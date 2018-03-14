Правда и вымысел в «Гусарской балладе»

Закат рукой незримой

Меня благословит.

И памятная ива

Мне тихо шелестит:

Нет в мире выше доли

Мечтать, любить и петь

И на родном приволье, приволье -

Сражаясь, умереть.

Мы все обожаем кинокартину гениального Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», повествующую о девице-корнете, наравне с мужчинами защищающей своё Отечество. В фильме собран блистательный актёрский состав, а главную роль Александры Азаровой исполняет великолепная Лариса Голубкина.

Прототип главной героини фильма, о которой и ведётся повествование, - Надежда Андреевна Дурова. Эта неординарная девушка действительно была единственной женщиной-корнетом, а её необычайно интересная жизнь по праву стала сюжетом увлекательного кино.

Впрочем, фильм не всегда точно описывал судьбу Надежды, и вот какой она была на самом деле.

Девочка родилась в 1783 году в семье гусарского ротмистра и помещицы. Родная мать, очень хотевшая сына, невзлюбила дочь до такой степени, что даже пыталась от неё избавиться, однажды выкинув из окна кареты.

Бросить жену отец Надежды не смог, поэтому девочку отдали на воспитание родному дяде, также служившему гусаром. Её первыми игрушками стали конская сбруя, детали обмундирования и даже оружие.

Через некоторое время мать одумалась, и девочку вернули обратно. Родные пытались приучить её к рукоделию и хозяйственным заботам, однако гусарское воспитание дало о себе знать - девочке были интересны только игры в войну.

Чтобы засадить неугомонную девицу дома, её против воли выдали замуж, а спустя некоторое время она родила сына. Этот факт биографии Надежды в кинокартине не упоминается, однако именно от семьи девушка и сбежала на войну.

Переодевшись в мужскую форму и постригшись, она уехала на своем коне вслед за полком, который как раз проходил мимо усадьбы.

В. Гау. Н. Дурова

Забегая вперёд, хочется отметить, что даже будучи в полку Надежда участвовала в судьбе сына, по мере возможности помогая ребёнку.

Кроме ненавистной семьи была ещё одна причина присоединиться к полку - любовь к казачьему есаулу. И хотя в фильме мы видим, что девушку зовет на службу долг перед отечеством, в реальной жизни подоплекой поступка была любовь.

Какое-то время Надежда жила со своим есаулом, но вынуждена была его покинуть: дело в том, что казакам предписывалось носить бороду, поэтому девушку могли разоблачить. Надежда перевелась в уланский полк под именем Александра Васильевича Соколова (по другим источникам Дурова).

А потом началась настоящая служба: битва при Гуттштадте, Гейльсберге, бой под Фридландом. Везде проявляя отвагу и храбрость, пользуясь уважением товарищей, девушка сражалась бы и дальше, однако её выдало одно неосторожное письмо отцу.

Отец, считавший дочь умерший, бросился на её розыски, нашёл и потребовал у военачальников вернуть её домой. Невероятная история девушки-гусара тут же стала достоянием общественности и дошла до самого царя.

Александр I, пораженный храбростью Надежды, оставил её на службе, переведя в особый гусарский полк, повысил в звании и наградил Георгиевским крестом. Царь даже поменял вымышленное имя Надежды на Александр Андреевич Александров, выказывая таким образом ей своё покровительство.

Служба продолжилась: грянула Отечественная война. Надежда снова отважно сражалась с врагом, участвуя в боях под Смоленском и в Бородинской битве, где и стала адъютантом Кутузова. В фильме Надежду как раз и разоблачает Кутузов, однако фельдмаршал прекрасно знал, что у него служит женщина.

Впрочем, долго участвовать в этой войне она не смогла - о себе дало знать старое ранение ноги. Надежде пришлось на некоторое время оставить службу, но уже через год она снова присоединилась к полку.

Закончить военную карьеру Надежду попросил отец, беспокоившийся о дочери и, вняв его просьбам, в 1816 году она вернулась в родной дом.

Её дальнейшая жизнь была тихой, и лишь несколько деталей напоминали о корнете Александрове - Надежда до конца жизни подписывалась этой фамилией и просила обращаться к себе как к мужчине.

Надежда Дурова

После отставки, Дурова стала писать мемуары, которые её брат показал Пушкину. Они произвели огромное впечатление на поэта и были опубликованы. До конца жизни Надежда Андреевна написала ещё несколько произведений.

