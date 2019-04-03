Что нужно знать о внешней политике Китая сегодня

Современная международная политика отличается не только динамичностью и агрессивностью ведущих игроков, но и во многом нелогичностью поведения именно глобальных игроков.



Обыватели, приученные к простым и предсказуемым решениям, с удивлением и опаской смотрят, например, на экстравагантные заявления и не менее экстравагантные действия американского президента Дональда Трампа. И далеко не всегда нормально воспринимают действия Владимира Путина и тем более китайского лидера Си Цзиньпина.

Причем если действия США и Российской Федерации с точки зрения обычного человека ещё можно как-то объяснить борьбой за лидерство в мировой политике, то действия Китайской Народной Республики необъяснимы. Экономически мощное и достаточно зубастое в военном отношении государство вроде и не претендует на мировое лидерство. Пока, по крайней мере, и в открытую.



Но в то же время, если дело доходит до конфликтов или даже до демонстраций в стиле Спратли, "тихий" Китай вдруг становится достаточно агрессивным. Кошка превращается в тигра. А потом, после того, как обострение заканчивается, тигр опять становится обычной кошкой.



Для того чтобы понять метаморфозы превращения КНР, необходимо разобраться с тем, что же происходит внутри самого Китая. Именно понимание внутренней политики этой страны дает понимание внешнеполитических действий китайской дипломатии и руководства КНР.



Мы хорошо знаем новейшую историю КНР, но совершенно не разбираемся в том, к чему сегодня стремится Китай. Более того, сама суть европейского подхода к пониманию сути Китая ущербна. Что греха таить, мы до сих пор рассматриваем Китай как некую резервацию рабочей силы и промышленных мощностей. Мировая промзона, если хотите.



А между тем, Китайская Народная Республика — социалистическое, а значит, плановое государство. Необходимо понять тот план, о котором говорит Си Цзиньпин на съездах и пленумах КПК.



Ещё в 2012 году, на 19 съезде КПК, Си Цзиньпин, избранный генеральным секретарем КПК, провозгласил цель страны на ближайший период — стать "социалистической современной мощной державой".



Всем все понятно? А вот мы уверены, что это не так. Вообще, социалистическое строительство надо рассматривать в упор сквозь план стройки.



Согласно разработанному КПК плану, начало реализации которого намечено на 2020 год, на первом этапе (2020-2035 годы) планируется провести полную модернизацию социалистического Китая. На деле это будет выглядеть как реформирование политической, идеологической, экономической систем государства.



Затем, на втором этапе (2035-2050 годы), "Китай станет процветающим, сильным, демократическим, цивилизованным, гармоничным и красивым социалистическим современным мощным государством".



Звучит громко? Да, но буквально 70 лет назад Китай представлял из себя огромное по населению ничего. Именно в плане развития и достижений.



Си Цзиньпин заявил, что Китай вошел в "новую эру" под его руководством. Говоря по-другому, страна будет возвращена в лидеры мировой политики. Наиболее продвинутые читатели возмущенно спросят, а когда это Китай там был? Давно был. И не Китай, а Чжунго, «Срединное государство». Но было такое в истории.





И, опираясь на мудрость многих веков, не отрицая (но и не превознося) достижений тех времен, сегодня КНР будет предлагать на международной арене "китайскую мудрость и китайский подход к решению проблем, стоящих перед человечеством".



Это фактически означало отказ Китая от достаточно долгой политики "цянши дань бу цян’ин" (сильный, но не жесткий), провозглашенной в конце 80-х годов Дэн Сяопином.



Новый лидер (кстати, в 2016 году Си Цзиньпин получил это звание официально, полное звание китайского руководителя теперь звучит как «основной (верховный) лидер Китая») провозгласил новую стратегию во внешней политике — инициативу "Пояса и Пути".



Цель проекта достаточно амбициозна. Превратить Евразию в регион, который по военной, экономической и идеологической мощи будет не просто соперничать с евроатлантическим регионом, а превосходить его.



Кстати, эта цель объясняет улучшение российско-китайских отношений. Мы таким образом для КНР "буферное государство".



Амбиции Китая вообще достаточно велики. Мировая держава, которая будет диктовать свою мудрость остальному миру. Отсюда понятно, почему в Вашингтоне так активно выступают против всего китайского. Однако "задавить КНР" экономически, политически или в военном плане США уже не могут.



Китай сегодня стал "мировой мастерской". Производит практически всё. Причем производит для стран Запада. Мы же, под влиянием пропаганды Запада, видим только зависимость КНР от спроса в западных странах. А как же быть с "другой стороной монеты"?



Напомним о судьбе многих российских проектов после отказа одной из бывших братских республик от сотрудничества с Россией. Красиво провозглашенная политика импортозамещения проходит ой как сложно. И это в России, где во многом сохранились примерно те же технологии, что и у "отказчиков". А как быть Европе или США?



