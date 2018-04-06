Заседание СБ ООН по делу Скрипаля – 2

Очередное заседание СБ ООН по делу об отравлении Скрипаля.Как и ожидалось, никаких конкретных решений принято не было. Стороны в очередной раз обозначили свою позицию и разошлись.Небензя в конце очень к месту зацитировал "Алису в стране чудес". ФИдельаный фрагмент под эту ситуацию.

Источник: colonelcassad.livejournal.com