Скончалась кавалерист-девица в 82 года, похоронили её с почестями, как боевого офицера, отдав последнюю дань это великой женщине.

И кто же не знает смешных и слегка фривольных анекдотов про поручика Ржевского. Их с удовольствием рассказывают друг другу все, от мала до велика.

- Поручик Ржевский, что вы думаете о любви с первого взгляда? - Это изумительная штука! Страшно экономит время!

Поручик Ржевский сватается к Наташе Ростовой. - Да что вы, поручик, вы же не пропускаете ни одной юбки. - Ради вас, мадам, я готов каждый день пропускать по две. Поручик Ржевский говорит: - Вчера я был у графини. И неожиданно пришел её муж. - Ну и что же вы? Что вы сделали? - Защитил честь офицерского мундира. - Как это?! - Перебил всю моль в шкафу.

Но откуда взялся поручик Ржевский и были ли у этого героя анекдотов реальные исторические прототипы?

Впервые поручик Ржевский появился всё в той же «Гусарской балладе». Роль разбитного гусара-гуляки блистательно сыграл Юрий Яковлев.

Режиссер наделил киногероя самыми разными качествами - смелостью и отвагой, детской непосредственностью, верностью, любовью к Отечеству. И хотя киношный поручик не был откровенно юмористичным персонажем, именно после этой кинокартины и стали популярными анекдоты о нём.

А был ли настоящий поручик Ржевский?

На самом деле исторических персонажей с фамилией Ржевский было множество:

· Ржевский А. И. - предводитель дворянства в Орле;

· Ржевский А. А. - сенатор, тайный советник, поэт;

· Ржевский Г. Н. - думный дворянин;

· Ржевский Г. П. - камергер, вице-губернатор Рязани, создатель крепостной балетной труппы;

· Ржевский Е.Л. - польский посол, воевода. Окольничий;

· Ржевский М. П. - генерал-майор и сенатор;

· Ржевский И.М. - генерал-майор.

Все они жили гораздо раньше или позже поручика из фильма, а в сражениях Отечественной войны участвовали лишь один человек с подобной фамилией:

Павел Алексеевич Ржевский - полковник, участник Бородинского сражения и Заграничного похода Русской армии, камергер и чиновник особых поручений после войны.

Правда, ни особым юмором, ни фривольностью Павел Алексеевич не отличался, да и поручиком он не был, так что кроме фамилии этого военачальника ничего с персонажем фильмов не связывает.

Обычно прототипами поручика называют вовсе не его однофамильцев, а других бравых вояк того времени.

К примеру, весёлым нравом, мужественностью, отвагой и любовью к "прекрасному полу" отличался Денис Давыдов - бравый гусар, предводитель партизанского движения Отечественной войны.

Джордж Доу. Портрет Дениса Васильевича Давыдова

Прототипом мог стать и Николай Ашинов, живший немного позднее, в середине 19 века, этот искатель приключений основал в Сомали колонию под названием "Новая Москва".

Николай Иванович Ашинов

Тем не менее был и подходящий по характеру однофамилец - подпоручик Сергей Семёнович Ржевский, чей буйный нрав шокировал чопорное общество того времени. Одну из шуток безобразника описала племянница подпоручика: «На карнавал дядя вырядился печкой. Сделали фигуру из картона, в трубу он просунул голову, а ниже пояса оказались "затоп" (спереди) и "отдушник" (сзади), на которых было написано «Не открывайте печку, там угар». Конечно, все хотели поскорее открыть, а открыв, видели голый зад и другие мужские достоинства». Правда военное начальство такие шутки не оценило и вскоре Ржевского выгнали из армии.

И всё-таки, скорее всего, поручик Ржевский - не один исторический персонаж, а собирательный образ лихого военного того времени. Как бы то не было, с прототипом или без, поручик Ржевский навсегда остался в народном фольклоре, а его игривые приключения неизменно радуют всех нас.

Шурочка Азарова, поручик Ржевский, Кутузов… Для любителей советского кино это были не просто персонажи этого кинофильма, снятого в жанре комедии, за ними стояли реальные образы героев Отечественной войны 1812 года.

Блестящая игра актеров, высокопрофессиональная работа режиссера, великолепный сценарий - все вместе вылилось в интереснейший, легкий, но запоминающийся фильм. Хотя судьба этой картины была совсем не проста, и сколько пришлось преодолеть преград Э.Рязанову, знал, наверное, только он один.

Гусарская баллада (Мосфильм, режиссёр Эльдар Рязанов, 1962 год)