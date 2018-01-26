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Забытые Пирамиды России

19:26. 26 января 2018 Просмотров - 446 Один комментарий Опубликовал:
Первые 10 минут не слишком информативные.

https://youtu.be/5QElSDahsvE?t=575



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: пирамида, Россия
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Один комментарий»

  • 2529 1893
    Владислав 26 января 2018 в 21:22 Ссылка Пометить
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    Впечатляют чёткие грани объектов на фото, в т.ч. камней. На одном из камней ещё есть и выступ, я бы сказал правильной геометрической формы. Ещё раз убедился, что мы живём в какой-то искусственной реальности. Кто-то манипулирует нашим сознанием.

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