Главная » Политика, Экономика

Ущерб от коррупции в России составил 177,5 млрд рублей в 2017 году

11:50. 16 марта 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:
Ущерб от коррупции в России составил 177,5 млрд рублей в 2017 году | Русская весна

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майора полиции Андрея Курносенко.

В 2017 году было выявлено более 70 тысяч подобных преступлений, около 45 тысяч из них расследованы. К уголовной ответственности привлечены около 26 тысяч человек, отметил начальник антикоррупционного главка.

Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, из которых только 100,5 млрд удалось вернуть. В непосредственно бюджетной сфере было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 млрд рублей.

В МВД отметили, что особое внимание уделяют злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли — примерно на треть больше, чем годом ранее.

Были выявлены масштабные и системные злоупотребления и при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа.

Основные способы хищений все те же: необоснованное завышение цен на материально-технические ценности и оказываемые услуги, а также завышение объемов выполненных работ.

Главным способом остается вывод средств через подрядные организации, аффилированные с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств. Классический пример таких хищений — совершенные при строительстве космодрома Восточный.

Представитель МВД выделил ситуацию в Дагестане, где только с начала этого года было выявлено 59 коррупционных преступлений в отношении руководителей различного уровня и возбуждено 39 уголовных дел.

Читайте также: Неожиданно: Главком НАТО в Европе агитирует за Путина

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Население России: шокирующая статистика
... млрд. С 1991 по 2008 год чистый отток капитала из России, составил не... были командирами воинских частей. Ущерб от коррупции в армии РФ в 2009... на: МВД - 25 млрд рублей, ФСБ - 18 млрд рублей, ФСО - 11 млрд рублей Один из кремлёвских...
Социально-экономическая часть программы «Будущая Россия»
... сравнить госбюджет современной России ( 350 млрд. долларов) с ...— в России будет процветать беспредел и коррупция чиновников, воровство... другими действиями, наносящими ущерб Государству и народу), ... олигархов, составит не менее 3-6 триллионов рублей. 12....
Россия: без шансов выжить?
...ущерб. Калийная война 25-летнее правление либералов привело к тому, что Россия...на образование (610 млрд рублей), в 5,5...России в частных руках способствует беспредельное воровство, вежливо поименованное коррупцией...2013 год составил $1049,8 млрд. Global ...
КОРРУПЦИЯ ЛЮБИТ ТИШИНУ . Подход к проблеме в России и опыт других стран
... мирового опыта для борьбы с коррупцией Россия уже взяла. Вот, например, в... могут нанести ущерб – в виде формирования неверного представления о России как о... 3 раза и составила кругленькую сумму – 6,7 млрд рублей. А ведь это...
Профессор Катасонов: Россия сползает в черную банковскую бездну
...дыра», по оценкам Банка России, составила 210 млрд руб. (на сегодняшний ...Лебедева на тему «Глобальная коррупция в банковском мире». Бывший... вкладах более 100 миллиардов рублей», — сказала Матвиенко. ...данным Юрия Исаева, покрытия ущербов юрлиц — не более 17...
С. Глазьев о когнитивной войне против России
...экономические процессы. Девальвация рубля повлекла подорожание импортных ...рынок и наносит ущерб стране.News Front... по 150 млрд.долларов ежегодно....МВФ, рост ВВП России составит около 1,2... барьеров, борьба с коррупцией, возобновление программы приватизации...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>