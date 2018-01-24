Можно ли как-то реально обустроить Россию без спецпрограмм сомнительного свойства

Одним из наиболее весомых аргументов в защиту реновации столичных пятиэтажек, по мнению ее сторонников и защитников, является, как известно, невозможность проведения в этих домах качественного капитального ремонта. Дескать, коммуникации в подобных зданиях «зашиты» в стены и их невозможно оттуда извлечь. А если речь идет о тех многоквартирниках, где доступ к коммуникациям открыт, в качестве оправдания приводятся доводы о том, что тогда при их перепрокладке с учетом действующих санитарных норм придется уменьшать полезную площадь помещений, что опять-таки недопустимо.

Но ведь об этой проблеме чиновникам стало известно не сегодня и не вчера, капремонтом в домах занимались и при Лужкове. К тому же еще в 2012 году мэр города Сергей Собянин заявлял, что у властей есть намерение проработать программу сноса пятиэтажек, не попавших в первую, так называемую «лужковскую», волну сноса. Выходит, знали, понимали, планировали, но все равно включили эти дома в запущенную в 2015 году в столице программу капремонта, который полноценно провести невозможно.

— Получается, — негодует сопредседатель областного отделения «Деловой России», юрист Роман Харланов, — с людей методично собирают деньги два последних года, а потом говорят — мы вас снесем. При этом никто из чиновников не объясняет, каким образом людям собранные деньги будут возвращены. О пятиэтажках сейчас говорится как о непригодном для проживания жилье, но позвольте, если это так, то зачем было собирать с людей деньги на какой-то мифический капремонт? Семнадцать рублей с «квадрата» — для многих это очень существенно.

«СП»: — Но в мае 2016 года Собянин утверждал, что собранные с жителей сносимых домов средства в рамках программы капремонта пойдут на погашение затрат по возведению новых домов по программе реновации.

— Позвольте, жители-то тут при чем? Они платили взносы на конкретную услугу. А согласно озвученной логике это все равно, что я копил на проезд в автобусе, а мне предложили бы пойти пешком. Мол, тут недалеко, зачем ехать, все равно там окажетесь. Это все хорошо, но вы деньги-то сначала верните.

«СП»: — А не возникнет ли соблазн у властей других регионов, например, в той же Московской области, которая с 1 января этого года увеличила взносы на капремонт, пойти по пути Москвы? То есть в один прекрасный день заявить — ребята, вы тут копили на капремонт, но в столице такие дома сносят, так что и мы тоже так делать начнем, но до этого времени платите пока.

— Знаете, у нас в стране возможно все. Каждый год мы сталкиваемся с тем, что со всеми новыми сборами с граждан в том или ином субъекте происходят удивительные метаморфозы — либо от них остаются какие-то слезы, либо они вовсе направляются на другое дело. Если же говорить конкретно о Подмосковье, то здесь состояние жилого фонда в разы хуже, чем в столице, огромное количество по-настоящему ветхого жилья, его объем несравним с Москвой. Но в столице реновация направлена на то, чтобы город рос не в ширину, а в высоту. А какой смысл увеличивать высоту в Подмосковье, где полно свободных земель? Да и мировой опыт говорит, что комфортнее всего людям живется именно в невысоких, максимум по 5 этажей, домах. Возьмем, например, Мюнхен, тамошние власти что-то не спешат строить высотки. Регион не в пример богаче Москвы, но там стоят четырехэтажки.

Хотя, по правде говоря, ближнее Подмосковье уже превращается в самые настоящие бетонные джунгли. Взять хотя бы мое родное Видное. Раньше город то и дело получал титул самого чистого поселения в России с численностью до 200 тысяч человек. За последние 2 года население увеличилось вдвое, при том, что часть города стала фактически «спальником» столицы. Но это районы, куда ни выехать, не въехать из-за постоянных пробок. Это районы, жители которых не могут устроить детей в школы и детские сады, так как все переполнено. Это районы с локальными очистными сооружениями, то есть отходы скидываются прямо в близлежащие водоемы. Как, например, в проекте «ЭКО-Видное», которое сейчас активно рекламируется. Все думают, что «эко» связано с экологией, но на самом деле это сокращение от слова «эконом», то есть там строится самое дешевое жилье. В нем проживает уже порядка 10 тысяч человек, но люди вечерами не могут элементарно открыть окно, так как водоемы неимоверно воняют.

