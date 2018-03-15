Банковский гоп-стоп в законе?

Карикатура А. Хорошевского

После того как Центробанк взялся за оздоровление и чистку банковского сектора от мошенников, без лицензий остались сотни больших и малых банков.

Несмотря на то что кампания преподносится под соусом укрепления доверия вкладчиков к банковской системе и на плаву должны остаться только самые надежные банки, в которых деньги граждан будут под защитой, доверия к банковской системе у россиян становится все меньше.

БЫЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ

Даже если ты являешься вкладчиком банка, входящего в топ-20, не факт, что завтра тебе не придется с пеной у рта доказывать, что деньги, которые положил на хранение в банк и вдруг решил их снять, заработаны честным путем.

Сегодня все чаще банковские служащие требуют документы, подтверждающие легальное происхождение средств, и объяснить, на какие цели понадобилось снимать деньги со счета. Даже если ты предоставишь все документы и ответишь на все вопросы, сомнительно, что деньги ты получишь быстро, там всячески будут тянуть с выдачей средств. А могут и совсем их не выдать.

- Это какой-то бред! – возмущается клиент Сбербанка Марина Рогожина. – У меня сорвалась уже вторая сделка по покупке квартиры, на которую мы всей семьей копили 15 лет. Пока я объясняла менеджерам банка, зачем мне нужны деньги, собирала документы, ушли два выгодных варианта. Кто мне возместит убытки? Почему со мной общаются, словно я преступница?

Почему же банкиры нередко ведут себя как полицейские дознаватели? Недавно на всю страну прогремела история вкладчика, которому Сбербанк отказал в выдаче 56 млн рублей. Мужчина долго судился, пытался доказать легальность происхождения денег, но безуспешно. Верховный суд РФ принял сторону банка, деньги клиенту не вернули.

Решение главного суда страны фактически дало карт-бланш всем банкам России официально не отдавать деньги вкладчикам, если есть хоть какие-то сомнения в чистоте их происхождения.

- Когда люди приносят в банк деньги, там не спрашивают, откуда деньги. Но когда они приходят их забрать, сразу появляются вопросы. Это издевательство над правами граждан, – возмущается директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

Удивительно, но даже если человеку удастся снять со счета свои деньги, не факт, что через некоторое время к нему домой не нагрянут приставы и не потребуют эти средства вернуть. Если откажетесь возвращать то, что сняли со счета в период, когда банк был в пяти минутах от банкротства, и не выполните требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вернуть снятое и, возможно, уже потраченное, ваше имущество пустят с молотка. Таков закон.



РЭКЕТ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ

В начале этого года АСВ – государственная структура, которая обязана защищать права вкладчиков, – прославилось тем, что начало массово подавать иски против граждан, которые успели вывести свои деньги с депозитов до того, как банки, в которых они держали средства, лишились лицензии.

Сотни людей оказались… должниками и в судебном порядке обязаны были эти деньги вернуть. По мнению агентства, вкладчики были в сговоре с менеджерами банков, воспользовались их инсайдерской информацией о предстоящем закрытии банка, успели забрать свои деньги «пока не началось» и теперь остальным вкладчикам просто нечем платить их страховые суммы.

Пострадавших сотни. Нередко это небогатые граждане, у которых отнимают последнее. Многодетная семья из Нижнекамска в ноябре 2016 года планировала купить квартиру, и глава семейства снял со своего счета в Татфондбанке 2,5 млн рублей. Примерно через месяц у банка отозвали лицензию. Еще спустя год АСВ потребовало мужчину вернуть 2,5 млн на том основании, что вкладчик якобы знал о грядущем банкротстве. Защиты в суде отцу многодетного семейства ждать не стоит – он на стороне закона, а тот защищает интересы АСВ.

Наша судебная система давно полагается на компетентность крупных окологосударственных структур и всегда соглашается с мотивировочной частью подаваемых ими исков. Одно положительное решение, и суды уже штампуют решения как под копирку.

- Решения судов по искам АСВ выходят за рамки здравого смысла и лишают человека базового права – презумпции невиновности, – считает адвокат по финансовым и банковским спорам Александр Трещев. – Массовое, под одну гребенку, удовлетворение требований АСВ – бессовестное нарушение права человека на распоряжение своей собственностью!

