БИЗНЕС Online: «Сталин приветствовал бы нынешнюю внешнюю политику Путина»

Опрос недели: А как бы правил страной вождь народов в 2019 году?

Сегодня отмечается 140-летие со дня рождения Иосифа Сталина. В чем феномен его популярности сейчас в нашей стране? И сможет ли когда-нибудь Россия прийти к однозначному мнению в отношении этой исторической личности? «БИЗНЕС Online» отвечают Владимир Познер, Максим Шевченко, Сергей Переслегин, Виктор Минин, Николай Платошкин и другие.

Виктор Минин политтехнолог — Моя версия такая: сталинская экономика. Это не марксизм, от него Иосиф Сталин отказался на определенном этапе, как и от мировой революции. Тогда был не микс социализма и капитализма, как в Китае. Именно за подобное люди неосознанно поддерживают Иосифа Виссарионовича. И он являлся вождем народа, был за страну и граждан, то есть за интересы большинства. Это видно даже по тому, что после него остались только драная шинель и сапоги. Сталин был абсолютно нематериальным человеком, который не использовал власть для решения своих личных задач. Он посвятил себя народу, стране. Самое важное в его экономике то, что она являлась эквивалентной, существовал честный обмен, безынфляционость. И продукт труда принадлежал тому, кто его производил. По большому счету было возрождение русской общины и артели, но на новом технологическом уровне.

Максим Шевченко журналист, политик — Несмотря на всю суровость 30-х годов, Сталин проводил политику, направленную на всестороннее социальное, культурное, экономическое, научное и творческое развитие советского человека. Позиция вождя, что народ-победитель должен после войны жить лучше всех в мире, поступательно и последовательно реализовывалась. До сих пор лучшие дома в наших городах — это так называемые сталинки, которыми Иосиф Виссарионович предполагал застроить всю страну. Лучшая система образования, проекты, связанные с освоением космоса, ядерный проект — все это было заложено в 40-е годы. Я думаю, что сейчас Сталин не проводил бы политику по разорению и уничтожению народа, которую осуществляет современная правящая власть. Феномен популярности вождя заключается в том, что он при всех минусах его правления, которые были связаны с жестокостью того времени, заложил фундамент реального федеративного национального развития огромной уникальной страны, в которой десятки народов обладали правами гражданства, национальными правами и так далее. Они могли опереться на мощную социально-экономическую базу государства. Потому люди понимают, что современная фикция, которую власть продает как укрепление государства, а это укрепление только правящей верхушки, лишает подавляющую часть населения тех прав, которыми они обладали в Советском Союзе в сталинское время.

Владимир Познер телеведущий — Как бы Сталин сейчас руководил Россией? Я на такой вопрос отвечать не буду, потому что это чистая спекуляция. Никто не знает, что бы он сегодня делал, все если бы, да кабы… А насчет феномена популярности вождя сейчас… Во-первых, он не так популярен, как его подают. А во-вторых, феномен-то заключается в том, что для определенного количества людей имя Сталина сопряжено с величием страны. И они скучают по этому величию. Все-таки была империя, мощная и великая. И хоть ее не очень любили в мире, но опасались и уважали. А сегодня такое ощущение, что нашу страну и не опасаются, и не уважают. И в этом смысле Иосиф Виссарионович — фигура, которая напоминает, что когда-то мы были такими-то. Отсюда и его популярность. Вот как можно сказать, что он кому-то нравится, а кому-то — нет? Сколько сегодня живых людей в России, которые хоть сколько-нибудь жили при нем? Какой процент? Сталин умер в 1953 году, то есть 70 лет тому назад. А сколько из взрослых людей, которые действительно жили при Сталине, по-настоящему осталось? Те, которые рассуждают, понятия не имеют о том, что было тогда. Они не знают о страхе, который в то время царил, о бесконечных репрессиях, расстрелах и так далее. О невероятном культе личности, когда вождь был каким-то полубогом. Потому все эти «нравится не нравится» гроша ломаного не стоят, если серьезно разбираться. Причины их понятны, но под ними нет никаких оснований. А в том, придут ли когда-нибудь к единому мнению о личности Сталина, сомневаюсь, потому что ни о каких лидерах нигде в мире одной точки зрения нет. Всегда существует не одно и не два, а много мнений. Будь то Наполеон, да хоть кто угодно. Даже о Гитлере есть множество точек зрения в той же Германии.

