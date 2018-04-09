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Al Jazeera: Культ личности Путина скрывает слабость российского режима

18:34. 9 апреля 2018 Просмотров - 133 7 коммент. Опубликовал:

«Путиномания» охватила всю страну. Россияне не скрывают своей любви к «могущественному президенту», а некоторые и зарабатывают на ней, выпуская календари и футболки с изображением российского лидера, отмечает Al Jazeera America. В Путине видят волевую личность, способную бросить вызов Западу, когда никто другой не решается. Однако тщательно проработанный образ Путина не более, чем попытка Кремля отвлечь россиян от проблем в экономике и безрезультатных затяжных войн в Сирии и на Украине, считает портал.

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Reuters

 

«Заискивающий простой народ от Петербурга до Сибири выражает свою любовь к российскому лидеру с помощью парфюма и хип-хоп од», – пишет Al Jazeera America.

Не каждый день можно увидеть Владимира Путина сидящим в московском кафе в компании с Иосифом Сталиным. Но если вам интересно, прогуляйтесь по ГУМу на выходных, советует автор.
 
Валентин Сергеев из Сибири работает двойником Путина несколько месяцев. Его элегантный черный костюм и фирменные солнечные очки не перестают притягивать взгляды туристов на Красной площади. 
 
«Люди приходят ко мне поведать о своих проблемах и опасениях. Вы только посмотрите, как они реагируют, – говорит он. – Для них я Путин. Они благодарят меня за возвращение Крыма и величия России».
 
В ГУМе, в элегантном киоске, который привлекает любопытную толпу, выставлены черные упаковки мужского аромата с профилем президента. Внизу надпись: «Вдохновлено Владимиром Путиным».
 
Посвященный российскому президенту Leaders Number One был выпущен в количестве 2 тысяч упаковок и пользуется хорошим спросом. По словам продавца, каждый день покупают порядка 70 упаковок.
 
Похоже, бывший агент КГБ, который «эффективно правит Россией последние 16 лет», сегодня повсюду, констатирует Al Jazeera. «Его угрюмый взгляд» неотступно следит за вами по всей Москве. Он смотрит на вас с футболок, чехлов для iPhone. Его портреты висят в административных учреждениях по всей стране, а где-то даже возвели монументы в его честь.
 
Книга цитат российского лидера «Слова, меняющие мир» была разослана российским политикам в качестве подарка на Новый год.
 
Москвичи любят напоминать о его высоком рейтинге, который просто взлетел после «получившего осуждение во всем мире и одобрение в стране» присоединения Крыма.
 
Впрочем, это не ново. Уже в 2002 российская женская группа спела песню, призывающую прогнать своего парня-неудачника и заменить его таким сильным мужчиной, как Путин. Однако никогда прежде «путиномания» не достигала такого размаха, считает Al Jazeera. И зарабатывают на ней не только в ГУМе.
 
В маленьком магазинчике на Китай-городе можно приобрести календари, на страницах которых Путин изображен в образе героев популярных фильмов, а западные лидеры – как «шайка забияк», павших жертвами его расчетов.
 
Один из таких календарей создан по мотивам фильма «Белое солнце пустыни». На его страницах показано, как Путин и российская политическая элита ловко обхитрили Барака Обаму и его союзников на пустынных берегах Каспийского моря. Особая роль отведена Башару Асаду, который изображен зарытым в песок по шею и пьющим воду из рук российского президента.
 
Все эти изображения отражают уверенность в себе, которую российский президент хочет излучать. Владимир Путин создает образ властной личности в стране, которая пережила авторитарный режим.
 
«На тщательно поставленных» фотографиях Путин то скачет по Сибири верхом с голым торсом, то тестирует новое оружие. Его высказывания, обличающие американскую гегемонию – что вызывает огромную поддержку дома, – завершают образ мачо. 
 
Ряд экспертов видит сходство между «путиноманией» и культом личности Сталина, «усатое лицо» которого было «вездесущим» в Советском Союзе. «Иступленная приверженность» советскому лидеру достигла своего апогея в 1930-х годах, когда советской прессой ему был пожалован титул «отец народов», напоминает Al Jazeera. 
 
Путин, однако, о своем «растущем присутствии в российских умах» не распространяется. В 2011 году, отвечая на вопросы иностранных журналистов, он опроверг существование в России культа личности и назвал сравнения с Иосифом Сталиным неприемлемыми, пишет автор.
 
Эра Сталина и Путина действительно весьма различны, убежден российский медиааналитик Василий Гатов. «Сталин был и символом гегемонии пролетариата, и воплощением самого СССР […] Советники Путина, видя экономическое потрясение и поляризацию общества, пытаются заменить рассуждения о политике идеологией. Сегодня культ личности скрывает слабость режима».
 
И тем не менее, отмечает Al Jazeera, Путин занимает общественное сознание как никто другой. Так что все эти футболки, календари, портреты «вполне в духе времени». А их производители зарабатывают на «волне патриотического рвения», охватившего Россию в период международной изоляции и постоянных споров с Западом о судьбах Сирии и Украины.
 
В репортажах российских СМИ, отмечает издание, мир предстает неустойчивым и переменчивым с главами государств, просящими Путина помочь. Российский президент «завоевал репутацию лидера, который готов противостоять Западу, когда другие не решаются».
 
Этому Путин и обязан своим невероятным присутствием на российских улицах. Вот только как долго – на фоне экономической нестабильности и безысходных войн – может продлиться его колоссальная популярность?
 
Фото: Reuters

Оригинал новости ИноТВ: 
https://russian.rt.com/inotv/2016-01-25/Al-Jazeera-Kult-lichnosti-Putina


Оригинал новости ИноТВ: 
https://russian.rt.com/inotv/2016-01-25/Al-Jazeera-Kult-lichnosti-Putina

Источник: russian.rt.com

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