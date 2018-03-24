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Чернокожее население Европы стремительно растёт

00:25. 24 марта 2018 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:
Чернокожее население Европы стремительно растёт | Русская весна

За последнее десятилетие чернокожее население Европы резко возросло.

В период между 2010 и 2017 гг. в Европе был зафиксирован почти 1 млн просителей убежища из стран Африки к югу от Сахары, согласно анализу данных Евростата Pew Research Center.

И если специалисты Pew Research Center не могут однозначно утверждать, будет ли приток мигрантов из стран Африки к югу от Сахары в ближайшие годы увеличиваться теми же темпами, отдельный опрос исследовательского центра Pew 2017 г., проведенный в 6 странах к югу от Сахары, показал, что многие респонденты готовы были бы переехать в другую страну, если бы у них была такая возможность.

Более половины мигрантов, которые искали убежище в Европе в 2017 г., родились в Нигерии, Южной Африке, Сомали, Сенегале, Гане, Анголе, Кении, Демократической Республике Конго и Камеруне. Pew Research Center отмечает, что общее число мигрантов из Сомали в Европе увеличилось на 80 тыс. человек в период с 2010 по 2017 гг. За тот же период общее количество эритрейцев, проживающих в Европе, увеличилось примерно на 40 тыс. человек.

Почти три четверти европейского населения с юга Сахары проживали в четырех странах: Великобритании (1,27 млн), Франции (980 тыс.), Италии (370 тыс.) и Португалии (360 тыс.).

Сейчас трудно с количественной точки зрения оценить общую численность чернокожего населения в Европе просто потому, что многие европейские страны отказываются собирать расовые данные о своих гражданах. Вместо этого некоторые европейские страны собирают данные о стране происхождения ее мигрирующего населения и числе граждан, являющихся детьми мигрантов.

По оценкам Конгресса США, в 2011 г. в Европе проживало 7 млн людей африканского происхождения.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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Один комментарий»

  • 6986 5750
    Ирбис 24 марта 2018 в 11:06 Ссылка Пометить
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    Вот эта проблема как раз их не волнует! Их волнует агрессивность русских! По закрытым данным уже лет через пять, вполне могут в ряде европейских стран произойти национальные революции и резня белого населения.

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