В своих выступлениях китайский лидер четко определил цели государства на ближайшее время. Странно писать это про страну, которая славится своей способностью скрывать истинные планы за вычурными выражениями, но цели определены четко. По-западному.



Во-первых, борьба с либеральной западной демократией. Не больше и не меньше. Си Цзиньпин рассматривает эту идеологию не как препятствие для реализации "китайской мечты", а именно как врага, который не хочет допустить рост Китая во всех сферах.



Во-вторых, изменение мирового порядка, вытеснение западных ценностей из мировой политики. Китай должен предложить другим странам взаимную дружбу, но не создание альянсов. Иными словами, экономическое развитие под "доброжелательным" управлением китайского руководства, при сохранении политической независимости.



В-третьих, развитие и модернизация армии Китая. За короткий исторический период (до 2050 года) армия должна стать как минимум равной армии США. Ближайшая же задача — сделать армию сильнейшей в регионе (до 2035 года).



В-четвертых, вся работа во внешней политике должна быть подчинена продвижению и реализации идей "китайской мечты"! Изменение глобального политического порядка должно быть четко сбалансировано с укреплением экономики, идеологии и других внутренних институтов КНР.



Китайская Народная Республика должна стать центром мировой политики. Не больше и не меньше. Си Цзиньпин назвал такое общество "сообществом единой судьбы". В своих выступлениях более раннего периода он говорит несколько по-другому — "общество с единым будущим для человечества".



Часто говорят о том, что внешняя политика КНР будет изменяться под внешними влияниями. Невозможно не учитывать действия других игроков на мировой политической арене. Однако такой точке зрения можно противопоставить факты.



Менее года назад, 22-23 июня 2018 года, в Пекине прошло рабочее совещание по вопросам иностранных дел. Для понимания внешней политики Китая сегодня достаточно пары цитат из выступления Си Цзиньпина на этом совещании.



Необходимо наращивать усилия для создания "новой обстановки в сфере дипломатии великой державы с китайской спецификой, с целью создания благоприятных условий и внесения должного вклада для полного построения общества средней зажиточности и перехода к всестороннему строительству модернизированной социалистической державы".



И второе. В международных отношениях "необходимо учитывать внутреннюю и внешнюю обстановку, рассматривать в качестве основной линии возрождение нации и стимулирование прогресса человечества в качестве основной линии возрождения нации и стимулирование прогресса человечества, продвигать сообщество единой судьбы человечества".



Как видите, идеология внешней политики КНР не меняется. Китай четко следует плану. Но нас интересует опасность такой внешней политики для России. Является ли Китай сегодня противником нашей страны? Стоит ли поддерживать китайские инициативы в международном плане?



Если рассматривать международные отношения в перспективе, сегодня действия КНР скорее полезны, чем опасны. Усиливая свое влияние в Азии, Китай нейтрализует американцев в тихоокеанском регионе. Тем самым, дает нам возможность активнее работать на западном направлении.



Да и Европа, понимая, что её роль в международных делах реально уменьшается, сегодня смотрит в нашу сторону с гораздо большим интересом. Терять всегда обидно.



Вопрос в качестве итога: как нам относиться к Китаю? Как к возможному союзнику или как-то иначе?



К тому, что КНР в состоянии выполнить свою программу и стать первым государством в мире не только в плане производства и экономики, но и вообще переплюнуть даже США в плане военной мощи и авторитета?



Сегодня авторитет КНР на мировой арене, скажем так, именно благодаря той самой политике «тихой силы» уступает и американскому, и европейскому, и нашему. Есть над чем работать, а это китайцы умеют.



Более того, такой подход, не грабительский, а дружеско-партнерский, весьма интересен странам третьего мира. И они весьма охотно идут на дружбу с Китаем, Латинская Америка и Центральная Африка тому лучшие примеры.



И европейские страны, которые из небогатых, (Балканы, Греция, Италия) с удовольствием работают над Вторым Шелковым путем, который призван соединить две части человечества взаимными интересами и партнерством.



Во время последнего зарубежного визита в марте 2019 года в Италию, Си Цзиньпин сказал интересные слова: «У нас есть время», которые означают, что в современной политике КНР не собирается довольствоваться мелкой ежесекундной выгодой, а медленно, но уверенно будет работать над достижением своих стратегических планов.



И для полноценного сотрудничества с такой страной необходимо как минимум обладать такими же возможностями.



Вообще-то, хотелось бы, чтобы при таких раскладах Россия была бы для Китая реальным стратегическим партнером и союзником, а не разменной фигурой в политических и экономических играх. Ну и поставщиком природных ресурсов технологий.



Но для этого и нам стоит задуматься о модернизации нашего государства.



Источник (рекомендовано для ознакомления): http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.html

Источник: https://topwar.ru/156249-chto-nuzhno-znat-o-vneshnej-politike-kitaja-segodnja.html