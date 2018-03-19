Новости Славянского Мира. Выпуск 90

Всем здравия!



В эфире новости Славянского Мира



Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



Народный мастер Российской Федерации Евгения Коноплева представила персональную выставку хлудневской лепки в Калужском доме мастеров.

Источник: http://folkroom.ru/index.php?id=4&tx_…[detail]=370



Выставка в Детской библиотеке г. Выборг

Источник: https://vk.com/club59041840?z=photo-5…



Продолжим артефактами земель славянских



В Оренбургской области нашли древний шлем грозного воина Золотой Орды.

Читайте подробнее на сайте “Российский Диалог”: https://www.rusdialog.ru/news/138869_…



Могилу половецкого воина обнаружили на месте будущей федеральной трассы “Таврида” в Крыму.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/4991620



не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях



Хоровод в Москве 21.03.18 в парке Сокольники

Источник: https://vk.com/event152446297?w=wall-…



В весенние каникулы ЭкоПарк “Лесной ключ” снова ждет своих маленьких друзей на Детский Праздник “Солнца”.

Источник: https://vk.com/id434713348?w=wall4347…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 19 марта, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы “Красота или сексуальность”



Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



20 марта, вторник



ДНК генеалогия древних народов

Автор-сказитель – Анатолий Клесов



21 марта, среда



Уроки мудрости. Мужчина и женщина

Автор-сказительница – Марина Макарова



22 марта, четверг



Прекрасный мир, который мы потеряли

Автор-сказитель – Дмитрий Мыльников



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 24 марта, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии.

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!



Быть ДОБРУ!









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Источник: www.youtube.com