Вся история появления Вселенной — в 10-минутном видео

История нашей Вселенной насчитывает порядка 14 миллиардов лет. Режиссер и монтажёр John Boswell смог показать все ее важнейшие события в коротком видеоролике.

TIMELAPSE OF THE ENTIRE UNIVERSE

John Boswell) создал видеопроект Symphony of Science, призванный популяризировать науку. Находя важные лекции и документальные фильмы, он подбирает к ним захватывающий аудиоряд. Результатом этой работы является цикл мини-серий о разных сферах научных исследований, интересный самой широкой аудитории. Его ролики неоднократно демонстрировались на каналах National Geographic, CNN, NPR, Wired и других. Джон Бозвелл () создал видеопроект, призванный популяризировать науку. Находя важные лекции и документальные фильмы, он подбирает к ним захватывающий аудиоряд. Результатом этой работы является цикл мини-серий о разных сферах научных исследований, интересный самой широкой аудитории. Его ролики неоднократно демонстрировались на каналах National Geographic, CNN, NPR, Wired и других.

Новое видео посвящено эволюции Вселенной, начиная от Большого взрыва и формирования первых звезд, появления галактик, черных дыр и сверхновых. Как и в других фильмах серии Symphony of Science, Джон использует кадры из документальных и научно-популярных передач, в том числе материалы NASA. Текст читают британский натуралист Дэвид Аттенборо и другие известные телеведущие.

Одна секунда ролика представляет 22 миллиона лет. При подобном масштабировании Солнце и Солнечная система появляются только на четвертой минуте фильма, а вся история человечества занимает менее секунды. «Это позволяет предположительно понять, как велика наша Вселенная, и как молоды мы сами», — комментирует свою работу ее автор.

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http://www.nat-geo.ru/science/1185548-vsya-istoriya-poyavleniya-vselennoy-v-10-minutnom-video/