека.

Тасманию попросту очистили от тасманцев. За каждого убитого тасманца выдавалось вознаграждение. В геноциде уцелело двести человек, которых переселили со своей земли, кто-то был вынужден ассимилироваться с европейцами и уехать навсегда.

Новую Каледонию, по подобию Австралии, превратили в тюрьму. Цветущий край был разграблен.

Таитян геноцидили не столь откровенно, но насаждение христианства уничтожило их культуру. Когда Кук открыл Таити, там проживало приблизительно двести тысяч человек, под правлением Франции их количество сократилось до пятнадцати тысяч.

Так уничтожалась Полинезия. Так все цветущие острова превращались в колонии.

Так что Россия не имеет отношения к западному миру. Ни их культура, ни их ментальность никогда не могли стать нашим достоянием, потому что для этого русским нужно было или умереть, как тасманцам, австралийцам, гавайцам, стать рабами, как африканцы, или уподобиться изуверам. Россия была и остаётся отдельной цивилизацией, которой чуждо подобное.

Так что естественно, что людей, которые не вхожи в русскую ментальность, так злят подобные заявления. Те, кто не русский – тот европеец по своей натуре, потому что никем человек быть просто не может. Человек, как сосуд, заполненный европейским образом мыслей, их ценностями, никогда не сможет простить России то, что она смеет быть отдельной цивилизацией.

Так что бог с ними. Пусть визжат, что мы не европейцы.

Для русских это комплимент.

Энфер



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