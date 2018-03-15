ТОЛЬКО ЗА ПУТИНА!

Братья и сёстры! Очевидно, что на предстоящих выборах Президента Российской Федерации победит Владимир Владимирович Путин. В связи с чем немало избирателей из числа сторонников действующего Президента, решив, что и так все ясно, не пойдут на избирательные участки. Их логику понять можно. Но это не конструктивная позиция.

Дело в том, что американо-европейские «партнеры» заранее приготовились объявить выборы в России нелегитимными, так как явка избирателей на них якобы будет не более 45%.

По социологическим опросам реальная явка прогнозируется в районе 70%, а за Путина готовы отдать свои голоса тоже около 70% избирателей. Это означает, что от общего числа избирателей – явившихся и не явившихся на выборы – Путин наберет 49% голосов.

То есть у американо-европейских провокаторов будет реальная зацепка раскручивать антитезу, мол, Путин находится у власти незаконно, т.к. за него проголосовали менее 50% от общего числа избирателей.

Понятно, что по закону РФ избранным Президентом считается тот кандидат, кто при ЛЮБОЙ явке наберет свыше 50% голосов ПРИШЕДШИХ на выборы избирателей.

Но это обстоятельство не должно никого расхолаживать в условиях, когда коллективный Запад с каждым днем наращивает массированное давление на Россию и В.Путина лишь с одной целью – наклонить.

В этой ситуации народ России просто обязан поддержать своего лидера, не сдающего позиции, как это сделали два его предшественника. Даже те, кто критически относятся к нынешней власти, но не являются предателями родины, должны проголосовать за Путина.

Все мы знаем, если кто-то крикнет: «Наших бьют!», то все бросаются на выручку избиваемым, не вникая в суть дела. И только потом, когда драка закончится, начинаются выяснения причин, кто прав, кто виноват. Но за своих все вступаются мгновенно, рьяно и отважно. Это касается и случая с Путиным: западные «друзья» совершают на него оголтелые нападки, и долг каждого россиянина заступиться за него, а не присоединяться к врагам.

Почему все любят В.Высоцкого, но не любят Солженицына? Ведь они оба критиковали советскую жизнь в своих произведениях, протестовали против нее. Высоцкого любят потому, что он не был предателем, сказав вербовщикам иностранных спецслужб: «Это моя страна, и со своей властью я разберусь как-нибудь сам». А Солженицын был собирателем и публикатором за рубежом компромата на свою родину и за это был обласкан своими западными патронами.

Поэтому, если у вас есть претензии к Путину, высказывайтесь открыто и конструктивно, но не по наводке западных недругов России и не за тридцать сребреников.

Кроме того, хочу напомнить слова Е.Евтушенко:

«И если свора, воя оголтело,

Бьёт одного, пусть даже и за дело,

Сто первым я не буду никогда».

Как видите, задана очень высокая морально-нравственная планка поведения. Обращаю эту цитату к тем «диванным героям», которые зависают в соцсетях и на различных сайтах и поливают помоями Путина и народ России, думая, что совершают при этом подвиг и режут правду-матку, но не понимают, что подобными вербальными выхлопами вредят своей Отчизне, ибо становятся невольными подпевалами западных спецслужб, ведущих подрывную деятельность в отношении России. Опомнитесь и не плюйте в колодец, из которого пьете воду, которую пили ваши героические и патриотически настроенные предки!

У В.И.Ленина была известная формула: «Социализм – это советская власть плюс электрификация всей страны». И она привела к созданию мощной сверхдержавы – Советского Союза, который контролировал полмира. У нынешних российских либералов и прочих ничтожных тварей тоже есть формула, но звучит она по-иному: «Демократия – это анархия плюс педерастизация всей страны с последующим ее развалом в стиле а ля Горбачев-Ельцин».

Сейчас раскручивается новая провокация против Путина и России, связанная с отравлением предателя в Великобритании. То, что он был отравлен спецслужбами Запада, ни у кого из здравомыслящих людей не вызывает сомнения. Но я хотел бы заострить внимание представителей «пятой колонны» и тех, кто мечтает стать предателем, думая, что им за кордоном уготована райская жизнь за коллаборационизм, на чреватость их жизненного выбора. Предателей ненавидят обе стороны – и преданные, и те, кому предали. Не то Бжезинский, не то Киссинджер произнес: «Опасно воевать с Америкой, но дружить с ней смертельно опасно». И это находит подтверждение на практике: после того, как предатели сыграли свою роль, они за ненадобностью начинают играть другую роль – сакральной жертвы. Поэтому, потенциальные и уже действующие предатели, подумайте хорошенько, куда и к чему вы идете.

