Вся история появления Вселенной — в 10-минутном видео
История нашей Вселенной насчитывает порядка 14 миллиардов лет. Режиссер и монтажёр John Boswell смог показать все ее важнейшие события в коротком видеоролике.
TIMELAPSE OF THE ENTIRE UNIVERSE
Новое видео посвящено эволюции Вселенной, начиная от Большого взрыва и формирования первых звезд, появления галактик, черных дыр и сверхновых. Как и в других фильмах серии Symphony of Science, Джон использует кадры из документальных и научно-популярных передач, в том числе материалы NASA. Текст читают британский натуралист Дэвид Аттенборо и другие известные телеведущие.
Одна секунда ролика представляет 22 миллиона лет. При подобном масштабировании Солнце и Солнечная система появляются только на четвертой минуте фильма, а вся история человечества занимает менее секунды. «Это позволяет предположительно понять, как велика наша Вселенная, и как молоды мы сами», — комментирует свою работу ее автор.
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http://www.nat-geo.ru/science/1185548-vsya-istoriya-poyavleniya-vselennoy-v-10-minutnom-video/