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ТОЛЬКО ЗА ПУТИНА!

01:49. 15 марта 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

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Братья и сёстры! Очевидно, что на предстоящих выборах Президента Российской Федерации победит Владимир Владимирович Путин. В связи с чем немало избирателей из числа сторонников действующего Президента, решив, что и так все ясно, не пойдут на избирательные участки. Их логику понять можно. Но это не конструктивная позиция.
Дело в том, что американо-европейские «партнеры» заранее приготовились объявить выборы в России нелегитимными, так как явка избирателей на них якобы будет не более 45%. 
По социологическим опросам реальная явка прогнозируется в районе 70%, а за Путина готовы отдать свои голоса тоже около 70% избирателей. Это означает, что от общего числа избирателей – явившихся и не явившихся на выборы – Путин наберет 49% голосов. 
То есть у американо-европейских провокаторов будет реальная зацепка раскручивать антитезу, мол, Путин находится у власти незаконно, т.к. за него проголосовали менее 50% от общего числа избирателей. 
Понятно, что по закону РФ избранным Президентом считается тот кандидат, кто при ЛЮБОЙ явке наберет свыше 50% голосов ПРИШЕДШИХ на выборы избирателей.
Но это обстоятельство не должно никого расхолаживать в условиях, когда коллективный Запад с каждым днем наращивает массированное давление на Россию и В.Путина лишь с одной целью – наклонить.
В этой ситуации народ России просто обязан поддержать своего лидера, не сдающего позиции, как это сделали два его предшественника. Даже те, кто критически относятся к нынешней власти, но не являются предателями родины, должны проголосовать за Путина. 
Все мы знаем, если кто-то крикнет: «Наших бьют!», то все бросаются на выручку избиваемым, не вникая в суть дела. И только потом, когда драка закончится, начинаются выяснения причин, кто прав, кто виноват. Но за своих все вступаются мгновенно, рьяно и отважно. Это касается и случая с Путиным: западные «друзья» совершают на него оголтелые нападки, и долг каждого россиянина заступиться за него, а не присоединяться к врагам.
Почему все любят В.Высоцкого, но не любят Солженицына? Ведь они оба критиковали советскую жизнь в своих произведениях, протестовали против нее. Высоцкого любят потому, что он не был предателем, сказав вербовщикам иностранных спецслужб: «Это моя страна, и со своей властью я разберусь как-нибудь сам». А Солженицын был собирателем и публикатором за рубежом компромата на свою родину и за это был обласкан своими западными патронами. 
Поэтому, если у вас есть претензии к Путину, высказывайтесь  открыто и конструктивно, но не по наводке западных недругов России и не за тридцать сребреников. 
Кроме того, хочу напомнить слова Е.Евтушенко:
«И если свора, воя оголтело,
Бьёт одного, пусть даже и за дело,
Сто первым я не буду никогда».
Как видите, задана очень высокая морально-нравственная планка поведения. Обращаю эту цитату к тем «диванным героям», которые зависают в соцсетях и на различных сайтах и поливают помоями Путина и народ России, думая, что совершают при этом подвиг и режут правду-матку, но не понимают, что подобными вербальными выхлопами вредят своей Отчизне, ибо становятся невольными подпевалами западных спецслужб, ведущих подрывную деятельность в отношении России. Опомнитесь и не плюйте в колодец, из которого пьете воду, которую пили ваши героические и патриотически настроенные предки!
У В.И.Ленина была известная формула: «Социализм – это советская власть плюс электрификация всей страны». И она привела к созданию мощной сверхдержавы – Советского Союза, который контролировал полмира. У нынешних российских либералов и прочих ничтожных тварей тоже есть формула, но звучит она по-иному: «Демократия – это анархия плюс педерастизация всей страны с последующим ее развалом в стиле а ля Горбачев-Ельцин».
Сейчас раскручивается новая провокация против Путина и России, связанная с отравлением предателя в Великобритании. То, что он был отравлен спецслужбами Запада, ни у кого из здравомыслящих людей не вызывает сомнения. Но я хотел бы заострить внимание представителей «пятой колонны» и тех, кто мечтает стать предателем, думая, что им за кордоном уготована райская жизнь за коллаборационизм, на чреватость их жизненного выбора. Предателей ненавидят обе стороны – и преданные, и те, кому предали. Не то Бжезинский, не то Киссинджер произнес: «Опасно воевать с Америкой, но дружить с ней смертельно опасно». И это находит подтверждение на практике: после того, как предатели сыграли свою роль, они за ненадобностью начинают играть другую роль – сакральной жертвы. Поэтому, потенциальные и уже действующие предатели, подумайте хорошенько, куда и к чему вы идете. 
А вы, патриоты России, если не хотите лишиться родины, придите 18 марта на избирательные участки и проголосуйте за В.В.Путина – единственного кандидата, который не допустит перегибов, который не прогнется, который сбережет в целости и сохранности Святую Русь. Владимир Путин является одним из тех редких людей, про которых говорят: «С ними я бы пошел в разведку».
Ниже приводятся два стихотворения о В.Путине. Некоторые из вас уже знакомы с ними. Но есть и те, кто не читал их. В любом случае видится целесообразным предложить их вашему вниманию в преддверии судьбоносных для России выборов.
 
