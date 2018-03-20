Выборы. По форме правильно, а, по сути – издевательство

Продление полномочий президента и сбор автографов граждан в подушных книгах прошел «успешно». Кто-то из умных политологов сказал, что выборы выигрывают еще до начала предвыборной кампании, правда, немедленно спохватился и добавил, что кандидаты «завоевывают популярность своей работой задолго до выборов». Выболтал политолух военную тайну: выборы, как и спортивные соревнования выигрывает тот, кто отклоняет или утверждает список участников, все остальное — компромисс, что убедительно доказали очередные успехи астматиков на Олимпийских играх в Пхенчхане. Не допустили сильнейших спортсменов до старта при помощи ВАДА, а дальше, – дело техники, — не стало лидеров — не стало и золотых медалей.

В связи с чем у меня вопрос, почему от партии «Яблоко» на президентских выборах 2018 г. не был выставлен кто -либо из перспективных женщин-политиков? Почему не приняли участие в качестве кандидатов ни Эмилия Слабунова, ни Оксана Дмитриева?

Первой интригой был процент явки избирателей. Патриотические настроения жителей Крыма вполне понятны и объяснимы, там власти обоснованно ожидали высокую явку избирателей. В других субъектах РФ процент был повышен усилиями и хитростями местных руководителей. Возможностью голосования «по месту фактического пребывания» можно объяснить внезапный резкий рост явки в Москве (сразу на 700 тыс. патриотически настроенных граждан) с одновременным размыванием голосов либералов в лице Г. Явлинского. Завоз избирателей из других регионов для изменения процентов голосов в нужную сторону — это так называемые «безобразия в рамках закона», и результат «выборов» в г. Москве можно охарактеризовать как по форме правильно, а, по сути — издевательство. Справедливости ради необходимо констатировать, что Путин побеждал и без манипуляций с явкой, но, как я уже говорила выше — главной интригой был процент явки, а не фамилия победителя. Завоз мигрантов для снижения влияния коренного населения на выбор политиков — это общеевропейский тренд, за это выборное жульничество «просвещенная Европа» ничего Путину и Собянину «не предъявит», – у самих рыло в пуху.

В других субъектах явка повышалась отчасти благодаря назойливой агитации, отчасти с использованием административного ресурса давления на госслужащих и предпринимателей, —(т.е имели место открытые угрозы увольнением тем, кто не придет на выборы со стороны работодателей, незаконные требования к студентам о предоставлении фотографий листов для голосования, и прочие хитрости). Граница проходила строго по линии границы Москвы и Московской области. Если в Москве применили «элегантное» размывание результата за счет проголосовавших по «месту пребывания», то в МО — пугали репрессиями госчиновников и местных бизнесменов, в Москве, разумеется, тоже «намекали» врачам-учителям- студентам о «последствиях» бойкота выборов, но не столь откровенно, как в «заМКАДье».

Против «непокорных» врачей-учителей могут иметь место репрессии, но в случае вынесения скандала в СМИ, думаю, «кровожадные» директора предприятий и учреждений быстренько «сдадут назад», – к вынесению на публичное международное обсуждением методов повышения явки власти не готовы, а по-тихому и под другими благовидными предлогами сольют глав регионов, не обеспечивших явку.

http://www.newsru.com/russia/19mar2018/borisov.html После прошедших накануне президентских выборов президент Владимир Путин, набравший, по предварительным данным, более 75% голосов, возобновит процесс смены руководителей регионов. Как сообщает телеканал “Дождь”, больше всего шансов покинуть свой пост у главы Якутии Егора Борисова. По информации журналистов, Борисов рискует лишиться должности именно из-за результатов выборов. В его регионе результат Путина оказался самым низким (64,38%) среди всех субъектов РФ, а кандидата от КПРФ Павла Грудинина – наоборот, самым высоким (27,25%). …Не исключено, что кроме Борисова проблемы по итогам выборов могут возникнуть и у главы Алтайского края Александра Карлина. В его регионе Путин показал немногим более высокий результат – 64,66%, а Грудинин – 23,67%, отмечают журналисты. Неделю назад журналисты Znak.com со ссылкой на источники в администрации президента и регионах назвалипять “кандидатов на вылет” в рамках очередной ротации губернаторского корпуса после президентских выборов. По информации издания, под угрозой отставки находятся губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава Якутии Егор Борисов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, руководитель Чукотского автономного округа Роман Копин и губернатор Магаданской области Владимир Печеный. За несколько дней до выборов СМИ сообщилио том, что хорошей явкой на президентских выборах 18 марта Кремль будет считать показатель не ниже 65% избирателей. Такой показатель сопоставим с явкой на выборах президента 2012 года: тогда она составила 65,3%. Более низкая явка может трактоваться как снижение интереса к выборам. Ранее в средствах массовой информации называлась другая цифра – 70%. В декабре 2017 года журналисты РБК со ссылкой на осведомленные источники писали о том, что чиновникам в ряде регионов велели обеспечить явку на этом уровне, а также результат в 70% голосов избирателей за “основного кандидата”.

