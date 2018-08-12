ЖЗЛ: Нельсон Мандела — народный герой, „узник совести” или террорист и расист? (2)

В 1986 году американский Конгресс, преодолев вето президента Рейгана, принял всеобъемлющий Акт о мерах по борьбе с апартеидом. Этот закон запрещал вкладывать инвестиции в экономику ЮАР и импортировать из этой страны текстиль, сельскохозяйственную продукцию, железную руду, сталь, уголь и уран. Санкции, которые вслед за США ввели и другие страны Запада, негативно сказались на экономике Южноафриканской республики. Режим апартеида вынужден был пойти на уступки своим противникам. В середине 80-х правительство учредило так называемый трёхпалатный парламент, в котором в качестве «младших партнёров» были представлены индийцы и «цветные».

…Британская федерация консервативных студентов проводила конференции под характерным лозунгом: «Повесить Нельсона Манделу». Его называли «чёрным преступником» и подозревали даже в связях с Ирландской республиканской армией.



Африканцам разрешили получать в аренду землю и создавать собственные советы на муниципальном уровне. Но лидеры АНК удовлетвориться этими уступками уже не могли и потребовали освобождения Манделы.

Западным политикам и журналистам, праздновавшим триумф либерализма, понадобился герой, который позволил бы примирить эту идеологию с антиколониальными традициями и избавить её от ненужных ассоциаций с «бременем белого человека». Таким героем был назначен Нельсон Мандела.

В итоге либералы в Лондоне и Вашингтоне подхватили лозунг:

“Free Nelson Mandela”.

Уже в 90-м году в Нью-Йорке и в Лондоне прошли многотысячные концерты в поддержку «узника совести», а член британского парламента от Консервативной партии Джон Карслиль, сохранивший верность традиционной торийской политике, сетовал, что

«все СМИ просто свихнулись по поводу этого чёрного провокатора и с упоением превращают его в современного Христа».

Западные силы оказали давление на белое правительство ЮАР, которое согласилось, в итоге, выпустить «террориста № 1».

В это время в Восточной Европе произошли «бархатные революции», коммунистический режим в Советском Союзе трещал по швам, и Нельсон Мандела, которого любили представлять «красным бунтарём», не вызывал уже панического ужаса у правящей «элиты».



Президент Фредерик де Клерк, которого некоторые эксперты называют «южноафриканским Горбачёвым», намеревался лишь слегка ослабить вожжи, продемонстрировав миру, что в ЮАР полным ходом идёт демонтаж системы апартеида.



в 1990 году Нельсон Мандела освобождён и в 1991 году возвращается к старому, возглавив АНК;



в 1993 году Мандела удостоен Нобелевской премии мира. Он был не первым убийцей гражданского населения, кто получил эту «высокую» награду;



в 1994 году стал президентом ЮАР…



Нельсон Мандела по сути был чёрным нацистом и пел песенки со словами «Убить Бура» (т.е. белого потомка голландских и немецких переселенцев).



А теперь несколько фактов о «деяниях» и взглядах Нельсона Манделы, чтобы читателю был понятен диапазон его действий и политических целей. На снимках ниже:



жертвы терактов Манделы в Кейптауне,



в верхнем левом углу то, что остаётся от человека, когда на него надевают, шины, обливают их бензином и поджигают,



Винни Мандела, первая жена (свадьба в 1958 году). Всего у Манделы было три жены. Именно ей принадлежит идея уничтожения людей с помощью автомобильных шин.



Интересна его речь на суде 20 апреля 1964 года, в которой он обосновал необходимость террора не только против белых, но и призвал к убийству «чёрных на службе апартеида». Изначально он получил пять лет тюрьмы.

В апреле 1964 года, когда была арестована вся головка АНК (АНК в США и Великобритании были признаны террористической организацией, потому Нельсон Мандела был под пристальным вниманием и лишь в 2008 году Дж.Буш «вычеркнул» его из этого списка — наше прим.), и при допросах выяснилось, что Нельсон Мандела лично разрабатывал планы по уничтожения объектов водо-, электро- и газоснабжения в ЮАР. Этакий Дудаев/Басаев в одном флаконе.

