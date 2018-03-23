Главная » Мировоззрение, Политика

В.Э. Багдасарян: Суверенитет выше рентабельности

22:54. 23 марта 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:
Всегда задавался вопросом: какими коврижками Сулакшин сумел привлечь, а главное, удержать такого способного аналитика как Багдасарян.

Как бы то ни было, Вардан Эрнестович весьма успешно рассматривает вопрос об общественно-государственных задачах России, находящейся в состоянии войны.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Багдасарян, война, Европа, закон, Запад, Культура, наука, образование, общество, прибыль, развитие, Россия, советский, технологии, управление, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Валентин Катасонов. Комментировать заявления Набиуллиной уместнее было бы не мне, а, может быть, даже психиатру
... раз превышают норму рентабельности. Норма рентабельности - это некая крайняя планка, выше которой нельзя... поднимать процентную ставку. Самые рентабельные отрасли российской экономики имеют рентабельность...
Отсталая Россия при режиме Путина
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить... Российская действительность — на фоне полуразрушенного вокзала стоит ржавый поезд с еще советскими вагонами. Самара, 2015 год Пугающая темнота сочинских развалин Когда-то это была мощнейшая армия мира, ...
Реплика об одобрении Президентом политики ЦБ РФ
Самое шокирующее заявление Путина на сегодняшней пресс-конференции - безоговорочная поддержка политики ЦБ РФ.То ли Президент искренне верит в то, что „рынок всё расставит по своим местам”, то ли ему ещё не хватает силёнок, чтобы пойти в атаку на священную ...
Захар Прилепин: Наш основной конфликт с либералами…
22 декабря 2015 года в Москве состоялось очередное заседание Дискуссионный клуба «Тренд». Ваш покорный слуга имел честь дважды быть соведущим мероприятий этого клуба: один раз гостем стал академик Сергей Юрьевич Глазьев, в другой раз Дмитрий Юрьевич ...
ЦБ РФ - ОПГ с неограниченными полномочиями
Коллега brana67 порекомендовала следующее видеорасследование о небезызвестном юридическом лице ЦБ РФ.В народе о нём говорят просто: филиал ФРС. Вот только на поверку дело гораздо серьёзнее чисто экономического грабежа.То, что юрлицо „ЦБ РФ” оформлено с ...
Поединок. Жириновский VS Гозман
программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>