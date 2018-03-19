У Королевы Елизаветы II есть речь, написанная на случай Третьей Мировой войны, и она готова ее произнести
У Королевы Англии есть написанная заранее речь, подготовленная на случай начала Третьей Мировой войны. По мере того, как напряженность между Россией и Соединенным Королевством продолжает накаляться, факт существования этой речи вызывает тревоги касательно возможной ядерной войны.
Австралийское новостное агентство, News.Com.Au, сообщило, что некоторые люди уже опасаются, что столкновение с применением ядерного оружия теперь более вероятно, чем в эпоху холодной войны. Указанная речь была подготовлена для королевы еще в 1980-х годах. Сведения об этом всплыли еще в 2013 году, но до сих пор никто не обращал на это внимание. Послание к нации было написано на случай начала реальной ядерной войны, когда королеве действительно было бы необходимо обратиться к гражданам Великобритании и Соединенного Королевства.
Эта речь была опубликована правительством по истечению 30-летнего срока с момента ее написания. “Запланированная” дата трансляции этой речи — 4 марта 1983 года. Обращение было подготовлено как часть военных учений. В сценарии гипотетической трансляции королева описывает угрозу для “отважной страны” как “более серьезную”, чем в любой другой момент в истории. В обращении также упоминается сын королевы принц Эндрю, который в тот момент проходил военную службу в Королевском флоте. Речь, составленная чиновниками Уайтхолла в один из самых тяжелых периодов холодной войны, в итоге так и не была записана.
Хотя это была всего лишь симуляция, текст обращения королевы (написанный, как если бы он транслировался в полдень в пятницу 4 марта 1983 года) нацелен на то, чтобы страна готовилась к испытаниям Третьей Мировой войны. Как отмечает Би-би-си, речь начинается с отсылки на традиционное рождественское обращение королевы к нации:
Казалось, что ужасы войны были так далеки, когда я и моя семья разделили нашу радость Рождества с гражданами Соединенного Королевства. Теперь это безумие войны снова распространяется по всему миру, и наша отважная страна должна снова подготовиться, чтобы выжить, что будет сделать крайне непросто.
Я никогда не забывала о печали и гордости, которые испытала в тот момент, когда я и моя сестра сгрудились вокруг детского беспроводного приемника, прислушиваясь к вдохновляющим словам моего отца [Георга VI] в тот роковой день в 1939 году [в начале Второй Мировой войны].
Я ни на минуту не представляла себе, что сей священный и ужасный долг когда-нибудь ляжет на мои плечи.
Но какие бы ужасы не ожидали всех нас, качества, которые помогли сохранить нашу свободу уже два раза в течение этого печального века, снова станут нашей силой. Мы с мужем разделяем с семьями нашей страны страх, который мы испытываем за сыновей и дочерей, мужей и братьев, которые оставили родной кров, чтобы служить своей стране.
Мой любимый сын Эндрю в этот момент находится вместе со своим подразделением, и мы постоянно молимся за его безопасность и безопасность всех военнослужащих и женщин, которые находятся и дома, и за рубежом. Именно тесные семейные узы должны стать нашей самой большой защитой от неизвестного. Если семьи останутся едиными и решительными, и они дадут приют тем, кто живет в одиночестве, и тем, у кого нет защиты, воля нашей страны к выживанию не может быть повержена.
Мы вместе будем бороться с новым злом, и поэтому давайте молиться о нашей стране и людях доброй воли, где бы они ни были. И да благослови вас всех Бог.
Есть что-то зловещее в том, что Великобритания, отношения которой с Россией достигли крайней степени напряженности, подготовила в разгар Холодной войны для своей королевы такую речь. Нынешний кризис с Россией начался также 4 марта, когда бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в предсмертном состоянии на скамейке в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом под названием “Новичок”, которое является одним из самых смертоносных в мире.
Хотя отец с дочерью остаются в больнице, прогноз по их выздоровлению не внушает оптимизма. И что еще более важно: большая часть мейнстрим-медиа по-прежнему упускают тот факт, что Скрипаль имел связи с автором досье на Трампа Кристофером Стилом. У Скрипаля были тесные отношения с неназванным консультантом по вопросам безопасности, который работал в компании Orbis Business Intelligence Кристофера Стила.
Источник: Queen Elizabeth II Has A WW3 Speech Written And It Is Ready To Deliver
http://finview.ru/2018/03/16/rech-napisannaya-na-sluchajj-tretejj-mirovo…
Источник: pravosudija.net