Нельсон Мандела в молодости

Руководство АНК, которое должно было предстать перед судом, состояло из 8 евреев, 4 чернокожих и одного индуса. Поимённо — Оливер Тамбо (президент АНК), Нельсон Мандела (руководитель террористов-боевиков + смотрящий за финансовыми потоками), Голдберг, Бернштайн и Кантор (адвокаты АНК), Вернон Езра, Хеппле, Страчан, Джулиус Фёрст, Сесулу, Мхлаба, Мбеки, Млангени…



До суда все находились под подпиской о невыезде из страны. В результате, когда 3 декабря 1964 года начался суд, на нём предстал только Нельсон Мандела.

Хеппле заключил сделку со следствие и бежал с семьёй в Лондон. Туда же до суда с помощью британского посольства бежали и Вернон Езра, Тамбо, Джулиус Фёрст. Страчан.

Стоит отметить, что Мандела четыре года (1953 — 1956 годы) набирался опыта в скромной адвокатской конторе «Сидельского» в Йоханесбурге. Её партнёрами были литовский еврей Лазарь Сидельский и господа Виткин и Эйдельман. Уже будучи президентом ЮАР он с душевной теплотой вспоминал о том, что контора «значительно расширила его политический кругозор». И это было истинной правдой — ведь главным заказчиком конторы был мировой инвестиционный гигант «Salomon Brothers».

После выяснения реальной роли Манделы в убийствах мирных граждан (до 400 человек) приговор был изменён на пожизненный. Из всех арестованных был посажен только Нельсон Мандела, остальные — скрылись за границей.

И что бы ни говорили сейчас критики режима апартеида, следует признать: в ЮАР на тот момент было весьма либеральное законодательство, ведь в большинстве государств мира за те преступления, в которых обвинялся руководитель «Копья нации», ему вынесли бы смертный приговор.

«Чем, собственно, Мандела отличается от Бен Ладена? — вопрошает консервативный журнал The American Thinker. — Саудовский бунтарь из хорошей семьи, который озабочен судьбой простых мусульман и, сражаясь за их права, не стесняется использовать террористические методы… Если бы Ладен не развернулся против США, возможно, со временем он тоже заработал бы Нобелевскую премию за «мирное урегулирование» в талибанском Афганистане, например».

Как террористы превращаются на Западе в «борцов за свободу», легко можно проследить на примере сирийских боевиков.

Конечно, в отличие от исламских радикалов, Мандела, вроде бы, сражался за гражданские права. Но следует понимать, что это не Мартин Лютер Кинг, боровшийся против расовой сегрегации в США. И когда бывший президент Обама называет его своим «личным героем», он, фактически, признаёт, что терроризм — это приемлемый способ социального протеста: цель оправдывает средства. Не случайно, наверное, многие припоминают Обаме дружеские отношения с Биллом Айерсом, который в 1969 году основал левацкую террористическую организацию Weather Underground.

Его бойцы продолжали террористическую деятельность, совершив в 80-е годы 982 диверсии (в том числе речь идёт о диверсии на ядерной электростанции возле Кейптауна, взрыве на Чёрч-стрит в мае 1983 года, и теракте в Дурбане в июне 1986-го, когда машина, начинённая взрывчаткой, врезалась в здание местного бара).



По словам жены Манделы Винни, её супруг верил, что освободить страну можно лишь с помощью спичечных коробков и «ожерелий» (так назывались автомобильные покрышки, надеваемые на шею жертвы и поливаемые бензином, который потом поджигался).

«Революционное насилие, — писал соратник Манделы Джо Слово, в 90-е годы занявший в его правительстве пост министра жилищного строительства, — привело именно к тому результату, на который мы рассчитывали: Африканский национальный конгресс завоевал в стране лидирующие позиции».

Характерно, что даже после освобождения, выступая на митинге чёрных радикалов в Кейптауне, Нельсон Мандела заявил, что «факторы, которые сделали необходимыми насильственные методы, по-прежнему существуют», и пообещал продолжить вооружённую борьбу.



По словам некоторых экспертов, он даже солидаризировался с новым поколением чёрных политиков, рассуждавших об «исключительности темнокожих».Выйдя из тюрьмы, Нельсон Мандела назвал де Клерка «представителем незаконного режима меньшинства, который давно уже себя дискредитировал» и потребовал освободить всех борцов с апартеидом, большинство из которых, надо сказать, были террористами.



