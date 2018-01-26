Забытые Пирамиды России
19:26. 26 января 2018 Просмотров - 446 Один комментарий Опубликовал: brahman
Первые 10 минут не слишком информативные.
https://youtu.be/5QElSDahsvE?t=575
https://youtu.be/5QElSDahsvE?t=575
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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Впечатляют чёткие грани объектов на фото, в т.ч. камней. На одном из камней ещё есть и выступ, я бы сказал правильной геометрической формы. Ещё раз убедился, что мы живём в какой-то искусственной реальности. Кто-то манипулирует нашим сознанием.