А вы, патриоты России, если не хотите лишиться родины, придите 18 марта на избирательные участки и проголосуйте за В.В.Путина – единственного кандидата, который не допустит перегибов, который не прогнется, который сбережет в целости и сохранности Святую Русь. Владимир Путин является одним из тех редких людей, про которых говорят: «С ними я бы пошел в разведку».

Ниже приводятся два стихотворения о В.Путине. Некоторые из вас уже знакомы с ними. Но есть и те, кто не читал их. В любом случае видится целесообразным предложить их вашему вниманию в преддверии судьбоносных для России выборов.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Мы ждали долго. Наконец

Вошел в Кремлевский наш Дворец

Спокойной поступью мессии

Защитник матушки-России.

Не сразу поняли дельцы,

Что обрубаются концы

Их паутинистым интригам,

Служившим западным веригам.

На вид вошедший был простым,

С покровом прядей не густым,

Смущался он под градом взглядов,

Но был готов к лавинам ядов.

Не сразу бросился он в бой

И медлил с властной ворожбой,

Однако точно, без размаха

Ударил в кучку олигархов.

Затем он принялся за хлам

И осудил публичный срам;

И тех, кто жить не хочет в мире,

Пообещал «мочить» в сортире.

И так он «ястребов» «мочил»,

Что в бозе их порыв почил,

А иноземцам в назиданье

Напомнил и про обрезанье.

Когда «Дубровка» и «Беслан»

Пытались взять его в капкан,

Он с честью вышел из захвата,

Не растоптав, что было свято.

Примером личным призывал

Не допустить страны развал -

И постепенно и красиво

Окрепла заново Россия.

Тогда «партнеры» смыли грим

И запустили руки в Крым,

Но наш герой одним ухватом

Вернул его к родным пенатам.

И тут такое началось!-

Вскипела вражеская злость -

Коль толку нет от провокаций,

Решили бить посредством санкций.

Но лидер наш в ответ на вой

Технично брал на болевой.

И завопили супостаты,

В своем убожестве трекляты.

В конце концов весь мир признал,

Что наш один переиграл

Гнилые запада элиты,

Чьи карты были правдой биты.

Блюдет и совесть, и закон,

И все увидели, что он

Не предает, не продается

И под хвалу врагов не гнется.

Питаясь мудростью веков,

Свободен от любых оков,

Уравновешен, как природа,

Творит он благо для народа.

Мы долго ждали. Наконец

Пришел не брат и не отец,

Не бог, не царь, не обличитель,

А скромный родины спаситель.

СТИХИ «ОТ ИМЕНИ ПУТИНА»

Не стремитесь туда, где не любят Россию,

Где не терпят ее за огромность и мощь,

Где вам в сердце внедрят, как и в мозг, амнезию,

И внушат, что березой является хвощ.

Не бегите на зов беспринципного Сэма,

Берегите себя от коварных купюр.

На чужбине судьба не находит эдема -

Там лишь призрак его, как на кальке эпюр.

Подавляйте соблазн оказаться в фаворе

У заморских льстецов, ненавидящих Русь:

Не заметите, как в перебежчиков своре

Превратитесь вдруг в тех, с кем не дружит и гнусь.

На родимой земле и смола не чернее,

Чем больших тополей бело-пенистый пух,

Навевающий въявь и мечту Гименея,

И воздушной любви возвышающий дух.

Повторяйте слова золотого поэта:

«Эх, Рассея моя, необъятная ширь!

Не покину тебя, не нарушу обета,

На планете лишь ты верный мне поводырь».

И храните себя для любимой Отчизны,

И растите детей в благодати родной.

Все, что в силах моих, до скончания жизни

Буду делать, чтоб враг не пришел к нам с войной.

Обустроив дома, обустроим Россию.

Нашей силы вовек не иссякнет запас.

Я такой же, как вы, не похож на мессию,

Но работа моя – сбережение вас.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