Пожалуй, описанная экспертом картинка может служить довольно наглядной иллюстрацией того, во что может превратиться в принципе любой регион в результате запуска программы реновации. И это при том, что с точки зрения эксплуатации и управления нет никакой разницы в том, новый это высотный многоквартирный дом или же старая убитая пятиэтажка:

— И там, и там энергоэффективность строения крайне низкая, — уверяет президент саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «Совладение» Александр Павленко, — а затраты на содержание высокие. Мнение из разряда «мы построим новый дом, и он будет весь такой замечательный» ошибочно. Потому что с точки зрения, повторюсь, энергоэффективности там все плохо.

«СП»: — Почему же? И разве нельзя за счет средств, взимаемых с граждан на капитальный ремонт, провести какие-то работы по улучшению энергоэффективности дома? Ведь есть даже соответствующий приказ Минстроя от 19 сентября 2016 года на этот счет.

— Да, все так, но дело в том, что в утвержденную на государственном уровне программу капремонта эти работы не входят. Этим занимается федеральный фонд, государственная корпорация «Агентство по реформированию ЖКХ», и это отдельная статья расходов. И на большой конференции, которую мы проводили совсем недавно, представители упомянутого фонда сказали, что к ним поступило очень ограниченное число заявок на энергоэффективные дома. С одной стороны, вроде бы на федеральном уровне деньги на это есть, но поскольку региональные фонды этим не занимаются, то никакой энергоэффективности проектов нет и в помине.

К слову, чиновники любят фонтанировать новациями в сфере ЖКХ. «Капремонт», «концессия», «реновация», постоянное увеличение платежей за услуги ЖКХ под маркой «борьбы с инфляцией». Все это похоже на «101 способ законного отъема денег у населения», как это было почти 100 лет назад сформулировано у классиков литературы. Плюс к этому правительство РФ и Министерство строительства и ЖКХ неэффективно и в нарушение конституционных прав граждан вводит все новые и новые предложения по изменению законодательства и, в первую очередь, Жилищного кодекса РФ. В результате чиновники изменяют базовые жилищные правоотношения собственников жилья, лишая их земли под многоквартирным домом и общего имущества, заставляя население оплачивать с помощью Единого платежного документа ничем не обоснованные счета за услуги ЖКХ, создавая для этого подконтрольные управляющие компании и организации. А под видом введения концессии Минстрой проводит приватизацию коммунальных государственных и муниципальных предприятий, передавая системы жизнеобеспечения городов и населенных пунктов в частные руки без должных финансовых и материальных гарантий результатов их деятельности.

«СП»: — Есть ли какой-нибудь выход из этого тупика?

— Вообще у СРО, которую я возглавляю, есть собственная концепция. Мы назвали ее солидарной системой жизнеобеспечения граждан Российской Федерации. В случае ее реализации абсолютно не важно, о чем будет идти речь — о сносе дома или его реконструкции.

«СП»: — В чем ее суть?

— если коротко, то суть в том, чтобы передать людям в собственность земельные участки под многоквартирными домами, а также передать им долю в праве на общедомовое имущество, тем самым сделав их официально зарегистрированными землевладельцами. Тем самым люди получат новый статус и права заказчиков услуг. Они станут не абстрактными владельцами воздуха в выстраиваемой застройщиками жилья пирамиде, а собственниками конкретного имущества. И тогда уже они сами будут решать, что им нужно, а что нет — энергоэффективность, капремонт, реконструкция или снос.

«СП»: — Так почему же этого не делает, например, та же официальная Москва?

— А потому, что пирамида в таком случае перевернется с ног на голову. Потому что доходы от реновации придется перечислять даже не просто на спецсчета конкретных домов, а, скорее даже, персонифицированно каждому собственнику. Эти средства будут аналогом материнского капитала. Такая схема побуждает государство жить именно за счет налогов, которые должны возвращаться плательщикам в виде того же благоустройства, а не поборов. Но к этому, вполне очевидно, высшие чиновники не готовы. Потому что если я плачу налог, то я и спрошу в итоге за его использование, тогда все будет прозрачно. Чиновников же интересует система мутная, чтобы можно было в такой воде ловить свою рыбку.