    ВЛАДИМИР ПУТИН
 
Мы ждали долго. Наконец
Вошел в Кремлевский наш Дворец
Спокойной поступью мессии
Защитник матушки-России.
 
Не сразу поняли дельцы,
Что обрубаются концы
Их паутинистым интригам,
Служившим западным веригам.
 
На вид вошедший был простым,
С покровом прядей не густым,
Смущался он под градом взглядов,
Но был готов к лавинам ядов.
 
Не сразу бросился он в бой
И медлил с властной ворожбой,
Однако точно, без размаха
Ударил в кучку олигархов.
 
Затем он принялся за хлам
И осудил публичный срам;
И тех, кто жить не хочет в мире,
Пообещал «мочить» в сортире.
 
И так он «ястребов» «мочил»,
Что в бозе их порыв почил,
А иноземцам в назиданье
Напомнил и про обрезанье.
 
Когда «Дубровка» и «Беслан»
Пытались взять его в капкан,
Он с честью вышел из захвата,
Не растоптав, что было свято.
 
Примером личным призывал
Не допустить страны развал -
И постепенно и красиво
Окрепла заново Россия.
 
Тогда «партнеры» смыли грим
И запустили руки в Крым,
Но наш герой одним ухватом
Вернул его к родным пенатам.
 
И тут такое началось!-
Вскипела вражеская злость -
Коль толку нет от провокаций,
Решили бить посредством санкций.
 
Но лидер наш в ответ на вой
Технично брал на болевой.
И завопили супостаты,
В своем убожестве трекляты.
 
В конце концов весь мир признал,
Что наш один переиграл
Гнилые запада элиты,
Чьи карты были правдой биты.
 
Блюдет и совесть, и закон,
И все увидели, что он
Не предает, не продается
И под хвалу врагов не гнется.
 
Питаясь мудростью веков,
Свободен от любых оков,
Уравновешен, как природа,
Творит он благо для народа.
 
Мы долго ждали. Наконец
Пришел не брат и не отец,
Не бог, не царь, не обличитель,
А скромный родины спаситель.
 
 
       СТИХИ «ОТ ИМЕНИ ПУТИНА»
 
Не стремитесь туда, где не любят Россию,
Где не терпят ее за огромность и мощь,
Где вам в сердце внедрят, как и в мозг, амнезию,
И внушат, что березой является хвощ.
 
Не бегите на зов беспринципного Сэма,
Берегите себя от коварных купюр.
На чужбине судьба не находит эдема -
Там лишь призрак его, как на кальке эпюр.
 
Подавляйте соблазн оказаться в фаворе
У заморских льстецов, ненавидящих Русь:
Не заметите, как в перебежчиков своре
Превратитесь вдруг в тех, с кем не дружит и гнусь.
 
На родимой земле и смола не чернее,
Чем больших тополей бело-пенистый пух,
Навевающий въявь и мечту Гименея,
И воздушной любви возвышающий дух.
 
Повторяйте слова золотого поэта:
«Эх, Рассея моя, необъятная ширь!
Не покину тебя, не нарушу обета,
На планете лишь ты верный мне поводырь».
 
И храните себя для любимой Отчизны,
И растите детей в благодати родной.
Все, что в силах моих, до скончания жизни
Буду делать, чтоб враг не пришел к нам с войной.
 
Обустроив дома, обустроим Россию.
Нашей силы вовек не иссякнет запас.
Я такой же, как вы, не похож на мессию,
Но работа моя – сбережение вас.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, владимир путин, выборы 2018
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