Правительство выполнило и эти требования: из тюрем вышли 950 политических заключённых; борцам с апартеидом был предоставлен иммунитет от судебных преследований. Их выпустили без всяких условий, и они тут же стали участвовать в многотысячных митингах под знамёнами АНК.



Загнать этого джина в бутылку было уже невозможно, разве что начав кровопролитную войну. Правительство не мешало темнокожим проводить демонстрации, митинги же африканеров жестоко разгонялись. И многие заговорили о том, что в ЮАР на смену белому расизму приходит расизм чёрный.

Ещё одна «странность» правления Нельсона Манделы заключается в том, что после прихода к власти Манделы, в Конституцию ЮАР (1993 год) был внесён запрет на дискриминацию педерастии.



Гей-парад в Кейптауне

В последующие 10 лет в ЮАР был установлен фактически «педерастический фашизм» — вплоть до централизованных указаний по увеличению числа педерастов и лесбиянок, их расовому и возрастному соотношению. ЮАР была провозглашена «радужной республикой», а флаг ЛГБТ был признан в качестве национального государственного (!) символа (в 2011 году).



Флаг Южно-Африканской республики с 1994 года



Флаг ЛГБТ ЮАР

Что такое ЮАР сегодня «благодаря» действиям АНК и Нельсона Манделы? Или — апартеид наоборот.

В 80-х годах ХХ века ЮАР входила в пятёрку самых развитых стран мира после США, СССР, Германии и Франции. Имела собственную программу космических исследований, ядерное оружие (Израиль выкрал секреты ЯО именно отсюда). Исследования в области медицины — первая в мире пересадка сердца. Сама производила подводные лодки, что на порядок сложнее производства космических ракет.

Ныне это страна развитого секстуризма с упором на однополый секс и педофилию, полного отсутствия промышленного производства, уничтоженных уникальных технологий сельского хозяйства. 90% потребляемого продукта импортируется. 100% естественных ресурсов страны принадлежит транснациональным корпорациям. В сфере медицины функционирует исключительно разборка людей на органы, 80% из которых — детские.

ЮАР имела самую низкую преступность, в среднем около 10 убийств в год — ныне там убивают в среднем 50 человек в день, у чернокожих была самая высокая продолжительность жизни — теперь одна из самых низких.

За 47 лет белого режима апартеида в ЮАР было убито 7 тыс. чернокожих в стычках с полицией, а за 23 года чёрной «демократии» убили 70 тыс. белых.

На современном этапе население ЮАР носит мультикультурный характер. На территории страны проживают представители различных рас и этнических групп.

Современное правительство ЮАР дискриминирует белое население в следующей последовательности: при найме на любую должность в государственном секторе преимуществом будет пользоваться сначала чернокожий мужчина, потом чернокожая женщина (оба — как бывшие угнетённые по расовому признаку), затем белая женщина (как бывшая угнетённая по половому признаку), и только потом рассматривают кандидатуру белого мужчины.

Из-за подобной абсурдной системы большинство белых в стране работают больше на себя, а не на государство — чаще всего молодые люди наследуют семейный бизнес или создают свой собственный. Но чтобы открыть средний бизнес, необходимо нанять определённое количество чернокожих, а это уже чревато. Обычно их нанимают на основе отзывов людей, у которых кандидат уже когда-то работал. Этот вариант наиболее безопасный.

Неудивительно, что многие белые получают образование и уезжают из страны. За последние 20 лет из ЮАР уехало около 1 млн белых. Те, кто не может позволить высшее образование и иммиграцию, остаются на родине и принимают ситуацию как данность.

На сегодняшний день большинство белых уверено, что в стране процветает самый настоящий геноцид. По данным международной организации Genocide Watch (www.genocidewatch.org), возглавляемой Доктором Грегори Стэнтоном, уровень геноцида в ЮАР по соответствующей шкале стоит на отметках 6 из 8.



Шестой уровень идентифицируется как подготовительная стадия геноцида, а седьмой — стадия истребления. Восьмая стадия не требует комментариев. К слову сказать, г-н Стэнтон когда-то был участником движения, направленного на борьбу с апартеидом.