Действительно, то, как АСВ отбирает деньги у граждан на основании своих предположений и догадок, ничем, по сути, не отличается от конфискации большевиками сто лет назад частной собственности на основании «революционного правосознания».

Аэсбэшный беспредел, слухи о котором распространились по России, уже привел к массовому бегству вкладчиков. Только за январь 2018 года со счетов физлиц утекло 453 млрд рублей – в три раза больше аналогичного показателя 2017 года.

ОТКУДА УШИ РАСТУТ

Ряд экспертов обратил внимание на интересный факт – Центробанком и АСВ руководят одни и те же чиновники. Например, весь совет директоров АСВ – владельцы Центробанка, а председатель совета директоров АСВ – не кто иная, как председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По мнению депутата Госдумы, члена Комитета ГД по бюджету и налогам Евгения Федорова, «когда половина банков лишена лицензии, это вопрос не засилья жуликов в банках – это вопрос курса Центробанка, тут нужна проверка органами правопорядка». Но у главного банка страны особый, неприкосновенный статус. Ни депутаты, ни силовые ведомства не имеют права контролировать его деятельность.

В 2011 году ЦБ отозвал лицензии у 18 банков. В 2013-м число удвоилось. В 2014 году сектор потерял 86 кредитных организаций, в 2015-м – 93, в 2016-м – 97, в 2017-м – 51. С начала 2018 года Банк России прекратил деятельность еще 10 игроков.

За время кампании по чистке банковской системы Центробанк «ушел» почти четыре сотни участников важнейшего сектора экономики. А из их взносов (проценты с вкладов населения), между прочим, формировались резервы АСВ, которое обязано выплачивать страховку клиентам банков-банкротов по 1,4 млн рублей каждому.

Может, АСВ потому так рьяно выворачивает карманы вкладчиков, что ему нужно закрывать долги по застрахованным вкладам? Раньше денег хватало – банки не банкротились в таком количестве. А теперь в кармане АСВ пусто. Почему крайними-то оказались законопослушные россияне?

И потом, разве надзорный орган в лице ЦБ РФ не в курсе, что за пару недель до официального объявления отзыва лицензии кредитная организация рассовывает крупные суммы по другим банкам? Почему эта деятельность не пресекается?

Почему Центробанк, в принципе всегда выполнявший функцию надсмотрщика за подконтрольными учреждениями, не проявляет активности, когда оттуда выводится первый миллиард?

Почему разбор полетов проводится, когда касса уже пуста, сотни миллиардов выведены со счетов, хозяева в бегах, клиенты в слезах?

Почему об отзыве лицензии и банкротстве очередного банка граждане узнают в момент публикации об этом в СМИ, а не когда его положение, по мнению Центробанка, стало сомнительным?



ВКЛАДЧИК В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ?

Государство должно устанавливать одинаковые правила для всех граждан. Если у банка собираются отозвать лицензию – об этом надо заранее сообщать вкладчикам, иначе, как считает Михаил Делягин, рано или поздно наступит момент, когда люди начнут зарывать свои деньги у себя в огороде.

В преддверии президентских выборов ситуация в банковской сфере смотрится особенно нелицеприятно. Получается, власть рубит сук, на котором сидит. В последние дни февраля из-за скандала, поднятого общественностью, АСВ заявило, что отзовет иски у более чем половины вкладчиков. А если бы шума не было, оно и дальше кошмарило бы несчастных людей?

- Закон должен быть изменен так, – считает финансовый омбудсмен Павел Медведев, – чтобы в подобной ситуации наказывали в первую очередь работника банка, а потом вкладчика. Ведь сотрудник банка отдает вкладчику деньги, зная, что банк уже не в состоянии выполнить свои обязательства. Если бы приняли такую поправку в закон, банкам было бы неповадно совершать неправедные сделки.

Сегодня снова пришло время хранить деньги между страниц книги. У томика Чехова Центробанк лицензию точно не отзовет…

Источник: nashaplaneta.su