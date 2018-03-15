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Заседание СБ ООН по делу Скрипаля

00:18. 15 марта 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:


Заседание СБ ООН по делу Скрипаля проходило по большей части в закрытом режиме, но особых неожиданностей там не было.

1. Британия не считает себя обязанной предоставлять России какие-либо доказательства причастности России к отравлению Скрипаля. Попутно Россию обвинили в убийстве Литвиненко, сбитии Малазийского Боинга и т.д. США эту позицию Британии поддержали, прямо заявив, что это "преступление России". Франция также поддержала Британию, но с некоторыми оговорками.
2. Британия также обвинила Россию в нарушении конвенции о запрещении химического оружия, под предлогом, что запасы хим.оружия в России были уничтожены в 2017-м году, а надо было раньше.
3. Остальные участники заседания от прямых обвинений России уклонились, в основном призывая к беспристрастному расследованию.
4. Россия обвинила Британию в отказе от объективного расследования и сокрытии улик, в нежелании установления истины, а также в том, что это уже не первый "странный случай" с гражданами РФ на территории Британии.
5. Россия будет отвечать на все попытки давления, а голословные заявления из Лондона без предоставления доказательств, в расчет приниматься не будут. И вообще, у самой Британии также есть образцы "Новичка", так что Британии надо отказаться от своих неоколониальных замашенк.
6. Постпред также добавил, что России невыгодна такая история накануне выборов и ЧМ-2018, поэтому о готовящихся провокациях с хим.оружием Москва предупреждала неоднократно, тем более что обвинители России уже не раз ловились на организации таких провокаций для своих агрессивных действий против других стран.



В целом, ничего нового сказано не было – все тезисы уже давно озвучивались и было бы наивно думать, что это заседание могло что-то изменить. С учетом того, что Британия еще до заседания деятельно показала, что не собирается что-либо доказывать, разговор и не мог выйти за рамки обвинительной и контр-обвинительной риторики. Ждем анонса по высылке британских дипломатов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, Россия, сб оон, скрипаль, США
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