Большая доля убийств белых приходится на фермеров — людей, благодаря которым страна имеет первоклассную молочную продукцию, мясо, свежие фрукты и другие продукты питания.

Заключение

Так почему же африканеры оказались в таком положении? Есть версия, что происходящие в стране события — это ответная реакция на апартеид. Среди чернокожих, в первую очередь, из молодёжной лиги партии Африканский Национальный Конгресс, весьма распространена песня «Kill the Boer» («Убей Бура»), которую, как мы уже упоминали, пел и Нельсон Мандела.

Возникает закономерный вопрос: как человек, желающий демократии, может петь песни расистского характера? Ответ один: Мандела хотел лишь чёрной демократии, а не всеобщей, а значит, был за апартеид при власти чернокожих. Власти утверждают, что буры отняли землю у народа и теперь платят за это жизнью.



По словам членов партии АНК земля Южной Африки всегда принадлежала их предкам, и теперь они хотят получить её обратно как законные наследники. А так как сейчас ею владеют белые фермеры, то единственный способ отомстить за такую несправедливость — это убить их.

Но, во-первых, предки современных чернокожих были такими же «чужаками» в ЮАР, как и белые, пусть и рабами. Во-вторых, зачем им земля, с которой они ничего не делали до прихода белых, и не делают до сих пор, даже если она у них есть? Ответ: не зачем! Просто хочется власти. Абсолютной. Месть за апартеид — просто прикрытие.

Сегодня правозащитники пытаются привлечь внимание стран Европы, Америки, а также Австралии и Новой Зеландии к проблеме преступности на расовой почве в ЮАР. Одним из способов помочь белым является принятие их за рубежом и признание за ними статуса беженцев. Но проблема в том, что массовая иммиграция 4 млн южноафриканцев невозможна!



Например, в США существует квота для африканцев. К сожалению, несмотря на то, что в африканерах течёт европейская кровь, они попадают именно под эту квоту.



Более того, аналитики считают, что разрешение на иммиграцию белых может подорвать статус покойного ныне Нельсона Манделы, что развеет миф о нём и АНК как о «борцах за свободу и справедливость».

В 2010 году марш-протест против геноцида белых в ЮАР прошёл в Швеции.



Марш-протест в Швеции

Радио The Right Perspective сообщило: участники марша считают, что

«больше нельзя сидеть и ничего не делать, ведь то, что происходит сейчас в ЮАР, может случиться в будущем с нами».

В 2012 году был организован протест в Лос-Анджелесе и ещё в 15-ти штатах США. Листовки с информацией о геноциде в ЮАР раздавались всем случайным прохожим. Организаторы протеста были приятно удивлены отзывчивостью людей и их желанием поддержать африканеров.

В самой Южной Африке африканеры воплотили в жизнь проект под названием Красный Октябрь (www.redoctober.co.za).

Проект призван повысить осведомлённость сограждан, а также мировой общественности о высоком уровне расовых преступлений против национальных меньшинств страны. 21 марта 2014 года участники акции выпустили в небо десятки красных воздушных шаров в ознаменование единства меньшинств в борьбе против расовой дискриминации и геноцида…

Проблема массовых убийств белых в ЮАР долго замалчивалась, а представителям белого меньшинства не удавалось привлечь к ней внимание других стран. Но разве выпускание шариков действительно может привлечь внимание и уж тем более решить эту проблему?

Послесловие

Мандела принял страну с атомной бомбой,

а оставил с палкой-копалкой (из Твиттера).

Мандела принадлежит к той же когорте политков,

что и Горбачёв, Валенса, Гавел, Тэтчэр…

Теперь они уходят, но ядовитые семена, посеянные ими, остаются… (из Интернета).

Что происходит в современном мире, если человек, при котором страна превратилась в нищую страну, где процветает бандитизм, называется «великим политиком»? На взгляд экспертов и политиков мира, история Нельсона Манделы — это очень страшная история.



Самое страшное в ней то, что лично Нельсон Мандела, действительно несёт ответственность за то, что произошло и что сделало катастрофу в ЮАР неотвратимой.