Процентов десять к явке внутри страны добавила Тереза МЭЙ своими личными усилиями, а на избирательных участках в консульских отделениях Великобритании, благодаря агентам Кремля «Мэй» и «Джонсон» явка выросла на 50%т в сравнении с 2012 годом. Пришедших на выборы у дверей избирательного участка лично встречал нарядный Е. Чичваркин в белом пуховике и розовых уггах с мегафоном, красными воздушными шариками и антивластными плакатами. Содержание некоторых плакатов было вполне справедливо (например, про необоснованный рост количества чиновников за время путинского правления), а другие содержали весьма спорные утверждения… Над повышением явки на выборы президента РФ сработали западные санкции. «Язык вражды» в иностранной прессе тоже сделал свое дело: явка на выборах-2018 зашкаливала.

На многих избирательных участках, особенно за рубежом, наблюдались очереди. Подписи в подушных книгах собрали, но из Лондона им уже намекнули, куда они могут идти со своими подписями, ведь статус подписантов 2018 года — рабский, в отличие от статуса «свободных живых людей» участников референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года.

Выполнили бы тогда решение Референдума — праздновали бы сейчас 17, а не 18 марта и без всяких санкций, и Крым был бы наш исторически, а не в результате «присоединения»)

Вот — здравые мысли вслух по поводу референдума 1991 года:

https://www.youtube.com/watch?v=CGXdxWhCm7w

Формулировка вопроса предусматривала сохранение СССР, вопрос был лишь — сохранять «в прежнем виде» или «в обновленном».

Второй интригой «избирательной консультации» был состав участников, точнее, не фамилии участников предвыборной гонки, которые были известны, а логика партий их выдвинувших. Мировая тенденция на повышение интереса избирателей к кандидатам-женщинам была верно подмечена самовыдвиженкой Катей Гордон, но по причине отсутствия поддержки, вторая женщина сняла свою кандидатуру, немного попиарившись по ТВ.

Предложение кандидатов на текущих выборах явно не покрывало электоральный спрос и противоречило современным тенденциям. Этакий римейк фильма «Семь стариков и одна девушка» 1968 года: кандидаты, еле ворочающие языками в стиле позднего Брежнева, устаревшие репризы из 90-х с плесканием водой, успокаивающие реплики ведущего и вымученная полу-улыбка на его лице…, временами у зрителей складывалось впечатление, что в студии стоит неистребимый запах нафталина. «Ответственный» за эти выборы сотрудник АП – явно поклонник старых советских фильмов.

Все кандидаты, кроме главного были абсолютно непроходные, все решали свои сиюминутные задачи, даже не скрывая, что выигрывать не собираются.

Хочу сказать несколько слов об отдельных кандидатах. Единственный кандидат женского пола — К. Собчак. Ясно как божий день, что запрос общества на продвижение женщин в политике нельзя игнорировать, и яблочники могли бы использовать в собственных интересах политический тренд сезона 2018.

И Оксана Дмитриева, и Эмилия Слабунова легко «сделали» бы на одних только предвыборных дебатах кандидата Ксению Собчак, а так же всех претендентов-мужчин кроме Путина, который в дебатах не участвовал. И кандидату Собчак в конкуренции с женщинами-яблочницами не помогли бы ни плескание водой, ни словесный «парный конферанс» с Жириновским, ни фальшивые слезы, ни «экономическая программа», не менее фальшивая, чем слезы, ни любая другая предвыборная политтехнологическая туфта.