Так что если у Собянина, как он утверждает, есть пара-другая триллионов рублей на реновацию, то пусть лучше не кормит банки и девелоперов, а скажет людям — ребята, я передаю вам эти средства, общее имущество в собственность, провожу межевание, помогаю с постановкой земли на кадастровый учет за счет городского бюджета и окажу соответствующие коммунальные или строительные услуги.

Вот тогда, резюмирует эксперт, появится возможность не только для строительства отдельных новых домов или кварталов, но и для возведения целых новых городов с хорошей инфраструктурой. Именно это, по его словам, вполне может стать новой национальной идеей. А точечными методами вроде сноса, уверен он, проблему жилого фонда уже не решить, так как он ветшает быстрее, чем вводятся в строй новые квадратные метры, и точка невозврата здесь пройдена была еще 11 лет назад, в 2007 году.

«СП»: — Но в мае 2016 года Собянин утверждал, что собранные с жителей сносимых домов средства в рамках программы капремонта пойдут на погашение затрат по возведению новых домов по программе реновации.

— Позвольте, жители-то тут при чем? Они платили взносы на конкретную услугу. А согласно озвученной логике это все равно, что я копил на проезд в автобусе, а мне предложили бы пойти пешком. Мол, тут недалеко, зачем ехать, все равно там окажетесь. Это все хорошо, но вы деньги-то сначала верните.

«СП»: — А не возникнет ли соблазн у властей других регионов, например, в той же Московской области, которая с 1 января этого года увеличила взносы на капремонт, пойти по пути Москвы? То есть в один прекрасный день заявить — ребята, вы тут копили на капремонт, но в столице такие дома сносят, так что и мы тоже так делать начнем, но до этого времени платите пока.

— Знаете, у нас в стране возможно все. Каждый год мы сталкиваемся с тем, что со всеми новыми сборами с граждан в том или ином субъекте происходят удивительные метаморфозы — либо от них остаются какие-то слезы, либо они вовсе направляются на другое дело. Если же говорить конкретно о Подмосковье, то здесь состояние жилого фонда в разы хуже, чем в столице, огромное количество по-настоящему ветхого жилья, его объем несравним с Москвой. Но в столице реновация направлена на то, чтобы город рос не в ширину, а в высоту. А какой смысл увеличивать высоту в Подмосковье, где полно свободных земель? Да и мировой опыт говорит, что комфортнее всего людям живется именно в невысоких, максимум по 5 этажей, домах. Возьмем, например, Мюнхен, тамошние власти что-то не спешат строить высотки. Регион не в пример богаче Москвы, но там стоят четырехэтажки.

Хотя, по правде говоря, ближнее Подмосковье уже превращается в самые настоящие бетонные джунгли. Взять хотя бы мое родное Видное. Раньше город то и дело получал титул самого чистого поселения в России с численностью до 200 тысяч человек. За последние 2 года население увеличилось вдвое, при том, что часть города стала фактически «спальником» столицы. Но это районы, куда ни выехать, не въехать из-за постоянных пробок. Это районы, жители которых не могут устроить детей в школы и детские сады, так как все переполнено. Это районы с локальными очистными сооружениями, то есть отходы скидываются прямо в близлежащие водоемы. Как, например, в проекте «ЭКО-Видное», которое сейчас активно рекламируется. Все думают, что «эко» связано с экологией, но на самом деле это сокращение от слова «эконом», то есть там строится самое дешевое жилье. В нем проживает уже порядка 10 тысяч человек, но люди вечерами не могут элементарно открыть окно, так как водоемы неимоверно воняют.

Пожалуй, описанная экспертом картинка может служить довольно наглядной иллюстрацией того, во что может превратиться в принципе любой регион в результате запуска программы реновации. И это при том, что с точки зрения эксплуатации и управления нет никакой разницы в том, новый это высотный многоквартирный дом или же старая убитая пятиэтажка:

— И там, и там энергоэффективность строения крайне низкая, — уверяет президент саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «Совладение» Александр Павленко, — а затраты на содержание высокие. Мнение из разряда «мы построим новый дом, и он будет весь такой замечательный» ошибочно. Потому что с точки зрения, повторюсь, энергоэффективности там все плохо.

