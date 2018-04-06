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Заседание СБ ООН по делу Скрипаля – 2

01:16. 6 апреля 2018 Просмотров - 171 Один комментарий Опубликовал:


Очередное заседание СБ ООН по делу об отравлении Скрипаля.
Как и ожидалось, никаких конкретных решений принято не было. Стороны в очередной раз обозначили свою позицию и разошлись.



Небензя в конце очень к месту зацитировал "Алису в стране чудес". Ф


Идельаный фрагмент под эту ситуацию.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: алиса в стране чудес, Британия, небензя, сб оон, скрипаль, юмор
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Один комментарий»

  • 9483 8059
    Вячеслав 6 апреля 2018 в 11:26 Ссылка Пометить
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    В известной басне нашего замечательно баснописца И.А.Крылова есть такая фраза – “Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать…” В лес же (как продолжение) волку (Западу) Россию не утащить НИКОГДА… Запад ищет повод, чтобы ослабить, унизить Россию, как усиливающего игрока на мировой арене. А причин для того просто масса… В их мрачных кабинетах уже вовсю ищут другие поводы для воплощения в жизнь своих гнусных затей…

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