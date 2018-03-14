Из любви к авторитарным режимам
17:58. 14 марта 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Накал бреда продолжал нарастать.
Русские хакеры пытались изменить сюжет "Звездных войн".
Режиссер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон рассказал о попытке России повлиять на сюжет картины. Об этом он сообщил в документальной ленте «Режиссер и джедаи», его цитирует портал Filmschoolrejects.
По словам кинематографиста, на ранних стадиях производства «Последних джедаев» его атаковали русские боты в Twitter. Они хотели проконтролировать определенные части сценария. «Это невероятно. Эти русские аккаунты совершали скоординированные действия. Сотни аккаунтов», — отметил Джонсон.
Усилия ботов были направлены на то, чтобы не допустить смерти генерала Хакса в новой трилогии. Зачем это было нужно, Джонсон сначала не понимал, но авторы заметки высказали мнение, что боты исходили из «любви к авторитарным режим"
https://lenta.ru/news/2018/03/14/starbot/ – цинк
Исходя из того, что данный сугубо клоунский персонаж пережил последние 2 эпизода, русские хакеры таки добились своего.
Джонсон продолжает изыскивать оправдания по поводу сюжета фильма, который несмотря на коммерческий успех и вылизывания критиков, у поклонников далекой-далекой Галактики оказался самым ненавидимым из всех пока выпущенных эпизодов.
На агрегаторе "Гнилые помидоры", рейтинг фильма у зрителей уже давно ниже 50% https://www.rottentomatoes.com/m/star_wars_the_last_jedi/. Даже столь нелюбимые на Западе "за политику" приквелы Лукаса оценивают существенно лучше.
Но теперь если что можно хотя бы часть этой нелюбви списать на русских, которые писанинй в Твиттере, видимо, заставили Джонсона продолжать развивать историю Хакса,И главное – зачем?
Все это напоминает 50-е, когда творцы Голливиду всерьез боролись с проникновением русском угрозы в американский кинематограф.
Источник: colonelcassad.livejournal.com