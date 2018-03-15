Почему внешняя политика Путина на 5+, а внутренняя на 3-?
А вот иные наши сограждане до сих пор держат в своих головах общественные нормы жизни при социализме. И требуют от власти их безусловного применения в неподходящей для этого социальной среде.
Помнить о нормах более справедливой жизни необходимо: это и наша славная история, и заявка на будущее. Которое сегодня, увы, „в отдельно взятой стране” так просто не осуществишь: среда не та.
Что остаётся делать? Решение – это не пафос, это – нелёгкая правда жизни: менять мир. Нацеливать его на установление справедливого мироустройства. Что, собственно, Россия сегодня и делает.
Ниже – ответ на вопрос заголовка коллеги из Конта.
В рассуждениях на тему внешней и внутренней политики Владимира Владимировича Путина было сломано немало копий. И действительно, многие отмечают несоответствие на фоне блестящей внешней политики весьма неоднозначной политики внутренней. Все это предъявляется Путину довольно часто, особенно в преддверии президентских выборов 2018 года.
В этой короткой заметке я не буду углубляться в политическую "кухню", проводить глубокие аналитические исследования и загружать читателя фактологией. Постараюсь донести свое понимание в легкой, "бытовой", доступной для каждого форме.
Представьте, что вам досталась квартира… в наследство. Красивая, просторная, светлая, богатая, в уютном районе, высокие потолки… все дела. Жить можно, но требует ремонта, а последний кап. ремонт проводился лет 70 назад.
Вот вы переселяетесь в свою новую квартиру и тут обнаруживается, что сверху вас постоянно топят, снизу шумят, со всех боков долбят по стенам так, что штукатурка сыпется, по трубам стучат, аж в ушах звенит.
Но это еще не все: двери и окна прогнили и уже не являются сколь-нибудь серьезным барьером для воришек разных мастей.
Но и это только полбеды: внутри самой квартиры расплодилось огромное количество паразитов, действующих в сговоре с внешними недоброжелателями и всячески пытающимися вставить вам палки в колеса.
И как в таких условиях делать ремонт?
Вы оштукатурили стену, а вам с внешней стороны "постучали" и куски новой штукатарки отвалились.
Вы повесили натяжной потолок, а сверху вас опять залили и – потолок испорчен.
И при этом необходимо постоянно следить за тем, чтобы в квартиру не проникли злоумышленники.
Ваши действия?
1. Укрепить рубежы и обороноспособность – сменить окна и двери на крепкие и надежные. Попутно "латать дыры" в техническом и эстетическом виде квартиры.
2. Разговаривать с соседями ("партнерами") – договариваться, "подкупать", делать своими союзниками, ставить в зависимое или безвыходное положение, разрешать ИХ проблемы в обмен на "бонусы" и т.д. Постоянно заставлять внутренних паразитов работать на интересы ваши и вашей квартиры теми же методами. Попутно "латать дыры" в техническом и эстетическом виде квартиры.
3. После устранения проблем с соседями и паразитами можно смело браться за ремонт собственной квартиры)
Представили?
А теперь проследите действия В. В. Путина, начиная с 2000 года. Путину понадобилось 18 лет, чтобы выполнить первые два вышеуказанных пункта. И теперь он вплотную подошел к тому, чтобы наконец разрешить накопившиеся внутренние проблемы.
Поэтому выбор: "за кого голосовать?" – для меня очевиден.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Сказано немного неуклюже, но абсолютно верно по сути!