Однако, вместо любой из достойнейших женщин, в выборах и, как следствие, дебатах принял участие тихий интеллигентный Г. Явлинский, что в этом шумном балагане не добавило голосов кандидату от «Яблока». Почему Г. Явлинский и «Яблоко» решили сыграть в поддавки с К. Собчак? Вопрос надо было в прямом эфире задать самому Григорию Алексеевичу, чтобы внести некую «живую нотку» в бесполезные споры ни о чем.

Пока размышляла над скрытыми пружинами такой «сговорчивости» лидера «Яблока», наткнулась в интернете на несколько роликов о вероятном родстве К. Собчак с М. Плисецкой, и, как следствие, поддержку ее кандидатуры через старые связи одного из Мессереров с кланом Кеннеди. Версия звучит довольно смело, она объясняет два странных собстоятельства: теплый прием в Госдепе и какую-то патологическую зависть к балерине А. Волочковой, действительно в начале своей карьеры очень талантливой танцовщицы, имевшей все шансы стать великой балериной. Если предположение верно — то в начале 90-х в Ленинграде, а потом в Санкт-Петербурге, быть дочерью известнейшей советской балерины и никогда не иметь возможности публично заявить об этом… Впрочем, предположение настолько смелое, что даже ссылку на ролики блоггера, его высказавшего я тут приводить не буду. Для теплого приема в Госдепе достаточно того, что Анатолий Собчак с незапамятных времен «помогал» Гогенцоллернам, первым притащил этих аферистов в Россию и всячески способствовал «восшествию на престол» Маши-Гоши, а для истерической ненависти к балерине Волочковой вполне достаточно было делить одного и того же богатого мужика, причем в какой-то момент Настя победила. Тайны крови — самые запутанные, поэтому не будем заострять на этом внимание. Для нас важно лишь одно — внедряли Ксюшу в политическую жизнь внешние силы, стосковавшиеся по временам «дедушки Ельцины», когда в Лондоне и Вашингтоне утверждали преемников. Времена эти прошли безвозвратно, но Ксюша — американский римейк 90-х. Показателен ее «электоральный успех» именно в Нью-Йорке — 14 с лишним процентов. Будет новая партия! Даешь партию «Дети сенаторов против всех»!

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью! Ура, господа-товарищи!

Впрочем, есть и второй вариант развития ее электорального успеха… Не нужен ли эмигрантской общине Нью-Йорка президент? Туда уже столько депутатов переехало, что впору парламент собирать… И Нью-Йоркское отделение партии открыть обязательно – «Дети сенаторов против всех»

И второй «внезапный» кандидат, или кандидат- «Новичок», – Павел Грудинин.

Наиболее простое и понятное объяснение его появлению в списке кандидатов дал Михаил Леонтьев: «Стареющий Геннадий Зюганов продал партию не тому человеку…»

19 марта 2018, 13:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

http://argumenti.ru/live/2018/03/566829

- Коммунистический электорат – это традиционно закрытый электорат. Да, в значительной степени он голосует за вывеску и за признание принадлежности к этой вывеске. И в этот электорат очень трудно проникнуть с какими-то конкретными претензиями к данному конкретному кандидату, то есть эти люди не поддаются на компромат и не верят ничему такому. А ведь сам по себе-то этот парень очень проблемный. Мало того, что он ни в какой степени недостоин доверия, так он просто циничный лгун… … и перебежчик. - Дело даже не в этом. Просто он из «ореховских», что полностью исчерпывает его как личность! Но, к сожалению, никому и в голову не пришло довести это до сведения избирателей. Собственно, это никому было и не надо. А жаль! - Грудинин набрал 11, 8%. Помнится, Лебедь с 15% стал главой Совбеза… Сейчас раздаются голоса, что Грудинин может стать замминистра сельского хозяйства… - Ему это не нужно. У него есть две должности, которые он непосредственно хочет: быть главой городского поселения Видное Московской области, потому что там находится таможенный склад. То есть у этого человека очень конкретные, «чисто конкретные» цели. Он про «бабки» – и ни про что больше.

