Почему внешняя политика Путина на 5+, а внутренняя на 3-?

В рассуждениях на тему внешней и внутренней политики Владимира Владимировича Путина было сломано немало копий. И действительно, многие отмечают несоответствие на фоне блестящей внешней политики весьма неоднозначной политики внутренней. Все это предъявляется Путину довольно часто, особенно в преддверии президентских выборов 2018 года.

Собственно, краткий ответ на вопрос заголовка достаточно очевиден: потому что мы живём в капиталистической стране. Повторю: в ка-пи-та-ли-стической. А вот иные наши сограждане до сих пор держат в своих головах общественные нормы жизни при социализме. И требуют от власти их безусловного применения в неподходящей для этого социальной среде. Помнить о нормах более справедливой жизни необходимо: это и наша славная история, и заявка на будущее. Которое сегодня, увы, „в отдельно взятой стране” так просто не осуществишь: среда не та. Что остаётся делать? Решение – это не пафос, это – нелёгкая правда жизни: менять мир . Нацеливать его на установление справедливого мироустройства. Что, собственно, Россия сегодня и делает. Ниже – ответ на вопрос заголовка коллеги из Конта.



В этой короткой заметке я не буду углубляться в политическую "кухню", проводить глубокие аналитические исследования и загружать читателя фактологией. Постараюсь донести свое понимание в легкой, "бытовой", доступной для каждого форме.

Представьте, что вам досталась квартира… в наследство. Красивая, просторная, светлая, богатая, в уютном районе, высокие потолки… все дела. Жить можно, но требует ремонта, а последний кап. ремонт проводился лет 70 назад.



Вот вы переселяетесь в свою новую квартиру и тут обнаруживается, что сверху вас постоянно топят, снизу шумят, со всех боков долбят по стенам так, что штукатурка сыпется, по трубам стучат, аж в ушах звенит.



Но это еще не все: двери и окна прогнили и уже не являются сколь-нибудь серьезным барьером для воришек разных мастей.



Но и это только полбеды: внутри самой квартиры расплодилось огромное количество паразитов, действующих в сговоре с внешними недоброжелателями и всячески пытающимися вставить вам палки в колеса.

И как в таких условиях делать ремонт?

Вы оштукатурили стену, а вам с внешней стороны "постучали" и куски новой штукатарки отвалились.

Вы повесили натяжной потолок, а сверху вас опять залили и – потолок испорчен.

И при этом необходимо постоянно следить за тем, чтобы в квартиру не проникли злоумышленники.

Ваши действия?

1. Укрепить рубежы и обороноспособность – сменить окна и двери на крепкие и надежные. Попутно "латать дыры" в техническом и эстетическом виде квартиры.

2. Разговаривать с соседями ("партнерами") – договариваться, "подкупать", делать своими союзниками, ставить в зависимое или безвыходное положение, разрешать ИХ проблемы в обмен на "бонусы" и т.д. Постоянно заставлять внутренних паразитов работать на интересы ваши и вашей квартиры теми же методами. Попутно "латать дыры" в техническом и эстетическом виде квартиры.

3. После устранения проблем с соседями и паразитами можно смело браться за ремонт собственной квартиры)

Представили?

А теперь проследите действия В. В. Путина, начиная с 2000 года. Путину понадобилось 18 лет, чтобы выполнить первые два вышеуказанных пункта. И теперь он вплотную подошел к тому, чтобы наконец разрешить накопившиеся внутренние проблемы.



Поэтому выбор: "за кого голосовать?" – для меня очевиден.



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