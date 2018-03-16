Ущерб от коррупции в России составил 177,5 млрд рублей в 2017 году

Ущерб от преступлений экономической и коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майора полиции Андрея Курносенко.

В 2017 году было выявлено более 70 тысяч подобных преступлений, около 45 тысяч из них расследованы. К уголовной ответственности привлечены около 26 тысяч человек, отметил начальник антикоррупционного главка.

Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, из которых только 100,5 млрд удалось вернуть. В непосредственно бюджетной сфере было раскрыто 4697 преступлений, из них 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек. Размер выявленного от их действий ущерба составил более 17,7 млрд рублей.

В МВД отметили, что особое внимание уделяют злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли — примерно на треть больше, чем годом ранее.

Были выявлены масштабные и системные злоупотребления и при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа.

Основные способы хищений все те же: необоснованное завышение цен на материально-технические ценности и оказываемые услуги, а также завышение объемов выполненных работ.

Главным способом остается вывод средств через подрядные организации, аффилированные с лицами, отвечающими за распределение и освоение средств. Классический пример таких хищений — совершенные при строительстве космодрома Восточный.

Представитель МВД выделил ситуацию в Дагестане, где только с начала этого года было выявлено 59 коррупционных преступлений в отношении руководителей различного уровня и возбуждено 39 уголовных дел.

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