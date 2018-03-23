В.Э. Багдасарян: Суверенитет выше рентабельности

Всегда задавался вопросом: какими коврижками Сулакшин сумел привлечь, а главное, удержать такого способного аналитика как Багдасарян.Как бы то ни было, Вардан Эрнестович весьма успешно рассматривает вопрос об общественно-государственных задачах России, находящейся в состоянии войны.

Источник: ss69100.livejournal.com