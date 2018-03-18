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“Зачем нам сила, если нам жить не на что” – мнение людей о работе Путина.

00:43. 18 марта 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

orig

Выборы приближаются, и все эксперты в один голос утверждают - президентом будет Путин. Снова. Ни одному кандидату ещё не удалось переиграть Владимира Владимировича на выборах, или даже составить такую конкуренцию, чтобы на выборах был второй тур.

Справедливо ли это? Очевидно, что проблемы в России есть - низкие пенсии, коррупция, разрыв между бедными и богатыми - все это на протяжении долгих лет сохраняется, и особых достижений в этих вопросах не предвидится. Значит ли это, что нынешний лидер просто не в силах решит данные проблемы, и его должен сменить новый президент, который предложит иные способы решения имеющихся проблем.Должен ли Путин уйти? На этот вопрос ответили простые граждане, и вот их мнения (орфография и пунктуация сохранены):

"Даже если он уйдет у нас все так же и останется криминал,коррупция бандиты,олигархи,во власти,,тут надо только Сталина,или как в Китае" - goriachev.dmitri

"Когда говорят что нет альтернативы не задумываются почему её нет,а потому что не подпускают на пушечный выстрел.А Грудинин реальный ,толковый,и потом не забывайте есть хорошая команда с Павлом и он не один такой" - alan.dzagkoev

"А кто прийдет на его место? Где они реальные кандидаты? Жири новский ? Собчак прихвостня американская ? Завравшийся грудинин? Кто? - natali.natali.2017

"Однозначно Уйти!!! но для этого люди не должны идти голосовать! голоса подделать можно, а вот явку нет. потому как цифры уже давно написаны и только дело времени их "триумфальное" озвучивание.." - lyoka75

"Собрал шайку- лейку вокруг себя и людям дышать не даёт. Воровство, коррупция, нищета, пенсия нищенская! Кто за это пусть голосует за Путина. Они и дальше так хотят жить? - khaidar_makhmutov

"Уйти, и не временно поменяться местами с Медведевым, а навсегда. И Медведева забрать с собой." - spartova

"Странно а цик говорит его 75% поддерживают людей. Предприниматель грудинин пусть будет. А то я уже второй бизнес продал. Работать не возможно в нашей стране - reshetov_kubansrtoiservis

"Да плевать на его силу.Зачем нам сила,нам жить не на чтооооооооооооооооо......." - mna___60

 

 

PS: От себя лично добавлю: Вчера у брата на заводе было собрание по поводу выборов, присутствовали глава администрации, генеральный директор и другие оф. лица. Так вот эти люди упрашивали прийти на выборы и отдать голоса за действующего президента. В результате они были освистаны и посланы  ну сами знаете, куда обычно посылают, люди возмущались низкими зарплатами и отсутствиями перспектив. Я конечно понимаю у Путина очень большой административный ресурс и победить у него есть все шансы, но так не хочется больше этого капитализма, ну ни какого, на-до-ело.
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