Если коротко сформулировать, то главное наследие Нельсона Манделы заключается в следующем. К началу 90-х годов ЮАР была страной первого мира. Под управлением Манделы и его преемников ЮАР превратилась в страну даже не третьего, а четвёртого мира.



Уровень преступности в ЮАР один из самых высоких в мире. При этом белых фермеров убивают в 3,5 раза чаще, чем какую-либо другую категорию населения. В результате этих убийств иммиграция и количество фермеров с момента прихода Манделы к власти уменьшились вдвое.



Поскольку никакие чёрные фермеры их не заменили, то на месте ферм, которые кормили Южную Африку, просто пустыри и, соответственно, тотальная сельская безработица. ЮАР превратилась в страну неприкрытого расизма, только чёрного.



Естественно, самые богатые сейчас местные чёрные, приближённые к правящей «элите». Коррупция запредельная.

А теперь предлагаем Вам самим поразмыслить над такими вопросами:



Почему Манделу сначала превозносили до небес руководители застойного СССР, а потом, уже после развала СССР — руководители империалистического западного мира?



Почему сейчас Манделу оплакивают и либерасты, и, так называемые, леваки?



Интересно, Мандела с самого начала был агентом ЦРУ, или они его потом перевербовали и превратили в «своего сукиного сына»?



ПослеПослеСловие: Что такое «эффект Манделы»?

Слышали ли вы об эффекте Манделы? Если коротко, то его суть описывает простой и печальный человеческий факт — люди внушаемы…

Нельсон Мандела почти треть своей жизни провёл в тюрьме. В 60-х годах прошлого века этот молодой идеалист пытался сопротивляться диктатуре апартеида и, разумеется, быстро понял, что находящиеся у власти элиты вряд ли уступят под его мирными намерениями.



И действительно, сторонники превосходства белой расы в Чёрной Африке оказались не склонны реагировать на демократические процессы, тогда он создал вооружённое крыло.



Методами его организации стала диверсионная деятельность и саботаж, но на беду Манделы он не подумал о европейских и американских «колониальных» интересах. Пресса Европы и США во времена развала СССР забыла о клейме террориста, и с того момента Нельсон Мандела стал борцом за общечеловеческие ценности и толерантные идеалы.



Именно его сообщество западных стран назначило кандидатом на переговоры с режимом, и его же сделало новым президентом ЮАР.

Десятки западных университетов присудили ему почётные научные степени, нобелевский комитет выдал премию мира, британские исполнители записали посвященный ему мировой хит, конец 80-х стал периодом Манделы, а затем Нельсон таинственно исчез — пропал из всей мировой прессы.

Лишь в 2013 году произошло то, что и назвали в итоге эффектом Манделы:

«5 декабря 2013 года в возрасте 95 лет умер африканский лидер и первый темнокожий президент ЮАР Нельсон Мандела».

С таким заголовком вышло популярное британское издание The Sun. На лицевой стороне выпуска было написано:

«Скорбим по Нельсону. Годы жизни 1918 — 2013 год. Главный противник апартеида проиграл финальную битву и ушёл от нас».

Далее шла фотография в чёрно-белом цвете на весь разворот журнала.

В ответ на эту новость тысячи людей возмутились непрофессионализмом британской прессы, газету обвинили в незнании исторических фактов, на форумах и комментариях люди клеймили СМИ в нехватке образования и в элементарном неуважении к читателю.



Все говорили, что Мандела умер в конце 80-х годов, а нынешняя новость — абсурдный вымысел. Тем временем статью The Sun перепечатывали всё новые и новые издания, а возмущение людей росло.

Дошло до того, что официальные представители прессы и ряда правительств ЕС вынуждены были выступить с официальным заявлением пытаясь убедить людей в том, что Мандела действительно умер именно сейчас. Но общество им всё равно не верило.



Так психологи впервые столкнулись с ситуацией массового ложного воспоминания, назвав это «эффектом Манделы».



Подробнее о нём читайте источники.

Суть его оказалась проста: пока человек был на слуху всех мировых СМИ, и о нём в конце 80-х годов говорил каждый, люди были убеждены, что такая личность не может просто исчезнуть, а значит, раз уж пресса о нём забыла, он, вероятнее всего, умер.



