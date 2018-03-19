У Королевы Елизаветы II есть речь, написанная на случай Третьей Мировой войны, и она готова ее произнести

У Королевы Англии есть написанная заранее речь, подготовленная на случай начала Третьей Мировой войны. По мере того, как напряженность между Россией и Соединенным Королевством продолжает накаляться, факт существования этой речи вызывает тревоги касательно возможной ядерной войны.

Австралийское новостное агентство, News.Com.Au, сообщило, что некоторые люди уже опасаются, что столкновение с применением ядерного оружия теперь более вероятно, чем в эпоху холодной войны. Указанная речь была подготовлена для королевы еще в 1980-х годах. Сведения об этом всплыли еще в 2013 году, но до сих пор никто не обращал на это внимание. Послание к нации было написано на случай начала реальной ядерной войны, когда королеве действительно было бы необходимо обратиться к гражданам Великобритании и Соединенного Королевства.

Эта речь была опубликована правительством по истечению 30-летнего срока с момента ее написания. “Запланированная” дата трансляции этой речи — 4 марта 1983 года. Обращение было подготовлено как часть военных учений. В сценарии гипотетической трансляции королева описывает угрозу для “отважной страны” как “более серьезную”, чем в любой другой момент в истории. В обращении также упоминается сын королевы принц Эндрю, который в тот момент проходил военную службу в Королевском флоте. Речь, составленная чиновниками Уайтхолла в один из самых тяжелых периодов холодной войны, в итоге так и не была записана.

Хотя это была всего лишь симуляция, текст обращения королевы (написанный, как если бы он транслировался в полдень в пятницу 4 марта 1983 года) нацелен на то, чтобы страна готовилась к испытаниям Третьей Мировой войны. Как отмечает Би-би-си, речь начинается с отсылки на традиционное рождественское обращение королевы к нации: