Ребята из Подмосковья пополнили ряды артековцев

48 школьников стали частью третьей тематической смены «Разговор на языке искусства» в самом известном детском лагере «Артек».

«Впереди у ребят увлекательное путешествие по стране детства, флешмоб «Земля – наш общий дом», конкурсы авторского стихотворения, социальные проекты «Берегите воду!», театральные премьеры «Золотая маска». Завершится отдых подмосковных школьников в детском центре Крыма фестивалем искусств «Весенняя феерия», – говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Дети из Подмосковья регулярно принимают участие в сменах международного центра. Для этого школьники предоставляют портфолио своих достижений и проходят специальный отбор в надежде получить заветную путевку в «Артек».

«В прошлом году в «Артек» приехало 40000 детей. Это больше, чем когда-либо за его 93летнюю историю. Мы принимаем детей из разных стран мира, в том числе и из тех, кто на нас сильно ругается, они тоже отправляют своих детей в «Артек», – поделился директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак на очередной серии встреч со студентами в рамках проекта «Росмолодежь». Обсуждая вопрос человеческих ценностей со студентами, Каспржак отметил, что в жизни ему помогают одержимость и наглость в хорошем смысле слова. «В жизни очень важен тыл, место, куда ты можешь прийти, обратиться, где ты самый лучший – что бы ты не сделал. У меня это место – моя семья»,– закончил он.

В течение смены дети в «Артеке» превращаются в одну большую семью. Школьников самых с разных уголков России сближает особая атмосфера, дружелюбные вожатые и великое множество задач, которые предстоит выполнить: подготовить оригинальную визитку, организовать выступление отряда, сгенерировать массу креативных идей. А еще «Артек» – это экскурсии по Крымскому полуострову, встречи с интересными людьми, многочисленные мастер-классы, поход на гору Аю-Даг, а также спортивные мероприятия. На территории «Артека» расположен центральный стадион на 7000 мест, три открытых бассейна, теннисные корты, спортивные и тренажерные залы.

Глядя на сетку мероприятий смены, можно с уверенностью сказать, что «Артек» живет в режиме нон-стоп. В перерывах между бурной деятельностью ребята пополняют энергию в столовой, выбирая понравившиеся блюда по системе «шведский стол». Повара радуют детей фирменными блинчиками, а еще на радость детей в «Артеке» течет настоящий шоколадный фонтан. Окончание смены наступает незаметно для каждого артековца. По словам директора МДЦ «Артек» Алексея Каспржака, каждый ребенок в «Артеке» похож на «Маленького принца». «За время пребывания мы друг друга приручаем, а потом при расставании плачем».

В «Артек» может получить путевку любой талантливый школьник, который имеет успехи в спортивной и общественной деятельности, является победителем соревнований, конкурсов и олимпиад.