«СП»: — Почему же? И разве нельзя за счет средств, взимаемых с граждан на капитальный ремонт, провести какие-то работы по улучшению энергоэффективности дома? Ведь есть даже соответствующий приказ Минстроя от 19 сентября 2016 года на этот счет.

— Да, все так, но дело в том, что в утвержденную на государственном уровне программу капремонта эти работы не входят. Этим занимается федеральный фонд, государственная корпорация «Агентство по реформированию ЖКХ», и это отдельная статья расходов. И на большой конференции, которую мы проводили совсем недавно, представители упомянутого фонда сказали, что к ним поступило очень ограниченное число заявок на энергоэффективные дома. С одной стороны, вроде бы на федеральном уровне деньги на это есть, но поскольку региональные фонды этим не занимаются, то никакой энергоэффективности проектов нет и в помине.

К слову, чиновники любят фонтанировать новациями в сфере ЖКХ. «Капремонт», «концессия», «реновация», постоянное увеличение платежей за услуги ЖКХ под маркой «борьбы с инфляцией». Все это похоже на «101 способ законного отъема денег у населения», как это было почти 100 лет назад сформулировано у классиков литературы. Плюс к этому правительство РФ и Министерство строительства и ЖКХ неэффективно и в нарушение конституционных прав граждан вводит все новые и новые предложения по изменению законодательства и, в первую очередь, Жилищного кодекса РФ. В результате чиновники изменяют базовые жилищные правоотношения собственников жилья, лишая их земли под многоквартирным домом и общего имущества, заставляя население оплачивать с помощью Единого платежного документа ничем не обоснованные счета за услуги ЖКХ, создавая для этого подконтрольные управляющие компании и организации. А под видом введения концессии Минстрой проводит приватизацию коммунальных государственных и муниципальных предприятий, передавая системы жизнеобеспечения городов и населенных пунктов в частные руки без должных финансовых и материальных гарантий результатов их деятельности.

«СП»: — Есть ли какой-нибудь выход из этого тупика?

— Вообще у СРО, которую я возглавляю, есть собственная концепция. Мы назвали ее солидарной системой жизнеобеспечения граждан Российской Федерации. В случае ее реализации абсолютно не важно, о чем будет идти речь — о сносе дома или его реконструкции.

«СП»: — В чем ее суть?

— если коротко, то суть в том, чтобы передать людям в собственность земельные участки под многоквартирными домами, а также передать им долю в праве на общедомовое имущество, тем самым сделав их официально зарегистрированными землевладельцами. Тем самым люди получат новый статус и права заказчиков услуг. Они станут не абстрактными владельцами воздуха в выстраиваемой застройщиками жилья пирамиде, а собственниками конкретного имущества. И тогда уже они сами будут решать, что им нужно, а что нет — энергоэффективность, капремонт, реконструкция или снос.

«СП»: — Так почему же этого не делает, например, та же официальная Москва?

— А потому, что пирамида в таком случае перевернется с ног на голову. Потому что доходы от реновации придется перечислять даже не просто на спецсчета конкретных домов, а, скорее даже, персонифицированно каждому собственнику. Эти средства будут аналогом материнского капитала. Такая схема побуждает государство жить именно за счет налогов, которые должны возвращаться плательщикам в виде того же благоустройства, а не поборов. Но к этому, вполне очевидно, высшие чиновники не готовы. Потому что если я плачу налог, то я и спрошу в итоге за его использование, тогда все будет прозрачно. Чиновников же интересует система мутная, чтобы можно было в такой воде ловить свою рыбку.

Так что если у Собянина, как он утверждает, есть пара-другая триллионов рублей на реновацию, то пусть лучше не кормит банки и девелоперов, а скажет людям — ребята, я передаю вам эти средства, общее имущество в собственность, провожу межевание, помогаю с постановкой земли на кадастровый учет за счет городского бюджета и окажу соответствующие коммунальные или строительные услуги.

Вот тогда, резюмирует эксперт, появится возможность не только для строительства отдельных новых домов или кварталов, но и для возведения целых новых городов с хорошей инфраструктурой. А точечными методами вроде сноса, уверен он, проблему жилого фонда уже не решить, так как он ветшает быстрее, чем вводятся в строй новые квадратные метры, и точка невозврата здесь пройдена была еще 11 лет назад, в 2007 году.