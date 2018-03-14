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Забытые Пирамиды России!

11:32. 14 марта 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Цель создания этой видео-статьи показать широкому кругу зрителей, то невероятное многообразие Пирамид и Пирамидальных сооружений, которое существует в России на сегодня. Включая и те Пирамидальные комплексы из Долины Пирамид Императоров на Чукотке, которые удалось найти и мне в своих исследованиях в этом году.

Современные ученные продолжают уделять огромное внимания Пирамидам по всему миру, при этом не замечая десятки таких же сооружений по всей России. Для этого и создана данная видео-статья, чтобы обратить внимание не только широкой общественности, но и научного сообщества на десятки Пирамид разбросанных по всей России и до сих пор не изученных наукой.

Все подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: www.kramola.info

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