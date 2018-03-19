Новости Славянского Мира. Выпуск 90
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
Народный мастер Российской Федерации Евгения Коноплева представила персональную выставку хлудневской лепки в Калужском доме мастеров.
Источник: http://folkroom.ru/index.php?id=4&tx_…[detail]=370
Выставка в Детской библиотеке г. Выборг
Источник: https://vk.com/club59041840?z=photo-5…
Продолжим артефактами земель славянских
В Оренбургской области нашли древний шлем грозного воина Золотой Орды.
Читайте подробнее на сайте “Российский Диалог”: https://www.rusdialog.ru/news/138869_…
Могилу половецкого воина обнаружили на месте будущей федеральной трассы “Таврида” в Крыму.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/4991620
не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях
Хоровод в Москве 21.03.18 в парке Сокольники
Источник: https://vk.com/event152446297?w=wall-…
В весенние каникулы ЭкоПарк “Лесной ключ” снова ждет своих маленьких друзей на Детский Праздник “Солнца”.
Источник: https://vk.com/id434713348?w=wall4347…
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 19 марта, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы “Красота или сексуальность”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
20 марта, вторник
ДНК генеалогия древних народов
Автор-сказитель – Анатолий Клесов
21 марта, среда
Уроки мудрости. Мужчина и женщина
Автор-сказительница – Марина Макарова
22 марта, четверг
Прекрасный мир, который мы потеряли
Автор-сказитель – Дмитрий Мыльников
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 24 марта, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com