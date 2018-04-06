Очередная порция лжи: Лондон «обнаружил» лабораторию, создавшую вещество для отравления Скрипаля

Великобритания продолжает тонуть во вранье, связанном с громким делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлией. Сегодня главное британское информационное издание Times опубликовало статью, в которой говориться о том, что нервнопаралитическое вещество, использованное для отравления Скрипалей, было произведено в лаборатории Саратовской области.

При этом, конечно же, никаких доказательств в статье не приведено, просто голословное обвинение в том, что вещество было произведено лабораторией в Шиханах Саратовской области. Вероятно, это заявление основывается лишь на том, что в Шиханах действительно находилась лаборатория, однако, как заявил Полпред президента Михаил Бабич, который ранее был главой химической комиссии по разоружению, этот объект никогда не входил в спектр его работы. Эта лаборатория вообще никогда не была задействована в производстве химического оружия и его хранения.

Иными словами, Великобритания хватается за любую соломинку, чтобы выбраться из болота лжи, но с каждым разом завязает в нем все глубже и глубже. В этом деле изначально были видны явные нестыковки – практически сразу после происшествия Лондон начал голословно обвинять Россию, не дождавшись результатов следствия. Причем, название вещества, «Новичок», начало фигурировать в заявлениях официальных лиц Великобритании еще до того, как произвелся его анализ. Более того, не дождавшись результатов расследования, Лондон созвал заседание Совбеза ООН… о чем там планировалось говорить? О догадках и подозрениях, не основанных вообще ни на чем? Это так теперь международная политика ведется?

При этом нельзя не отметить того факта, что России вообще незачем было организовывать покушение на Скрипаля: во-первых, оно произошло в аккурат перед выборами президента РФ, и Москве явно не нужен был скандал на фоне этого события. А во-вторых, сам Скрипаль не представляет интереса для России – он уже 10 лет живет в Великобритании и никак не мог нанести вреда ее интересам. Как сказал Постпред РФ при ООН Василий Небензя, наблюдается явная антироссийская кампания, развязанная на фоне дела Скрипаля. Это «зазеркалье» - Москве снова предлагают просто «признать все обвинения и покаяться», не приводя никаких доказательств.

Очевидно, что дело Скрипаля просто стало еще одним рычагом давления на Россию. Это масштабная провокация, которая преследует лишь одну цель – очернить Россию. Великобритания явно не располагает никакими доказательствами причастности Москвы к покушению, а все заявления, которые делает Лондон, выглядят крайне нелепо и глупо.