Николай Платошкин политолог, историк, лидер движения «За новый социализм» — При Сталине, в отличие от Никиты Хрущева, была частная промышленная кооперация. Существовали мелкие частные предприятия, и Иосиф Виссарионович являлся сторонником рыночных отношений. Но, конечно, самое главное, что с его именем связывается социальная справедливость, снижение цен и личная скромность вождя в быту. Таким он запомнился в том числе лидерам иностранных государств, например, Уинстон Черчилль его очень высоко оценил и отмечал также хорошее чувство юмора советского лидера. В чем феномен популярности Сталина сейчас в нашей стране? Действительно, его поддерживают более 70 процентов, мы обсуждали это с коллегами. Потому что сейчас народ чувствует социальное неравенство, ведь между властью и простым населением огромный разрыв, чего не было во времена Иосифа Виссарионовича. Если сравнивать нынешний период и те времена, то не существовало тогда такой огромной разницы между богатыми и бедными, между властью и простым народом. Естественно, сравнивая тот беспредел, который творится сейчас, люди делают выбор в пользу Сталина.

Николай Сванидзе журналист, член Общественной палаты России — Сталин всегда проводил одну политику — абсолютно репрессивную. Такую же он осуществлял бы и сейчас. Народ бы резал, вот и вся политика. Я бы не стал говорить о популярности вождя сегодня в нашей стране. Это же не его популярность, а мифа о нем. Непосредственно к советскому лидеру данный миф не имеет никакого отношения. Связано это с тем, что мы живем все хуже. Даже не в материальном смысле, в нем ничего такого уж страшного не происходит, хотя уровень жизни и снижается. Хуже — в ощущении несправедливости вокруг нас. Потому к Иосифу Виссарионовичу и апеллируют как к воплощению суровой справедливости. Пусть он был жесток, страшен, но плохих убивал, а хорошим отдавал. Это не имеет никакого отношения к реальности, но, чем больше станет ощущения несправедливости, тем более популярен будет миф о нем.

Сергей Переслегин писатель, футуролог — Мне достаточно сложно на этот вопрос напрямую ответить, поскольку я никогда не имел отношения к стилям управления Иосифа Виссарионовича и живьем его не видел. Но если исходить из того, что говорили и говорят мои родители, то современный стиль управления достаточно похож. Ну с учетом прошедших лет и изменений в психологии людей. Но тем не менее он достаточно похож на то, что было при Иосифе Виссарионовиче. В обоих случаях мы имеем дело с очень опасным, враждебным окружением и попыткой решить задачи этого окружения за счет внутренних ресурсов. Просто потому, что других нет. Но разные причины вынуждают различные следствия. Как я понимаю, этой политике тогда придерживались. В целом она поддерживается и сейчас. И причина популярности Сталина в том, что сегодня мы совершаем похожие вещи и начинаем лучше понимать, что и почему он делал. Это даже не страх, не тоска по сильной руке, а просто понимание того, что в некоторых ситуациях работает только одна схема управления.

Фатих Сибагатуллин депутат Госдумы РФ — Во-первых, он сейчас бы не управлял, народ уже не тот, его методы сегодня не подошли бы. Мы видим, как во всем мире пытаются установить диктатуру, но нигде не проходит. Тогда ведь был красный террор — расстрелять, и весь разговор. Про Сталина не то что говорить, думать плохое боялись, иначе хана. Сталин никак не популярен сейчас, такие опросы делают, чтобы отвлечь народ. Единое мнение у народа одно — к Сталину и социализму люди не хотят возвращаться. И напомню, что с 1939 по 1945 годы население страны уменьшилось на 62 миллиона человек.

Николай Стариков политический деятель, публицист — Я не сомневаюсь, что Сталин проводил бы политику в интересах государства, которое бы он возглавлял. Причем такую политику пытались проводить, скажем правду, подавляющее большинство руководителей нашей страны, вне зависимости от того, как они назывались: генеральные секретари, великие князья, цари, императоры и так далее. Но отличие Сталина в том, что он делал это крайне умело и с очень незначительными ресурсами добился максимальных результатов, совершив при этом минимальное количество ошибок. Вот что и делает Сталина одним из наиболее успешных и великих руководителей нашей страны. Чем объясняется его нынешняя популярность? Знаете, я сейчас, что называется, нахожусь в материале — только что закончил вторую часть книги «Сталин. После войны». И хочу сказать следующее: сегодняшняя его популярность связана даже не столько с ним, сколько с желанием справедливости, бо́льшего порядка и величия нашего государства в сердцах наших граждан. Сталин сделал то, что он сделал, и это исторический деятель. А вот его образ, который сегодня воспринимается, конечно, значительно идеализирован. Но чем меньше социальной справедливости в сегодняшней ситуации, тем больше будет популярен Сталин. И не нужно приходить в отношении исторической личности к какому-то однозначному мнению. В этом, кстати, можно поучиться у наших западных соседей. В Америке, уверяю вас, нет единства в отношении Гражданской войны. Почему? Потому что был Юг и был Север. И если человек живет на Юге, то он волей-неволей становится симпатизантом тех, кто в этой Гражданской войне проиграл. Надо просто относиться к этому спокойно. Сталин — руководитель страны, историческая фигура. Его нельзя не идеализировать, тем более выбрасывать из ряда руководителей великой России. Поэтому он должен быть, о нем нужно спокойно разговаривать, и, думаю, через некоторое время вся спекуляция на его имени прекратится.