Если судьба остальных кандидатов более-менее предсказуема, кто-то — на пенсию, кто-то — на повышение, даже К. Собчак пообещали собственную партию, то судьба кандидата-новичка туманна, как информация о его зарубежных счетах и его биография в целом. Если некая группа вела его в публичную политику в качестве замены В. Путина — то он получит некий пост либо в новом Правительстве РФ, либо в госструктурах МО, чтобы подсиживать и выдавливать в отставку А. Воробьева. Если же он был привлечен на «одноразовую подтанцовку у Путина», то он достигнет некоторых успехов в бизнесе, и мы его имя больше не услышим. Но я почему-то склоняюсь к тому, что он в ближайшее время может стать политической тенью А. Воробьева, как «черный человек» Моцарта. Переход власти в таком важном регионе, как МО нельзя пускать на самотек… Понятно, что разные группы влияния попробуют посадить на это место «своего» человека.

Теперь в сухом остатке: выборы провели, подписи собрали, а можно ли продолжать аферу под условным названием «война с Японией», пока не понятно. Синдзо Абе позвонил, конечно, и поздравил представителей вероятного противника, но аферу уже один раз не признали англичане, не признают и второй раз. Букингемский дворец молчит, и даже Тереза и Джонсон примолкли…

Правительство Д. А. Медведева провело заседание с похоронным выражением на лицах, не рады они высокой явке на выборы. Пока правительство продолжает работу, однако, где-то на Зубовском бульваре уже зарегистрирован Фонд РСФСР, к которому, по слухам, перейдут полномочия управления страной. Но до 1-го июля на своих местах должны остаться только работники торговой компании СССР, а остальные — уйти по собственному желанию.

Принесут ли выборы президента аппаратную победу группе Вайно-Мишустина-Пригожина и примыкающей к ним группе Собянина, или Букингемский дворец выставит ультиматум, и правительство Д. А. Медведева продолжит исполнять свои функции еще какое-то время? К кому примкнет Министр обороны? Или наш Мальтийский рыцарь будет играть собственную игру? Выборы поставили новые вопросы и не дали ответов на старые…

Ну и в качестве информации к размышлению:

http://кпе.com.ua/pravovaya-baza-sssr/3366-chetyre-sub-ekta-prava-s-naimenovaniem-rossijskaya-federatsiya.html

Четыре субъекта права с наименованием «Российская Федерация»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель состоит в гражданстве Союза Советских Социалистических Республик по рождению.

Общеизвестно, что на сегодняшний день создано четыре субъекта права с наименованием «Российская Федерация», между которыми нет правовой связи, а именно:

а) первая – 25.12.1991 года на основании переименования Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в Российскую Федерацию, учредительным документом которой является закон о переименовании;

б) вторая – 31.03.1992 года на основании заключения федеративного договора каких-то субъектов, учредительным документом которой является только федеративный договор (в нем имеется ссылка на Конституцию Российской Федерации, однако самой Конституции Российской Федерации еще не было, действовала Конституция РСФСР 1978 года);

в) третья – возникла после расстрела законного Парламента, т.е. в результате террористической операции, с последующим признанием Конституции Российской Федерации 12.12.1993 года, за которую проголосовало менее половины списочного состава избирателей, из которых большая часть на сегодняшний день уже умерли, а оставшиеся не помнят о своем участии;

г) четвертая – в результате вступления в ВТО, как коммерческая структура 22 августа 2012 года и, в которой нет граждан Российской Федерации в силу вступления в силу 12.11.2012 года п. «г» ч.4 ст. 41.2 федерального закона 182-ФЗ от 12.11.2012 года, но руководство которой зарегистрировано в качестве объекта налогоплательщика в Министерстве Труда США .

При моих обращениях в филиалы (отделы) Вашего ведомства, сотрудники Вашего ведомства требуют от меня паспорт Российской Федерации на мое имя.

Заявитель просит разъяснить, паспорт какой из четырех вышеуказанных Российских Федераций заявитель должен предъявлять по требованию сотрудников Вашего ведомства.

Барышева Т.М.