В массовом сознании смешались образы двух персонажей — реального Манделы, как человека, прожившего до 95 лет, и образа Манделы, сформированного западными медиа. Его образ действительно умер в конце 80-х годов, ведь Западу он был уже не нужен, а вот настоящий Нельсон до 2013 года прожил жизнь в информационном небытии.

Этот пример прекрасно демонстрирует то, насколько внушаемы люди Запада и как зависят от собственных СМИ. Информация вполне способна создавать отдельную реальность, но, к нашему счастью, нынешнее время существенно отличается от 80-х годов.



Если бы не возможность людей получать доступ к данным самостоятельно, мы бы уже, пожалуй, давно превратились для мира в страшную и изолированную страну, повторив в этом отношении незавидную роль Советского Союза.

Помните старую и мудрую поговорку: «запретный плод — сладок»? А помните, как хорошо она сработала против СССР? Ведь во многом поэтому Запад казался людям априори идеальным. Незнание порождало идеализацию ЕС и США, а информационная политика самоизоляции лишь ещё больше её раздувала.

Но кто бы мог подумать, что спустя тридцать лет Запад сам попадётся в свою собственную ловушку. Сегодня — изоляционизмом и абсурдом пропаганды занимаются сами Европа и США, а западные СМИ порождают у своих обществ тягу к запретному. Интернет бурлит от иностранцев, желающих посетить нашу страну: блоги, статьи, обзоры, видеопутешествия и просто общение с русскими стало «модой».



Своеобразным протестом, который выражает всё большее и большее количество думающих людей. Сначала это были единицы или маргиналы, но теперь это стремительно растущий тренд.

3,3 млн иностранцев посетили Россию в 2016 году с целью туризма, это на 11,2% превышает показатели 2015 года и на 25% — 2014. В 2017 году, по данным пограничной службы ФСБ, показатели 2016 года были побиты уже к третьему кварталу. Причём из этой цифры 385 тысяч — это немцы, а 207 тысяч — граждане США. 2018 год, благодаря чемпионату мира и вовсе побил эти значения кратно.

И что в ответ на это сделала пропаганда коллективного Запада во главе с США? Она совершила историческую ошибку — усилила градус необоснованной русофобии и перешла на полный абсурд при игнорировании фактов. Вполне логично, что ввиду наличия интернета и открытых границ, это привело к диаметральному эффекту: мейнстримные СМИ не только потеряли собственную аудиторию, но и активно лишаются самого главного для себя ресурса — людей, ранее безоговорочно доверявших мнению своих СМИ.



Точно также советская идеологическая система потеряла доверие людей, в преддверии развала СССР.

Так, годами описывая слабость России, Запад добился лишь того, что наша страна, выстояв, начала восприниматься «непокорной» и «сильной». Начав очернять нас, обвиняя во всевозможных «грехах», от вмешательства в выборы до информационного зомбирования, накрутило возможности России до предела.



А расписывая «ржавость» и «малые возможности» российской армии, и вовсе подставило не только НАТО, но и сами США. Армия Америки десятилетиями заявляла, что лишь она способна сдерживать терроризм, но даже при всех своих возможностях вынужденно отступала. Когда же в Сирию пришла Москва, именно данное заявление стало сплошной проблемой.

Ранее, чем больше США и НАТО расширяло свои операции на Ближнем Востоке, тем шире терроризм распространял свою географию. Но как только в Сирии появилась Россия, минимального экспедиционного контингента ВКС и «вежливых людей» хватило, чтобы терроризм немедленно пошёл на спад.



За несколько лет наша армия справилась с тем, с чем американские военные ничего не могли поделать два десятилетия. И всё это, несмотря на попытки сокрытия, стало достоянием общественности. Говорить о Владимире Путине и вовсе излишне — своей изоляционистской политикой в сфере информации Запад сделал из российского лидера не просто «самого влиятельного человека» на Земле, но и сам вылепил его, как мировой символ серьёзного руководителя, способного стратегически сопротивляться гегемонизму США даже при самых плохих раскладах.

Безусловно, ключевая заслуга в этом принадлежит нашей стране, которая за эти годы показала миру грамотную игру на поле своего соперника. Но в то же время немало за нас сделал и сам Запад голословной пропагандой и действиями собственных СМИ.

Вот такие мысли вслух…