Леокадия Дробижева руководитель центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН — Мне кажется, нынешняя популярность Иосифа Сталина может быть связана с оценкой прошлого. Люди начинают более внимательно относиться к тому, как они ощущают себя с точки зрения исторической памяти, и говорят об этом. Иногда в домашней среде, порой на работе, когда слушают какие-то передачи по телевизору, особенно подобное можно наблюдать в соцсетях. Это уже даже не второе, третье осознание того, какую роль играло историческое прошлое, в том числе период, когда оно было связано с руководством страны Сталиным. Все это и вызывает современную оценку. Кроме того, как я могу предполагать, это связано ещё и с подготовкой к годовщине Победы. Хотя Победу люди всегда воспринимали по-разному. Одна часть населения связывала ее с образом Сталина в положительном смысле. Другая часть — с тем, какие потери были во время войны. Сколько людей помнит (во всяком случае люди моего поколения ещё остались), в каком состоянии оказались наши войска в первый период войны. Когда мой отец уходил на фронт, а он уже был в возрасте, но пошел добровольцем, и мы были эвакуированы, потому что Москву бомбили, то сказал нам, что у него нет оружия, что его он должен был взять у того, кто погибнет или кого убьют. И людей, которые помнят эти трагические дни, тоже немало. Поэтому и оценка Сталина разная. Сможет ли Россия прийти к однозначному мнению в отношении него? Никогда такого не было. И во время войны не существовало однозначного отношения. Конечно, отношение как к вождю, который ведет к победе, доминировало, но одинаковым не было никогда.

Искандер Измайлов историк, завотделом Института археологии АН РТ — Трудно сказать, все-таки он был деятелем коммунистического движения, старался распространить коммунистическую идеологию на весь мир, а как бы был в нынешних условиях — вопрос очень сложный. Если пофантазировать, то можно сказать, что он точно не стал бы укреплять церковь. Он проводил бы политику с некими социальными гарантиями, идеология социализма предполагала это. Что он мог бы приветствовать — так это политику России по присоединению тех государств, которые возникли после распада СССР. В свое время Сталин проводил политику воссоединения земель Российской империи. Думаю, что сейчас он приветствовал бы нынешнюю внешнюю политику Владимира Путина. Думаю, что он вел бы политику бо́льшей идеологической направленности. Феномен популярности Сталина, с одной стороны, — в идеологии: если 20 лет внушать, что он был эффективным менеджером, то тут народ может и поверить. Например, в 90-е годы отношение к нему было негативным, много чего мы узнали из газет и телевидения, а сейчас я не скажу, что его так уж активно пропагандируют, но голоса раздаются, есть учебники, в которых подчеркивается его положительная роль. В ходу такая расхожая фраза, что он принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой. Мне же кажется, что эта личность была сложной и ошибок он наделал гораздо больше, чем было положительного эффекта от его правления. Думаю, что можно прийти к единому мнению по Сталину, но для этого нужно открыть архивы, необходимы дискуссии по этому поводу, различные книги, а не кулуарные разговоры. Во Франции сейчас к Наполеону отношение такое, что никто особо его не ругает и не восхваляет, притом что 20 процентов погибли при его захватнических войнах. Французы принимают его как часть истории, и, я думаю, мы тоже к этому придем. Субъективно Сталин стремился к хорошему, хотел создать справедливое общество на всей земле, и для этого, как он считал, советские люди должны потерпеть какое-то время, чтобы потом жить счастливо. Но этот процесс затянулся, оказалось, что мы живем в придуманном мире.

Марат Кабаев президент международной ассоциации исламского бизнеса — Знаете, располагает только Аллах, я этого делать не могу. Но, разумеется, в истории правления Сталина были и отрицательные моменты, и положительные. Хотя его популярность сейчас, возможно, обусловлена его жесткостью. Вероятно, люди думают, что также жестко он вел бы себя сейчас и с нынешними чиновниками. Сможет ли когда-нибудь Россия прийти к однозначному мнению в отношении Сталина? Ну разве здесь можно однозначно прийти к какому-то одному мнению? Его жесткость и жестокость не всегда и не во всем были оправданы. Но все же он являлся защитником своей Родины, тем, благодаря кому Россия одержала Победу. А вот какой ценой — репрессии по отношению к своему же народу, к кавказскому народу, крымскому… Ну здесь положительных моментов нет.